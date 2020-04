Aada Isometsä, 16, debytoi päättyneellä kaudella naisten salibandyn Suomen mestarin SB Pron riveissä. Ensi kaudeksi hän sai valmentajakseen isänsä Jarin, joka vastaa joukkueen fysiikkavalmennuksesta entisen huippuhiihtäjän kokemuksella.

Julkaistu: 2:00

Kun jalkapallon Veikkausliigan huippujoukkue, espoolainen FC Honka teki kaudella 2009 fysiikkatestejä, paikalla oli eräänlaisen asiantuntijan roolissa seuran myyntipäällikkö.

Erikoinen kuvio?

Äkkiseltään kyllä, mutta ehkä ei sittenkään.

Tuo myyntipäällikkö oli nimittäin entinen huippuhiihtäjä, olympia- ja MM-mitalisti Jari Isometsä, joka oli seuran silloisen päävalmentajan Mika Lehkosuon kanssa kehitellyt pelaajille aerobista kynnystä mittaavan piip-testin.

”Yhdessä ideoitiin ja tehtiin testit. Olin aina mukana, kun pelaajilla oli fyysiset testit ja analysoitiin tuloksia. Sain silloin hyvää näkökantaa palloilijoiden treenauksesta”, Isometsä sanoo.

”Oli ajatus, että pystyn auttamaan, oli sitten kyseessä yksittäinen urheilija tai joukkue.”

Aada Isometsä uskoo, että isä-Jarilla on annettavaa salibandylle ja SB Pron liigajoukkueelle. Kuva: Toivo Heinimäki / HS

Nyt Isometsä pääsee hyödyntämään tuotakin kokemusta uudessa roolissaan, sillä hän on reilun kuukauden ajan toiminut salibandyn kahden edellisen kauden naisten mestarijoukkueen SB-Pron fysiikkavalmentajana.

Ennen pestiään vihtiläisellä Isometsällä oli henkilökohtainen kytky nurmijärveläiseen ja Klaukkalassa harjoittelevaan ja kotipelinsä pelaavaan seuraan.

Hänen tyttärensä Aada Isometsä pelasi nyt ensimmäisen, tosin koronakriisin takia kesken jääneen kautensa seuran liigajoukkueessa.

Tätä kautta Isometsä oli tutustunut jo varsin hyvin joukkueeseen, koska oli tyttärensä kuskina istunut katsomossa sekä otteluissa että harjoituksissa.

Isometsä sanoo, että hänellä oli kolme hyvää syytä ryhtyä fysiikkavalmentajan tehtävään.

”Ensinnäkin minulla on halu ja kiinnostus valmentaa. Oli ajatus, että pystyn auttamaan, oli sitten kyseessä yksittäinen urheilija tai joukkue. Toiseksi sain sovittua asiasta työnantajani kanssa. Tähän menee se kaksi tai kolme iltaa viikossa. Kolmas oli se, että minua pyydettiin. En ole itseäni tällaisiin hommiin tyrkyttänyt, vaikka joskus on ollut kiinnostusta”, sanoo Isometsä, joka on työskennellyt lähes viisi vuotta rakennuseristevalmistaja Ekovillan Etelä-Suomen myyntipäällikkönä.

Isometsä kertoo joskus keskustelleensa SB-Pron päävalmentajan Aki Vilanderin kanssa yleisemmällä tasolla valmennuksesta.

”Nyt keväällä tuli sitten vakavammat keskustelut.”

”Lähdetään parantamaan vahvuuksia, ja heikkoudet pitäisi saada sen verran vahvoiksi, että ne eivät häiritse pelaamista.”

Jari Isometsän vastuulla on SB Pron liigajoukkueen fysiikkaharjoitukset. Aada Isometsällä, 16, on takanaan ensimmäinen kausi joukkueessa. Kuva: Toivo Heinimäki / HS

Salibandy on ollut pitkään merkittävä osa Isometsän perheen elämää. Esikoinen Eetu on pelannut yli kymmenen vuotta säbää, vaikka on nyt golfammattilainen.

Aadalle salibandy on päälaji, ja tavoitteet ovat korkealla.

”Kyllä tuolla halleilla on notkuttu, ja satoja pelejä on nähty”, Isometsä sanoo.

Kun Isometsä on tyttären siirryttyä Lohjalta SB-Prohon seurannut seuran toimintaa, hän on huomannut halun kehittyä.

