Espoolaisen Juvanpuiston koulun oppilaat ovat ”puhjenneet kukkaan liikkujina”, kun he ovat etäopetuksessa päässeet liikkumaan enemmän omilla ehdoillaan. Iisa Heikkilä ja Annika Tahkola näyttävät, millainen on etäkoululaisten kivikuntopiiri.

Julkaistu: 2:00

Aamupäivä. Kello on vähän yli yhdentoista. Iisa Heikkilä istuu kotisohvallaan Espoon Punametsässä, ja hänen puhelimestaan kuuluu ääniä.

Ruudulla näkyy liikunnanopettaja Ari-Matti Rautomäki työhuoneessaan.

”Tänään olisi ohjelmassa kivikuntopiiri”, hän sanoo.

Sitten tulee ohjeita lämmittelystä kivijumppaa varten. Lihakset pitää saada lämpimiksi ennen voimailua. Rautomäki sanoo, että reipas kävelylenkki lähimaastossa sopii hyvin.

”Venyttele sitten hiukan isoja lihasryhmiä. Etureidet, takareidet, pyöritä käsiä eteen ja taakse. Ja kun edelleen eletään korona-aikaa, muista turvaetäisyydet”, ääni jatkaa.

Iisa ja hänen ystävänsä Annika Tahkola nousevat sohvalta. He menevät eteiseen ja laittavat lenkkikengät jalkaan. Ulkona paistaa aurinko.

Etäliikuntatunti on alkanut.

Liikunnanopettaja antoi etänä ohjeita kahdeksasluokkalaiselle Iisa Heikkilälle etäliikuntatuntia varten. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Heikkilä ja Tahkola käyvät Juvanpuiston koulun kahdeksatta luokkaa. Rautomäki on koulun liikunnanopettaja.

Koulu suosittelee, että liikuntatehtävät tehtäisiin itsekseen, mutta ei parityökään kiellettyä ole. Ja tänään on poikkeuspäivä. Lehtimies kulkee hyvän matkaa perässä ja kuvaajan kamera käy.

Etähaastattelussa Ari-Matti Rautomäki kertoo, että Juvanpuiston koulu aloitti etäliikuntatunnit 18. päivänä maaliskuuta. Sen jälkeen oppilaille on annettu liikunnasta pelkästään yksilötehtäviä.

Liikuntatuntien tehtävät Rautomäki jakaa aamuisin opetustarkoituksiin räätälöidyn Teams-ohjelman avulla tietoverkossa.

Ohjeiden lisäksi oppilaat saavat myös linkin videoklippeihin, joista he voivat katsella, miten liikuntatunnin tehtäviin kuuluvat suoritukset tehdään. Myös opettajalta voi kysyä.

”Me opettajat olemme liikuntatuntien aikana ikään kuin päivystysvuorossa ja tavoitettavissa silloin”, Rautomäki sanoo.

Tytöt väistävät kosteikkopaikat keveillä hypyillä.

Iisa Heikkilän (vas.) ja Annika Tahkolan etäliikuntatunti alkoi kävelyllä metsässä. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Oman tuntinsa aluksi Heikkilä ja Tahkola kiertävät pienen metsälenkin. Lähistöllä on talli, jossa Heikkilä käy ratsastamassa silloin, kun ei ole koronaa.

Metsäpoluilla näkyy paikoin kavionjälkiä. Pikkulinnut laulavat. Ainakin peipon voi tunnistaa. Ja harakan. Orava kiipeää männynkylkeä.

Tytöt väistävät kosteikkopaikat keveillä hypyillä. Rusakko pinkaisee karkuun polun vierestä ja pysähtyy läheisen pellon laitaan. Sen korvat näkyvät ojanreunan yli.

Kuntopiiriä varten kivet löytyvät Heikkilän kodin pihamaalta vanhempien makuuhuoneen ikkunan alta. Heikkilä ja Tahkola valitsevat itselleen sopivimman kokoiset murikat ja ryhtyvät jumppaamaan.

Kuntopiirin jokaista liikettä tehdään kolme kymmenen toiston sarjaa. Ensimmäisenä ovat vuorossa kivikyykyt.

Heikkilä ja Tahkola kurkkaavat Teams-linkin kautta Youtubesta videoklipin, joka näyttää, miten suoritus tehdään ja miten kiveä kyykätessä pidellään.

Kyykyn jälkeen tehdään punnerrukset kättä kiven päällä vaihdellen, vaaka vuorojaloilla, vatsalihasliike, askelkyykky ja selkälihasliike päin makuulla. Kivi on mukana jokaisessa liikkeessä lisäpainona rasitusta kasvattamassa.

