Vierumäki

Perjantai 24. huhtikuuta oli huonolla tavalla ikimuistoinen päivä Peter Gabrielssonille.

Vierumäen urheiluopiston toimitusjohtaja joutui kertomaan henkilökunnalle, että perinteikkään urheiluopiston ja valmennuskeskuksen hotelli- ja ravintolatoiminnat menevät konkurssiin.

Työttömäksi jäi 170 ihmistä, kun mukaan lasketaan osa-aikaiset työntekijät.

”Kaikkiaan 130 henkilöstötyövuotta. Se oli vaikea päätös, mutta mahdollisista vaihtoehdoista ainoa jäljellä oleva. Rahat olivat loppu”, Gabrielsson sanoo työhuoneessaan opiston päärakennuksessa Kaskelassa.

Huoneessa on viileää. Vain peruslämpö on jätetty päälle, ettei vuonna 1936 valmistuneen puurakennuksen rakenteet kärsi.

Muutenkin toiminta urheiluopistolla on koronaviruksen takia pysähtynyt kuin seinään. Opiskelijat opiskelevat etänä ja liikuntatilat ovat kiinni. Alueen kaksi golfkenttää sentään ovat auki. Tuulisena kevätpäivänä kentillä näkyy muutamia innokkaita pelaajia ja reippailijoita.

”Toivotaan, että eri urheilulajit säilyvät opistolla, mutta on eri juttu, miten bisnes sitten pyörii. Konkurssi oli surullinen ja harmittava juttu, mutta jokseenkin odotettu”, golfkierrostaan Cooke-kentällä aloitteleva Risto Kasurinen sanoo.

”Itkimme tilaisuudessa molemmat, Mika ja minä.”

Toimitusjohtaja Peter Gabrielsson haluaisi pelastaa sen, mikä tekee Vierumäestä erityisen. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Vierumäki-yhtiöiden ravintola- ja majoitustoimintaa ylläpitävä Vierumäki Country Club Oy (VCC) jätti konkurssihakemuksen Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen perjantaina kello 15.03.

Toiminta oli ripeää. Jo kello 16.05 yhtiö oli asetettu konkurssiin. VCC:lla on useita tytäryhtiöitä.

”Pesänhoitaja sanoi, ettei ole ikinä käynyt niin äkkiä. Se tuli hänellekin yllätyksenä, kun yleensä ollaan pesänhoitajiin yhteydessä ja kysytään, onko aikataulu sopiva?” Gabrielsson muistaa perjantain dramaattisen kitutunnin.

Ennen konkurssihakemuksen jättämistä oli pidetty karu tilaisuus, jossa konkurssista kerrottiin henkilökunnalle.

”Se oli työurani rankin hetki. Itkimme tilaisuudessa molemmat, Mika ja minä”, Gabrielsson sanoo.

Myös yhtiön pääomistajalla Mika Anttoselle Vierumäen konkurssi oli herkkä paikka. Anttonen on pohjoismaisen polttoaineen jakeluketjun St1:n pääomistaja, joka tuli Vierumäen enemmistöomistajaksi syksyllä 2018.

Hänen sijoitusyhtiönsä Keele omistaa 51 prosenttia urheiluopistosta. Loput osakkeet jäivät vanhoille omistajille, kuten Jääkiekkosäätiölle, joka omistaa Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiöstä 41 prosenttia.

”Jos Vierumäki pystyy jatkamaan rooliaan urheiluopistona, olen saanut sen, mitä olen hakemassa”, Anttonen kertoi Vierumäen hankinnasta HS:n haastattelussa marraskuussa 2018.

”Haluamme säilyttää opiston ytimen.”

Country Club oli ennen vilkas ruoka- ja majoituspaikka, mutta se on ollut jo pitkään pois päivittäisestä käytöstä. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Niin, pystyykö Vierumäki jatkamaan rooliaan urheiluopistona, kuten Anttonen toivoo?

”Pääomistaja on siihen sitoutunut. Näen ja koen sen niin. Haluamme säilyttää opiston ytimen, jolle se on aikanaan rakennettu – urheilun, liikunnan ja hyvinvoinnin keskuksena ja kouluttajana. Haluamme pelastaa sen, mikä tekee Vierumäestä niin erityisen”, Gabrielsson sanoo.