”Pisti silmään, että siellä on hyvähenkistä porukkaa. Tehdään tosissaan, mutta kuitenkin huumori on kohdallaan. Se on sen näköinen porukka, että sinne on kiva mennä.”

Isometsän varsinaiset kokemukset valmentamisesta liittyvät hiihtoon. Hän vastasi urallaan pitkään omasta valmennuksestaan ja toimi MM-kisojen sprintissä neljänneksi sijoittuneen kaverinsa Ari Palolahden valmentajana.

Muodollista valmentajakoulutusta Isometsällä ei ole, mutta hän muistuttaa käyneensä ”urheilun korkeakoulun”.

Hiihto on kestävyyslaji, ja siinä mielessä salibandy vaatii ihan erilaisia fyysisiä ominaisuuksia.

”Täytyy pystyä sopeutumaan siihen, että salibandyssä tarvitaan eri asioita, mutta toisaalta ihmisen fysiologia on samanlaista. On paljon perusasioita, joita tarvitaan salibandyssä.”

Isometsä on nähnyt viime kaudella sivusta, miten joukkue on harjoitellut. Pallolliseen eli varsinaiseen lajiharjoitteluun hän ei osallistu millään tavalla.

”Haluan tuoda vähän uutta ja sitä, että harjoitusmäärät kasvavat. Viikoittaiset tuntimäärät pitää saada korkeammalle. Olen aika vaativa ja tuon uudenlaista kulttuuria. Pidetään niin sanotusti harjoituspäiväkirjaa ja raportoidaan valmentajalle.”

”Urheilija elää päivän hyvin eri tavalla kuin niin sanotusti normaali työssä käyvä ihminen.”

Isometsä haluaa iskostaa joukkueeseen kattavaa oppia urheilijan elämästä, vaikka kukaan sen pelaajista ei ole ammattiurheilija.

”Sitä, miten urheilija elää aamusta iltaan, ja että elettäisiin tarkemmin sitä. Uni, harjoittelu, ruokailu, lihashuolto, ihan kokonaisvaltainen paketti. Urheilija elää päivän hyvin eri tavalla kuin niin sanotusti normaali työssä käyvä ihminen. Se pitää suhteuttaa, että joukkueessa on työssä käyviä ja opiskelijoita.”

Isometsä sanoo tuovansa myös yksilöllistä harjoittelua joukkueeseen.

”Ensin pitää päästä sisään ja nähdä, millaisia ominaisuuksia kullakin on. Sitä kautta muokataan harjoittelua. Välttämättä se ei ole sitä, että kaikki tekevät samaa, kun tullaan hallille ja on fysiikkaharjoituspäivä. Lähdetään parantamaan vahvuuksia, ja heikkoudet pitäisi saada sen verran vahvoiksi, että ne eivät häiritse pelaamista. ”

Yksi idea fysiikkavalmennuksen parantamisessa on se, että joukkueen pelaajille tulisi entistä vähemmän loukkaantumisia. Niitä ilmeni viime kaudella liikaa.

”Iso teema on saada harjoittelu riittävän kovaksi, että hajoamisia ei tule sen takia, että lihaskunto tai fysiikka ei ole riittävän kova.”

Joukkueen pelaajat ovat nyt tehneet omatoimiharjoittelua Isometsän ohjelmilla vajaat puolitoista kuukautta.

Kun kokoontuminen ei ole ollut mahdollista, Isometsä on joutunut aloittamaan työnsä ilman mitään alkutestejä ja tutkimalla vain vanhoja testituloksia.

”Lähtötilanne on kovin poikkeuksellinen, mutta tärkeintä on se, että harjoitellaan. Toivottavasti saadaan ainakin pienryhmäharjoittelu käyntiin jollakin mallilla, mutta jatko on kiinni valtiovallan päätöksistä.”

Kapteenien kanssa Isometsä on pitänyt videopalavereita.

”Saan vähän tuntumaa, miten alku on lähtenyt. Ohjelmani ovat kuitenkin vähän poikkeuksellisia verrattuna salibandyharjoitteluun.”

Pelaajana Isometsällä on paljonkin kokemusta joukkuelajeista. Vielä hiihdon huippuvuosinaankin hän pelasi jalkapalloa kotiseutunsa Tornion Arpelan Palloseurassa kolmosdivarissa, ja jääkiekkoa tuli pelattua juniorina.