Liikkeillä on oma rytminsä. Voiman lisäksi ne kehittävät koordinaatioita ja motorisia taitoja.

Selkäliikkeen Heikkilä tarkistaa videolta pariin kertaan, ennen kuin oikeat liikeradat ja rytmi löytyvät.

”Täytyy mennä suoritusturvallisuus edellä.”

Annika Tahkola punnersi kivi vuoroin vasemman, vuoroin oikean käden alla. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Kivivaaka. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Uusien taitojen opettaminen on etäopetuksen sudenkuoppa. Suorituksen korjaaminen oikeaksi voi olla vaikeaa. Siksi opettajat välttävät tehtäviä, joihin voisi väärin tekemällä liittyä loukkaantumisriski.

”Täytyy mennä suoritusturvallisuus edellä. Kauhean haastavia tehtäviä ei tietenkään uskalla antaa”, Rautomäki sanoo.

Toinen etäopetuksen ongelma liittyy niin sanottujen välineen käsittelytaitojen opettamiseen. Esimerkiksi pallopeleissä välineen hallintaan kuuluu oleellisesti vastustaja, joka yrittää riistä pelivälineen itselleen, eikä teknisiä taitoja voi siksi harjoitella täydellisesti itsekseen.

Eikä jokaisesta perheestä välttämättä löydy aina sopivia urheiluvälineitäkään. Rautomäki sanookin pyrkivänsä laatimaan tehtävät niin, että oppilaan kotoa tai lähiympäristöstä löytyy niihin tarvittavat välineet. Tehtävissä on myös useita valinnanmahdollisuuksia.

”Me olemme koonneet verkkoon etäopetuksen liikuntapankin. Pankista oppilas voi valita korvaavan tehtävän opettajan ehdottaman tilalle, jos tehtävä ei jostakin syystä oppilaalle sovi.”

Useimmat tehtävät sopivat sekä kilpaurheilua harrastaville että enemmän kuntoliikunnasta kiinnostuneille.

Niin kuin Heikkilällä ja Tahkolalla ohjelmassa ollut kivijumppa.

”Tehtävät voi tehdä vaikka illalla.”

Askelkyykky. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Annika Tahkola rutisti vatsalihasliikkeitä koulukaverinsa Iisa Heikkilän kotipihalla. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Annika Tahkola ja selkälihasliike päinmakuulla. Kivi toimii lisäpainona ja rytmitys on tärkeä osa liikettä. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Kun liikesarjat on tehty, Heikkilä ja Tahkola menevät sisälle juomaan. Myöhemmin he täyttävät Teams-linkin kautta liikuntapäiväkirjan ja arvioivat, miten he ovat kuntopiirin liikkeistä suoriutuneet – mikä on ollut helppoa, mikä vaikeaa.

Opettajalle liikuntapäiväkirja on paitsi tiedon lähde myös valvonnan väline.

”Liikuntatuntien lisäksi oppilaat kirjaavat ylös myös muuta liikuntaansa. Meillä on semmoinen tuntuma, että aika hyvin oppilaat liikkuvat”, Ari-Matti Rautomäki sanoo.

Merkintöjä tehdessään oppilaat joutuvat miettimään, mitä oikeastaan tuli tehtyä ja miksi. Tavoitteena on, että he ymmärtäisivät, miten tiettyjä liikkeitä tehdään ja mitä tarkoitusta varten.

Opettajalle päiväkirjan merkinnät kertovat oppilaiden liikunnallisen kiinnostuksen kohteista ja yksilöllisistä eroista heidän välillään.

”Oppilaat ovat ikään kuin puhjenneet kukkaan liikkujina, kun he ovat etäopetuksessa päässeet liikkumaan enemmän omilla ehdoillaan.”

Iisa Heikkilä tarkistaa videolta, miten selkälihasliike päinmakuulla menee. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Juvanpuiston koulussa aktiivisia liikunnan harrastajia on runsaasti. Iisa Heikkilän lukujärjestyksessä liikuntaa on neljä ja Annika Tahkolalla kuusi tuntia viikossa. Heikkilän tuntimäärää kasvattaa yksi ja Tahkolan kaksi liikunnan valinnaiskurssia.

He sanovat tehneensä opettajan etäliikuntatunnille antamat tehtävät mielellään.

Kävelyn, pyöräilyn ja kuntopiirien lisäksi tehtäviin on kuulunut juoksua ja muun muassa joogaa. Palloilussa ohjelmassa on ollut myös jonglöörihaaste sukkapalloilla ja vessapaperirullalla.

