Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin Ilmo-palveluun tehdyt ilmoitukset urheilurikkomuksista ovat nopeassa kasvussa.

Ensimmäisen neljän kuukauden aikana urheilurikkomuksista on tehty ilmoituksia jo enemmän kuin koko viime vuoden aikana yhteensä, kertoo Suekin pääsihteeri Teemu Japisson.

Suekin Ilmo-palveluun voi kertoa vaikka nimettömänä, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa.

Viime vuonna palveluun jätettiin 65 ilmoitusta, joista 48 koski epäiltyä dopingrikkomusta, yksitoista käsitteli eettistä rikkomusta, kolme kilpailumanipulaatiota ja kolme katsomoturvallisuutta.

Japisson ei kerro tarkasti kuinka paljon ilmoituksia on tänä keväänä tullut tai keskittyvätkö ne tiettyihin lajeihin. Ilmoitusten määrä on joka tapauksessa suuri.

”Siellä on monenlaista epäasiallista käyttäytymistä. Emme tarkemmin halua sitä aukoa” Japisson toteaa.

Eettisten rikkomuksista kertominen Ilmo-palvelun kautta tuli mahdolliseksi viime keväänä ja urheilijat ja heidän lähipiirinsä ovat käyttäneet mahdollisuutta.

Kolmen ja puolen kuukauden aikana ilmoituksia eettisistä rikkomuksista on tullut moninkertainen määrä verrattuna koko viime vuoteen.

Ilmoituksia tuli erityisesti alkuvuodesta, jolloin muodostelmaluisteluvalmentaja Mirjami Penttisen tapaus tuli julkisuuteen.

Suomen Taitoluisteluliitto langetti tammikuun lopulla Penttiselle vuoden kilpailukiellon urheilun eettisten sääntöjen rikkomisesta.

”Silloin ilmoituksia tuli hurjan paljon”, Japisson kertoo.

Japisson uskoo, että muodostelmaluistelun esimerkki on rohkaissut muitakin kertomaan kokemistaan epäkohdista. Asian saamalla julkisuudella on merkitystä.

Japisson arvioi, että urheilijoiden kynnys nostaa kokemiaan epäkohtia on madaltunut.

”Minulla on vahva usko, että urheilijat ja urheilijoiden lähipiiri on tunnistanut paremmin sen, että urheilussa ei pidä sallia epäasiallista käyttäytymistä. Valistunut arvioni on, että ilmapiiri on muuttunut siihen suuntaan, että uskalletaan ja halutaan kertoa”, Japisson toteaa.

Urheilurikkomusilmoitusten määrän kasvusta kertoi viime viikolla Twitterissä Suekin tutkintajohtaja Jouko Ikonen.

Ikonen totesi myös, että tavoitteena on tutkinta-aikojen lyhentäminen.

Ikonen on toivonut lisää resursseja tutkintaan eli käytännössä itselleen työkaveria. Japisson myöntää, että tällä hetkellä tilanne ei ole ihanteellinen.

”Jos määrät ovat tällaisia, kaikkia tapauksia ei pystytä nopeimmalla mahdollisella tavalla tutkimaan”, Jaspisson toteaa.

Hänen mukaansa tukinnassa on selkeät kriteerit ja järjestys, miten tapauksia lähdetään tutkimaan. Myös tutkinnan prosessia on kehitetty kaiken aikaa.

”Jokaiseen ilmoitukseen vastataan ja perehdytään. Yhtenä kriteerinä on resurssit. Jos olisi enemmän resursseja, pystyisimme tukimaan enemmän kuin nyt.”

Japisson pitää hyvänä Olympiakomitean hanketta, jossa selvitetään mahdollisuutta vahvistaa Suekin asemaa vakavien eettisten rikkomusten tutkinnassa.

Esillä on malli, jossa eettisten asioiden tutkinta keskitettäisiin lajiliitoilta Suekiin ja kurinpidosta vastaisi riippumaton lautakunta.

Varhaisen puuttumisen malli pätee urheilussakin. Japissonin mukaan kaikkien tärkeintä on, että urheiluseurat ja lajiliitot puuttuisivat nykyistä herkemmin heidän tietoon tulleisiin rikkomuksiin.

Silloin Suekin raskasta prosessia tarvittaisiin harvemmin.

”Urheilijoiden kannalta on parasta, kun väärinkäytöksiin päästää aikaisin kiinni. Lähellä puuttuminen on todella tärkeää.”

Japisson arvelee, että väärinkäytöksiin suhtaudutaankin koko ajan vakavammin, mutta parannettavaa on.

”Urheilun volyymi on valtava, ja vaikka Suekia resurssoitaisiin kuinka paljon, emme pysty välttämättä kaikkea epäasiallista käyttäytymistä tutkimaan. Suunta on oikea, mutta kehitettävää riittää.”