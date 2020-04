Montrealissa 1976 pika-aitojen olympiavoittajaksi juossut ja neljä vuotta aiemmin Münchenissä olympiahopeaa voittanut ranskalainen Guy Drut ei säästellyt sanojaan, kun hän ruoti olympialaisia franceinfo-sivuston kolumnissaan.

Drut’n, 69, mukaan koronavirusepidemian myötä Pariisin vuoden 2024 kesäkisojen suunnitelmat ovat ”vanhentuneita”.

”Meneillään olevalla kriisillä on pysyviä vaikutuksia elämäämme, talouteemme, yhteiskuntaamme. Meidän on uudistettava itseämme, eivätkä olympialaiset ja paralympialaiset ole mikään poikkeus tässä suhteessa. Niidenkin on uudistuttava”, kirjoitti Drut.

Hän toimi Ranskan urheiluministerinä Jacques Chiracin hallituksessa 1995–97 ja on vaikuttanut jo pitkään Kansainvälisessä olympiakomiteassa KOK:ssa.

Koronavirus pakotti KOK:n siirtämään täksi kesäksi ohjelmoidut Tokion olympiakisat vuodella eteenpäin. Drut haluaa kuitenkin syvempää muutosta.

”Voiko tähän kriisiin vastata vain siirtämällä ajankohtaa, ilman että kisojen taloudellista ja organisatorista mallia mietitään uudelleen? Se kaunis projekti, jota teimme Pariisin 2024 kisojen kanssa, on nyt vanhentunut, erkaantunut todellisuudesta”, Drut pohdiskeli.

”Meidän on keskityttävä tärkeimpään. Ensimmäiseksi välttämätöntä on arvioida budjettia uudelleen, sitä mikä on Pariisin kisojen hinta. Eilisen kisat eivät ole tulevaisuuden kisoja, olympialaisia ei voi järjestää hinnalla millä hyvänsä”, Drut puntaroi vielä eritoten ranskalaisnäkökulmaa.

Ex-mestarin ehdotuksiin lukeutuu esimerkiksi uuden olympialajin surfauksen järjestäminen vaikkapa Tahitilla tai Havaijilla, ”oli kisojen isäntämaa mikä tahansa”.

Uusia lajeja Drut ei kaipaa ainakaan ylen määrin.

”On erittäin kallista rakentaa tarvittavia olosuhteita lajille, joka kestää vain kolme–neljä päivää”, Drut päivitteli.