Kun Isometsä muutti Vihtiin vuonna 2000, futis jatkui Nummelan Palloseurassa niin ikään kolmosdivarissa. Nykyään hän pelaa veteraanijoukkueissa kaukalopalloa ja jääkiekkoa.

”Arpelan Palloseuraa valmensinkin yhden vuoden sillä tavalla, että kun en ollut leireillä tai muuten poissa, vedin treenit.”

Jari Isometsä tyttärestään: ”Tietokone raksuttaa koko ajan”

Aada Isometsän, 16, ensimmäinen kausi naisten salibandyliigassa sujui toisaalta yli odotusten mutta päättyi kuitenkin pettymykseen.

Isometsä vaihtoi edelliseksi kaudeksi seuraa Lohjan Salibandystä SB-Pro:hon ja pelasi nurmijärveläisten juniorijoukkueissa, A- ja B-tytöissä.

Viime kaudeksi Isometsä teki sopimuksen liigajoukkueen kanssa.

”Kun kausi alkoi, oli sellaiset näkymät, että olen penkillä suurimman osan ajasta. Siitäkin olin tosi kiitollinen, kun on noin laadukas joukkue, ja olen itse näin nuori. Parin loukkaantumisen ja sattuman kautta pääsin ekoihin peleihin pelaamaan, ja sitten sain pelata loputkin pelit”, Aada Isometsä kuvaa liigadebyyttiään.

Kaksi edellistä Suomen mestaruutta voittanut SB-Pro voitti liigan runkosarjan, mutta kausi katkesi koronaviruksen takia ennen pudotuspelejä.

”Se jäi harmittamaan suuresti. Oltiin pelattu hyvä kausi, ja voitettiin Suomen cup. Lähdettiin totta kai jahtaamaan mestaruutta. Koko joukkueen pettymyksen lisäksi tuli omakin pettymys, kun olisi ollut ekat liigaplayoffit, joita olin koko ikäni odottanut. Nyt joutuu sitten odottamaan vuoden lisää.”

Yhdeksänvuotiaana salibandyn aloittanut Isometsä on oikea laitahyökkääjä.

”Olen usein se ylin hyökkääjä. Olen aika nopea ja ehkä enemmän maalintekijä kuin pelinrakentaja”, Isometsä luonnehtii itseään pelaajana.

Uransa ensimmäisellä liigakaudella hän teki runkosarjan 20 ottelussa kuusi maalia ja antoi kaksi maalisyöttöä.

Aada Isometsä on ottanut isänsä Jari Isometsän tekemät uudet harjoitusohjelmat tyytyväisenä vastaan.

”Isä tietää paljon lajista ja varsinkin fysiikkapuolesta. Uskon, että se on joukkueelle tosi hyvä, että saadaan noin hyvä osaaja. Harjoitukset ovat tuntuneet hyviltä. Tehdään niin paljon kuin voidaan. Ei ole paljon painoja käytetty, kun ei ole päästy kuntosalille. Nyt on ollut juoksulenkkiä, kuntopiiriä ja myös ketteryyttä ja nopeutta kehittävää treeniä.”

Pelaamisen ohella Isometsältä sujuu myös koulu. Hänen peruskoulun päättötodistuksensa keskiarvo oli 9,7. Ensimmäinen vuosi Vihdin lukiossa on päättymässä.

Jari Isometsä sanoo, että hänen tyttärensä tykkää valtavasti salibandystä ja on erittäin tunnollinen ja päämäärätietoinen harjoittelija.

”Aada on erilainen kuin isänsä, sillä hänellä tietokone raksuttaa koko ajan. Hän pärjää koulussa hyvin eikä ole suuna päänä menijä vaan tekee kentällä välillä älykkäitä ratkaisuja. Itsekin mietin, miten se tajusi tuonne syöttää tai nähdä tuon tilanteen.”

Jari Isometsän mielestä Aada on hyvin ammentanut oppia joukkueen kokeneilta pelaajilta.

”SB-Pro on otollinen maaperä kasvaa. Näen, että nuorten pelaajien on aina hyvä seurata, mitä ne menestyneet tekee, miten ne harjoittelee ja miten ne ovat motivoituneita. Tuolla näkee sitäkin.”

Hyökkääjänä pelaava Aada Isometsä on harrastanut salibandya 9-vuotiaasta lähtien. Kuva: Toivo Heinimäki / HS