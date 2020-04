”Miksi tämä dynastia on erityinen?”

”Meillä on Michael.”

Tv-toimittajan kysymykseen vastasi Steve Kerr, kun hän pelasi legendaarisessa Chicago Bullsin koripallojoukkueessa 1990-luvulla.

Kysymys ja vastaus kuullaan alkumetreillä 10-osaisessa dokumenttisarjassa The Last Dance, joka kertoo Chicago Bullsin ja erityisesti joukkueen ykköstähden Michael ”Air” Jordanin viimeisestä kaudesta 1997–1998. Pelkkää kauden seuraamista sarja ei ole, vaan sitä taustoitetaan perusteellisesti aina Jordanin yliopistovuosista lähtien.

Bullsin dybastia kahmi 1990-luvulla kuusi NBA:n mestaruutta. Kerr itse on nykyisin Golden State Warriorsin mestarivalmentaja.

Sarjan ensimmäiset kaksi osaa, molemmat kestoltaan noin 50 minuuttia, ovat nähtävissä Netflixissä. Seuraavat kaksi jaksoa julkaistaan ensi maanantaina ja sen jälkeen aina maanantaisin kaksi lisää.

Yhdysvalloissa sarjaa esittää ESPN, ja jaksot ovat katsottavissa sunnuntaisin.

Alunperin sarja piti julkaista kesäkuussa täyttämään NBA:n kesätauon jättämää aukkoa, mutta koronaviruksen aiheuttaman ennenaikaisen tauon takia sarjan julkaisua aikaistettiin.

Selkeästi tarpeeseen sarja tuli: avaus rikkoi ESPN:n dokumenttiohjelmien katsojaennätykset kirkkaasti. Katsojia oli Yhdysvalloissa keskimäärin 6,1 miljoonaa. Erityisen paljon katsojia oli Chicagossa, mikä ei ole kovinkaan yllättävää.

Michael Jordanilla oli kentällä tunteet pelissä. Kuva: Brian Drake / getty images

Koska Jordan oli erityinen urheilija – hänet nostetaan usein aikansa parhaaksi kaikki lajit huomioidenkin – hänestä ja Bullsista tehty dokumenttikaan ei voi olla aivan tavanomainen.

NBA:n kuvausryhmä pääsi seuraamaan viimeistä kautta erittäin läheltä: pukukoppeihin, harjoituksiin ja moniin muihinkin tilanteisiin, joihin kameroita ei yleensä päästetä.

Materiaalia kertyi lopulta yli 500 tuntia. Siihen kun laittaa päälle arkistomateriaalit ja jälkeenpäin tehdyt haastattelut, oli mistä ammentaa.

Kysymys kuuluukin, miksi vasta nyt, yli 20 vuoden jälkeen sarja on tehty ja julkaistu? Vastaus: koska Michael Jordan.

ESPN:n mukaan oli sovittu, että vain Jordanin ja NBA:n nykyisen komissaarin Adam Silverin päätöksellä materiaalia voidaan julkaista. Materiaalista on aiemmin tehty lyhyt dvd-versio, jota ei kaiketi ole koskaan oikeasti julkaistu.

”Se on kaapissa pöytäni takana”, ESPN:n sisältöjohtaja Connor Schell kertoo.

Toinen syy julkaisun pitkittymiselle on ollut se, että aiemmin urheiludokumentit olivat korkeintaan 80-minuuttisia dokumenttielokuvia ja pitkiä dokumenttisarjoja on alettu tehdä vasta viime vuosina. Esimerkiksi jalkapallojoukkue Sunderlandista on tehty jopa kaksi tuotantokautta (Sunderland ’til I Die, Netflix).

The Last Dance -sarjasta tehtiin käsikirjoitus, ja tuottaja Mike Tollin otti yhteyttä Jordaniin, joka oli ja on edelleen NBA-seura Charlotte Hornetsin pääomistaja.

Jordan luki käsikirjoituksen ja hyväksyi sen. Dokumenttisarjan valmistumiseen meni pari vuotta, sillä siihen tehtiin muun muassa runsaasti haastatteluja.

Koska kyseessä oli Jordan, haastateltavina olivat Bulls-väen ja omaisten lisäksi muun muassa entiset presidentit Bill Clinton ja Barack Obama, joka on chicagolainen ja joka kertoo, että hänellä ei ollut varaa käydä katsomassa Bullsin pelejä.

Sarjan tekemiselle hetki oli nyt sopiva, kuten ESPN toteaa.

Los Angeles Lakersin LeBron James on noussut kisaamaan kaikkien aikojen parhaan pelaajan ”tittelistä” ja Golden State Warriors on tahkonut mestaruuksia tiuhaan tahtiin. Vielä kumpikaan ei ole ohittanut Jordania tai Bullsia, mutta lähellä jo ollaan – tosin nykyinen keskeytyksissä oleva kausi on mennyt Warriorsilta täysin mönkään.

Scottie Pippen (vas.) ja Michael Jordan muodostivat Chicago Bullsin tehokaksikon. Kuva: Steve Lipofsky / ZUMA

Millainen on sitten sarjan lopputulos?

Ensimmäisten kahden jakson perusteella voi sanoa, että perinpohjainen.

Ensimmäisessä jaksossa palataan Jordanin uran alkuun ja huomataan, että jo yliopistosarjassa hän onnistui loppuhetkien ratkaisuissaan. Jordanin mahdollisuuksiin menestyä NBA:ssa ei kuitenkaan luotettu vielä vuoden 1984 varaustilaisuuden jälkeen.

Jordania pidettiin liian lyhyenä, sillä hän on ”vain” 198-senttinen, kun taas 1980-luvun superkaksikosta Boston Celticsin Larry Bird oli 205-senttinen ja Los Angeles Lakersin Ervin ”Magic” Johnson 206-senttinen.

Loppu onkin sitten urheilun historiaa: Jordan nakutti kaudesta toiseen koreja yli 30 pisteen ottelukeskiarvolla.

Dennis Rodman oli Chicago Bullsin levypallorohmu. Kuva: Steve Lipofsky / zuma

Sarjan toinen jakso antaa osviittaa sille, että myös muut Bullsin pelaajat saavat dokumentissa erityishuomiota.

Kakkosjaksossa esille nousee Scottie Pippen, jota pidettiin maailman parhaana ”kakkospelaajana” ja jolla oli erityisen paljon kahnauksia Bullsin urheilujohtajan Jerry Krausen kanssa. Myös Jordan kuittailee Krauselle ikävällä tavalla liittyen Krausen lyhyeen ja tukevaan ulkoiseen olemukseen.

Suomessa Pippen saatetaan muistaa kahden ottelun pestistään ToPossa vuonna 2008.

Jo avausjaksossa nostetaan esille myös Dennis Rodman, armoitettu levypallorohmu, joka melko varmasti saa lisää huomiota myöhemmissä jaksoissa.

”Olin järkyttynyt, että Chicago Bulls halusi minut. Olin vähän liian omalaatuinen”, Rodman, nykyinen Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin ystävä, muistelee siirtymistään Bullsiin.

Vaikka sarja on tehty enemmän tai vähemmän Jordanin ehdoilla, ESPN:n väite siitä, että Jordan ei halunnut rajata mitään aiheita pois, voi jopa pitää paikkansa.

The Last Dance (Netflix)