Vierumäki-yhtymän uuden strategian on määrä valmistua kesäkuussa. Sen jälkeen päätetään, mitä lajeja Vierumäellä jatketaan ja millaisia tukitoimia ne vaativat.

Tavoitteena on pitää urheiluopisto ja sen infrastruktuuri pystyssä. Uusi toimintasuunnitelma oli vireillä jo ennen korona-aikaa.

Ainakin jääkiekko on todennäköisesti vahvoilla, koska Vierumäki on lajin päävalmennuskeskus. Tasokkaista golfkentistä toinen eli Classic on uusittu isolla rahalla.

Lisäksi alueella on tenniskenttiä, palloiluhalleja, uimahalli, jalkapallokenttä, yleisurheilukenttä ja paljon muita urheilumahdollisuuksia lähes lajiin kuin lajiin – ehkä liikaakin kaikkea. Talvella on hyvät hiihtomaastot.

Vierumäki on myös Suomen Olympiakomitean virallinen harjoitus- ja valmennuskeskus ja vapaan sivistystyön oppilaitos, joka järjestää ammatillista perus- ja lisäkoulutusta.

”Opetus jatkuu syksyllä normaalisti”, Gabrielsson sanoo.

”Toiminta on seis, pesään ei tule tuloja ja on velkaa.”

Jussi Lehtinen (vas.), Risto Kasurinen, Tuukka Johansson ja Jaakko Erkinheimo lähtivät golfkierrokselle Vierumäen Cooke-kentällä. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Gabrielsson korostaa, että Vierumäen velat ja vastuut olivat olemassa jo, kun uusi omistaja aloitti Vierumäellä syksyllä 2018.

”Uusi omistaja ei ole ottanut VCC:lle yhtään lisää velkaa, jota on kymmenkunta miljoonaa euroa Nordealle ja muita vastuita yli 20 miljoonaa, jotka liittyvät hotelliin”, Gabrielsson sanoo.

VCC:n pääliiketoimintaa on ollut urheiluopiston hotellin pyörittäminen. Yhtiö on myös vastannut hotellin ravintoloiden lisäksi muista urheiluopiston ravintoloista.

Vuonna 2019 VCC teki tappiota noin miljoona euroa.

Konkurssiin hakeutunutta hotellia pyöritti aiemmin Scandic, jolta VCC osti liiketoiminnan.

Gabrielsson ei osaa sanoa, haetaanko hotellille uutta yrittäjää. Siitä päättää pesänhoitaja. Pelkästään korjausvelkaa on 15–20 miljoonaa euroa. Se tuli omistajalle yllätyksenä.

”Ei tiedetty, mikä on kiinteistöjen korjausvelka. Tuo 15–20 miljoonaa pitää ainakin minimissään laittaa. Kaskela on iso rahareikä, samoin hotellikiinteistö”, Gabrielsson sanoo.

Mistä rahat sitten otetaan ja miten velat maksetaan?

”Se on pesänhoitajan tehtävä selvittää, mitä myytävää pesällä on ja löytyykö ostajaa? Tilanne on poikkeuksellinen. Toiminta on seis, pesään ei tule tuloja ja on velkaa”, Gabrielsson sanoo.

Juristi Lassi Nyyssönen aloitti pesänhoitajana maanantaina 27. huhtikuuta.

”Uskon, että Vierumäki voidaan pelastaa.”

Vierumäen hotelli on kiinni, eikä sen toiminnan jatkaminen kuulu pääomistajan suunnitelmiin. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Entä jos ostajia ei ole?

”Pesänhoitaja realisoi varmasti kaiken, minkä voi. Muuten velkojat jäävät nuolemaan näppejään. Strategiatyöstä löytyy vastauksia, miten Vierumäen uusi kasvu ja nousu tehdään”, Gabrielsson sanoo samalla, kun hän nauttii myöhäistä lounastaan.

Vierumäen ravintoloista ei ole saanut kuukauteen ruokaa. Sitä pitää hakea muutaman kilometrin päästä lähikaupasta.

Kauppareissut voivat jatkua pitkälle kesään. Kukaan ei osaa sanoa, kauanko selvitys kestää.

”Tämä on on ikävä ja valitettava vaihe. Uskon, että Vierumäki voidaan pelastaa. Nyt pelastettiin se ydin, johon Vierumäen vahvuudet ja erottuvuustekijät ovat aina perustuneet. Näille juurille rakennetaan Vierumäen uusi nousu ja kasvu.”