Matti Kyllönen arvioi, että Valtteri Bottas tarvitsee maailmanmestaruuden, jotta hän saisi jatkosopimuksen Mercedes-tallille.

Julkaistu: 2:00

Suomen legendaarisin formulaääni on kiistämättä Matti Kyllönen. Hän selosti formuloita Ylelle, MTV:n edeltäjille ja MTV:lle säännöllisesti vuodesta 1987 aina kauden 2000 loppuun saakka.

Kiihkeimmillään formulahuuma oli Kyllösen mielestä 1990-luvun lopulla, kun Mika Häkkinen ajoi McLarenilla kahteen peräkkäiseen mestaruuteen. Kun kisat näkyivät vapaasti katsottavalla kanavalla, tv-ruutujen ääressä oli yli miljoona katsojaa.

”Häkkisen silloiseen suosioon on monta selittäjää. Oli vakava loukkaantuminen, jonka jälkeen hän nousi lähes kuoleman porteilta takaisin kilparadoille. Seuraavana vuonna hän otti voiton, ja 1998 sekä 1999 mestaruudet. Siinä oli sellaista tuhkimotarinaa, joka edesauttoi hurmoksen syntymistä”, Kyllönen pohtii.

HS haastatteli Kyllöstä maaliskuun alussa, kun formulakauden piti alkaa Melbournesta. Tämän hetken tiedon mukaan kausi voisi käynnistyä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Itävallasta, mutta ilman yleisöä.

”Olen ollut hirveän surullinen siitä, että se 90-luvun lopulla koettu huuma laantui ja laantui.”

Mika Häkkinen voitti ja Michael Schumacher oli toinen Nürburgringin-kisassa kaudella 1998. Kuva: Christian Westerback

Kyllönen toteaa mestaruusselostusten olleen elämässään kaikkein hienoimpia hetkiä. Selvästi ylitse muiden nousee kauden 1998 päättänyt Japanin-osakilpailu Suzukassa.

”Siihen kauteen asti Häkkisellä oli ollut tietynlainen tuskien taival loukkaantumisineen, tekniikan pettämisineen ja epäonnistumisineen. Muutamien voittojen myötä pistetilanne alkoi kuitenkin näyttämään hyvältä, ja päätöskilpailussa hän pystyi ottamaan maailmanmestaruuden”, Kyllönen muistelee myös monien suomalaiskatsojien mieliin painunutta sunnuntaita.

”Olen ollut hirveän surullinen siitä, että se 90-luvun lopulla koettu huuma laantui ja laantui. Se hurmos oli niin kova, että sen olisi toivonut jatkuvan mahdollisimman pitkään. Sitä ei kuitenkaan saatu enää lentoon, vaikka suomalaisia on ollut koko ajan mukana ja yksi mestaruuskin on tullut”, Kyllönen sanoo viitaten Kimi Räikkösen maailmanmestaruuteen vuonna 2007.

Kyllönen sanoo, että yksi syy formuloiden suosion laskuun on ollut sarjan katoaminen vapailta kanavilta suuren yleisön silmistä maksukanaville. Hän myöntää, että maksukanavien aikakaudella ”häkkisvuosia” vastaava formulahuuma on utopiaa.

”Siitä on tullut laji muiden lajien joukossa. Vaikka siellä painetaan rumputulta mainonnan puolelta, ei se vaan lähde lentoon. En tiedä, pystyykö uusi toimija vielä saamaan sen liekin palamaan”, Kyllönen pohtii ja viittaa formuloiden tv-sopimuksen siirtymiseen Viasatille vuonna 2022.

”Bottas on vähän harmaa eminenssi, hänessä ei ole samalla tavalla särmää kuin esimerkiksi Räikkösessä.”

Valtteri Bottas hakee alkavalla kaudella maailmanmestaruutta. Kuva: ALBERT GEA / Reuters

Nykyisistä suomalaiskuskeista Räikkönen on Viasat-sopimuksen alkaessa jo 42-vuotias. Kun näköpiirissä ei ole myöskään uusia F1-tason kuljettajalupauksia, on todennäköisimmin ainoa suomalaisedustaja kaudella 2022 Valtteri Bottas.

”Tämä asia on mietityttänyt tuoreeltaan paljonkin, ja olen keskustellutkin muutamien alan asiantuntijoiden kanssa siitä, millaista formulaelämä on kahden vuoden kuluttua.”

Kyllönen toteaa, että suomalaisittain kaikkien katseet ovat nyt tarkasti kiinni Bottaksen suorituksessa.

