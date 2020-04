Rallin MM-sarjassa M-Sportin Fordilla kurvaileva Esapekka Lappi kertoo Keliakialiiton Gluteeniton elämä -lehdessä, hänellä on todettu keliakia vuonna 2009.

Lapin mukaan alkusysäys tutkimuksiin lähtemisestä tuli kokemuksesta kuntosalilla.

”Tuli niin heikko olo, että oli taju lähteä. Tuntui, etten selviä salilta pois: silmät sumenivat, tärisin ja kylmä hiki nousi pintaan. Se meni ohi vettä juomalla ja rauhoittumalla, mutta kokemus oli tosi raju”, Lappi kertoo.

Tutkimustulos ei ollut Lapille yllätys, sillä suvussa on keliakiaa, ja keliakia on vahvasti perinnöllinen sairaus.

Keliaakikko ei saa syödä mitään, missä on ruista, vehnää tai ohraa. Kauraa voi syödä, jos se on ehdottomasti gluteenitonta kauraa.

Lapin mukaan MM-rallisarjassa gluteeniton ruokavalio, jota keliaakikon täytyy noudattaa, on ollut yllättävänkin helppoa.

”Tallien keittiöt ja kokit ovat valveutuneita. Kun ruokavalionsa kerran kertoo, asia on kunnossa”, Lappi sanoo.

Lappi korostaa Gluteeniton elämä -lehden haastattelussa, että keliakia ei vaikuta ajamiseen, ainoastaan syömiseen.

”Jos nyt jostakin syystä saisin gluteenia kisan aikana, vessa on aika kaukana, jos vatsa menee sekaisin”, Lappi toteaa.

Vaikka kisatapahtumissa gluteenittoman ruokavalion noudattaminen on ollut helppoa, näin ei ole ollut kisatapahtumien ulkopuolella.

Hankalimmiksi maiksi Lappi nimeää Meksikon ja Argentiinan.

”Noissa maissa tarjotaan ’ei-oota’, ja tietous keliakiasta on alkutekijöissä. Siellä ravintolassa on parasta tilata ruokaa, jonka itse arvelee olevan gluteenitonta. Olen huomannut, että keliakian kanssa maailmalla pitää pelata aika paljon järjen avulla.”

Vastaavasti ykkösmaaksi keliaakikolle Lappi mainitsee Italian.

”Italia on ehdottomasti paras, Suomeakin kattavampi. Gluteenittomien tuotteiden valikoima on valtava jopa ihan pienissä kaupoissa tai ketjuliikkeissä. Saa makeaa ja suolaista, kymmentä erilaista gluteenitonta pastaakin. Kuvittelin, että Italia on niin pastan ja pitsan maa, ettei sieltä muuta saa, mutta se onkin paras!”

Rallin MM-sarja on tauolla koronaviruksen takia. Lappi on kolmen ajetun osakilpailun jälkeen MM-pisteissä seitsemäntenä.

Aiemmin urheilijoista keliakiastaan on puhunut muun muassa nykyisin New York Rangersissa pelaava Kaapo Kakko.