Kun tehtävän on aamulla saanut, aikaa sen tekemiseen on ollut koko päivä. Etäopetuksessa liikunnan tehtäviä ei tarvitse tehdä lukujärjestyksen mukaisina aikoina.

”Tehtävät voi tehdä vaikka illalla”, Iisa Heikkilä huomauttaa.

”Mutta jos tehtävissä tarttee opettajan apua, niin ne kannattaa tehdä silloin, kun liikuntatuntikin on, koska silloin opettaja on heti vastaamassa kysymyksiin”, Annika Tahkola toteaa.

”Opettajalle voi laittaa viestin Wilmassa tai Teamsissa tai vaikka soittaa.”

Koulutunneilta Heikkilä ja Tahkola kaipaavat kavereiden seuraa ja pesäpalloa.

”Pesiskausi olisi koulussa nyt, ja haluttaisi päästä pelaamaan sitä. Se on yksi lemppareista”, Tahkola sanoo.

”Minua kuitenkin pelottaa se, ettei poimitakaan helmiä, joita tässä etäjakson kuluessa syntyy.”

Opettajan ohjeita liikuntapäiväkirjan täyttämiseen. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Mutta se, mikä etäliikuntatunneilla on kavereiden puutteessa hävitty, on samalla yksilöllisyydessä voitettu. Ja ehkä yllättäenkin – liikunnan määrässä.

Rautomäen mukaan oppilaat ovat ikään kuin puhjenneet kukkaan liikkujina, kun he ovat etäopetuksessa päässeet liikkumaan enemmän omilla ehdoillaan.

”On selvästi käynyt niin, että oppilaat, jotka ovat oppitunneilla isossa ryhmässä passiivisia, ovatkin nyt innostuneet yksin liikkumisesta, kun siinä ei ole sitä sosiaalista painetta eikä semmoista ikään kuin esiintymisen mukanaan tuomaa haittaa tai haastetta”, Rautomäki sanoo.

”Esimerkiksi liikuntatunnin jonglööraushaasteeseen, josta piti tehdä myös video, tarttuivat innokkaasti ja tunnollisesti yllättäen ne, joilta pitkäjänteinen harjoittelu ei tahdo kouluopetuksessa onnistua.”

Myös muista kouluista on tullut Opetushallitukseen samansuuntaisia viestejä päivittäin, opetusneuvos Matti Pietilä kertoo.

Pietilän mukaan hyvinvointia parantava liikunta on lisääntynyt, ja oppilaat ovat löytäneet tahtoa ja iloa pitää itsestään huolta.

”Ne jotka eivät ole liikuntatunneilla näyttäytyneet ekana jonossa, ovat päässeet nyt ilman kilpaurheilullisia paineita loistamaan”, hän toteaa.

Rautomäki toivoo, että kouluissa ymmärrettäisiin korona-ajan seurauksena paremmin yksilöllisen opetuksen merkitys ja mahdollisuudet.

”Jos tulevaisuudessa liikunnanopetusta voidaan räätälöidä enemmän oppilaan motivaation ja mieltymysten mukaan, niin tulokset voivat olla oppilaan kannalta parempia”, hän sanoo.

”Minua kuitenkin pelottaa se, ettei poimitakaan helmiä, joita tässä etäjakson kuluessa syntyy.”

”Tulee kylmä, jos on koko ajan paikallaan.”

Aktiivisesti muutenkin liikuntaa harrastavat Iisa Heikkilä ja Annika Tahkola sanovat, että heidänkin liikunnan määränsä on korona-aikana kasvanut, vaikka kaikki urheiluseurojen harjoitukset on toistaiseksi peruttu ja koulumatkojen kulkeminenkin on jäänyt pois.

Kavereiden kanssa ei saa olla sisällä, joten jos heitä haluaa tavata, täytyy olla ulkona.

”Samalla tulee käveltyä ja liikuttua ympäri kyliä ja kauemmaksikin”, Heikkilä sanoo.

”Ja tulee kylmä, jos on koko ajan paikallaan”, Tahkola lisää.

”Ja nyt on vähän sellainen trendi, että porukka tekee kotona kuntopiirejä. Siitä vähän kisaillaankin.”

Koulu- ja etäkoulupäiviä vertaillessaan kaksikko on myös tehnyt kiinnostavan havainnon, jonka syitä ja merkitystä kouluissa ja kodeissa kannattaisi pohtia pitempäänkin.

”Kun on käynyt kuusi tuntia koulussa ja tulee kotiin, niin tuntuu, ettei jaksa mitään. Mieluummin vain makaisi tai jotain.”

”Mutta nyt ei tunnu samalta.”