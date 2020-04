Tom Bradyn ura New England Patriotsissa päättyi viime kauteen. Kuva: Timothy A. Clary / AFP

NFL:ssä New England Patriotsista Tampa Bay Buccaneersiin siirtyneen Tom Bradyn aika uudessa kotikaupungissa ei ole sujunut järin vahvasti.

Brady on ehditty jo ajaa pois puistosta harjoittelemasta, kun hän rikkoi koronaviruksen takia asetettuja rajoituksia. Tuoreempi tapaus sen sijaan saattaa johtaa liigalta tuleviin seuraamuksiin.

Useat yhdysvaltalaismediat ovat raportoineet Bradyn erehtyneen 7. huhtikuuta asunnosta uudessa kotikaupungissaan. Brady oli menossa tapaamaan seuran hyökkäyksen koordinaattoria Byron Leftwichiä, mutta astuikin sisään naapurin ovesta, joka ei ollut lukittuna.

Naapuri sanoo, että ei ikinä unohda ilmettä Bradyn kasvoilla, kun tämä tajusi olevansa väärässä asunnossa.

NBC:n mukaan virhe saattaa käydä kalliiksi, sillä sen vuoksi Brady narahti NFL:n sääntöjen vastaisesta toiminnasta. Koronaviruksen takia liiga on nimittäin kieltänyt päivää aiemmin 6. huhtikuuta alkaen valmentajilta kahdenkeskiset tapaamiset pelaajien kanssa. NBC:n haastattelemat lähteet sanovatkin odottavansa, että tapauksesta langetetaan rangaistus.

Naapurin mukaan Bradylla oli mukanaan kassit, joissa epäillään olleen palloja harjoittelua varten.

Brady, 42, on voittanut urallaan kuusi Super Bowlia New England Patriotsissa. Uusi seura Buccaneers on yltänyt pudotuspeleihin viimeksi vuonna 2007.