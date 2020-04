Ex-Huuhkaja lensi takaisin Lahteen – ja haluaisi jo pelaamaan

Kari Arkivuon neljäntoista vuoden kunniakas rupeama ulkomaiden jalkapallokentillä päättyi viime syksyyn, kun ruotsalaisseura Häckenissä kulunut yhdeksän vuoden pesti tuli päätökseensä.

Pitkäaikainen maajoukkuepakki palasi 36-vuotiaana takaisin isiensä maille Lahteen ja tähtäsi intoa puhkuen ensimmäiseen kauteensa FC Lahdessa sitten kauden 2004–05.

”Vaikka kiva olisi ollut jatkaakin Häckenissä, mieli teki takaisin Suomeen. Muutama muukin seura oli [vaihtoehtona], mutta halu palata Lahteen oli mielessä koko ajan. No, otin Lahteen yhteyttä ja päästiin sopimukseen, ja se oli kyllä hieno fiilis. On ollut kiva palata, vaikka tämä nyt onkin mennyt näin”, Arkivuo sanoo.

FC Lahti siirtyi hiljattain yksilöharjoituksista pienryhmäharjoitteluun. Kuva: Heikki Saukkomaa / LEHTIKUVA

Se miten nyt on mennyt on kaikkien jalkapalloihmisten mielissä. Koronavirus on estänyt pelit jalkapalloliigassa, jonka piti alkaa pääsiäisenä. Toistaiseksi on hämärän peitossa, milloin lopulta vihreälle veralle päästään tositoimiin.

”Onhan tämä hankalaa. Vaikeinta on juuri tuo epätietoisuus”, Arkivuo huokaa.

”Ensin oltiin lomalla, sitten treenattiin yksilöinä ja lopulta pienryhmissä. Eihän se tietenkään ole sama asia [kuin joukkueharjoitukset], mutta tehdään ne kuitenkin niin hyvin kuin pystytään. Ja odotellaan päätöksiä.”

Kriisi koettelee urheiluseuroja kovalla kädellä, niin myös FC Lahtea. Joukkueen kapteeniksi uransa lopettaneen Mikko Hauhian jälkeen nimitetty Arkivuo neuvotteli pelaajiston puolesta yhteistoimintaneuvotteluissa, joiden tulemana palkat alenivat.

”Palkanalennukset olivat paras ratkaisu tässä tilanteessa”, eikä ketään tarvinnut lomauttaa tai irtisanoa. Ja tällä tavalla myös seura pysyy toiminnassa lähikuukaudet ja me pystyimme aloittamaan treenit pienryhmissä.

Ja lopulta korona kukistuu, totta kai. Ruotsalaisuutta yhdeksän vuoden ajan opetellut Arkivuo ei lähde vertaamaan naapurimaiden koronastrategioita, mutta toteaa ruotsalaistoimien tuntuneen ”aika hurjalta”.

”Onhan Ruotsissa aika erilainen strategia. Esimerkiksi Häcken treenaa ihan normaalisti. Saa nähdä sitten kun korona saadaan lopulta hallintaan”, mikä [strategia] oli se paras.

Kesällä 37 vuotta mittariin saava Arkivuo pelaa [sitten kun pääsee] FC Lahdessa vuoden sopimuksella. Mies menee sillä useimman kokeneen urheilijan polulla eli ”vuosi kerrallaan”, mutta jalkapallo ei Kuusysin kasvatilta jää. Valmentaminen kiinnostaa, ja sitä kokeiltiin jo Häckenin junioreiden kanssa.

”Tarkoitus oli aloittaa [juniorien kanssa] myös täällä jollain lailla, mutta sekin on nyt vähän jäissä. Silti”, kyllä pelaaminen on edelleen prioriteetti numero yksi.

Toinen uudempi aluevaltaus on maajoukkuefanitus. Maajoukkuepaitaa vuosien 2005–2017 aikana kantanut Arkivuo jännitti muiden Huuhkaja-intoilijoiden tapaan lopputurnausunelmaa viime vuonna.

”Todella hienosti jätkät hoitivat, nostan hattua. Oli hienoa katsella kotisohvalta, ja kyllä EM-paikan tullessa pienet juhlat oli”, Arkivuo sanoo.

Monen mielestä 36-vuotias olisi varmaankin jo liian vanha maajoukkueeseen. Mutta entäpä 37-vuotias, ja tulevalta kesältä seuraavaan siirretyn EM-lopputurnauksen kuluessa jo 38-vuotias?

”Toki itselläkin oli aina EM-unelmaa. Mutta päätös [jäädä pois] maajoukkueesta oli harkittu, ja pitää. Ei kisoissa nähdä 38-vuotiasta Arkivuota”, ikinuori pakki myhäilee.