”Selkeän käännöksen on nyt tultava, avauskilpailun voittaminen ei enää riitä Valtterille. Jos mestaruutta ei tänä vuonna tule, jatkosopimuksen saaminen Mercedeksen tiimiin on erittäin haastavaa”, Kyllönen toteaa.

Vaikkei Bottas ole välttämättä enää nykyisessä asemassaan realistisesti taistelemassa jokaisen osakilpailun voitosta, ei Kyllönen usko suomalaisen jäävän kokonaan ilman tallipaikkaa Mercedes-pestin jälkeenkään.

Bottas ei ole osakilpailuvoitoistaan huolimatta kyennyt nousemaan Suomessa edes lähelle samanlaista supertähden asemaa kuin Räikkönen ja Häkkinen häntä ennen.

”Bottas on vähän harmaa eminenssi, hänessä ei ole samalla tavalla särmää kuin esimerkiksi Räikkösessä. Sinänsä Valtteri on äärettömän fiksu ja hyvän huumorintajun omaava kaveri, mutta hän ei ole samalla tavalla äärettömän karismaattinen kuin Lewis Hamilton tai useat muut kilpakumppaninsa”, Kyllönen näkee.

”Sieltä menee oikealta ja vasemmalta ohi kilpakumppaneita, joilla on valtava valovoima myös kilparadan ulkopuolella. Valtteri on suorittaja, hän tekee tehtävänsä niin hyvin kuin ikinä pystyy”, selostajalegenda kuvailee.

Bottaksen jälkeinen aikakausi näyttää suomalaisittain tyhjältä. Kyllönen uskoo kuitenkin, ettei suomalaiskuljettajan puuttuminen täysin romahduttaisi formula ykkösten suosiota.

”Raju kolaus se toki olisi. Uskon kuitenkin, että peruskiinnostavuus säilyy, eikä siinä tule tapahtumaan enää sellaista romahdusta kuin aikanaan tapahtui vapailta kanavilta siirtymisessä”, Kyllönen toteaa.

MTV on näyttänyt kanavillaan kaikki kilpailut yhtäjaksoisesti vuodesta 1994 lähtien.

Uuden sopimuksen mukaan F1-lähetysoikeudet ovat Viasatin emoyhtiön Nordic Entertainment Groupin hallussa kaikissa Pohjoismaissa vuosina 2022–2024.

Lue lisää: Viasat kaappasi F1-sarjan lähetysoikeudet, MTV:n yli 25 vuotta jatkunut aikakausi päättyy

Kyllönen uskoo, ettei kanavan vaihtumisella ole merkittävää vaikutusta formuloiden suosioon.

”Katsojat menevät tuotteen perässä, se on havaittu jo aiemminkin muiden lajien puolella. Viasatin urheilupaketti on valtavan suuri ja vahvistuu nyt entisestään tämän formulakuvion kautta”, Kyllönen, 71, toteaa.

”Muutos on aina myös mahdollisuus. Sen myötä tulee pientä vaihtelua ja kenties suurempia satsauksia tuotantoon. Tietysti nykyisten toimijoiden puolesta harmittaa, sillä siellä on pitkään tehty hyvää työtä, ja he olisivat varmasti halunneet jatkaa”, Kyllönen toteaa.

Kimi Räikkönen Ferrarin tiedotustilaisuudessa mestaruusvuonna 2007. Kuva: Erkki Raskinen

Lue lisää: Yli miljoona tv-katsojaa seurasi, kun Matti Kyllönen selosti Mika Häkkisen F1-mestaruuteen johtaneen kisan 1998 – ”Koen ne tilanteet ja tunteet aika ajoin uudelleen”

Kyllönen on itse ollut viime vuodet mukana juuri Viasatin urheilulähetysten taustavoimissa.

Kyllönen on toiminut tuottajana ja apulaistuottajana muun muassa Jokerien KHL-otteluiden lähetyksissä, ja hänen työnkuvansa on vaihdellut sämpylävastaavasta selostajien mentorointiin.

“Uskon, että minulla on selostuspuolella annettavaa, ja haluan ehdottomasti olla jatkossakin työryhmässä mukana, auttamassa ja mentoroimassa niin hyvin kuin ikinä osaan”, selostajalegenda sanoo.

Mika Häkkinen istui lehdistötilaisuudessa Alain Prostin (vas.) ja McLarenin tallipäällikön Ron Dennisin välissä. Kuva: Christian Westerback / HS