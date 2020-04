Voimistelu

Maaliskuun puolessavälissä Suomen hallituksen määräykset koronarajoituksista pysäyttivät vähäksi aikaa kaiken organisoidun ja ryhmissä tapahtuvan seuraliikunnan ja -urheilun. Alkujärkytyksen jälkeen useissa seuroissa selvitettiin, miten ryhmissä voisi harjoitella asetettuja rajoituksia noudattaen.

Neljä viime viikkoa Olarin Voimistelijoiden reilu parikymmentä joukkuevoimistelijaa on harjoitellut ryhmissä seuran salilla Espoon Kilossa.

OVO sai Suomen Olympiakomitealta ohjeet, joiden mukaan olympiapaikkaa tavoittelevien voimistelijoiden on syytä jatkaa harjoittelua, jos heille pystytään takaamaan turvalliset olosuhteet.

Olympiakomitean linjaus kohdistui ensi sijassa seuran rytmisen voimistelun huippu-urheilijoihin, jotka valmistautuivat olympiakarsintoihin.

Sen jälkeen Voimisteluliitosta täsmennettiin, että linjaus koskee kaikkia urheilijoita, jotka kilpailevat maailmanmestaruustasolla tai tavoittelevat olympiapaikkaa.

Seuran mukaan Olympiakomitean harjoitteluohjeiden piiriin kuuluvat siten myös OVO:n joukkuevoimistelun huiput. Puheenjohtaja Karoliina Kaijasilta-Jarvenpään mukaan tämä tarkoittaa noin prosenttia seuran jäsenistä .

Maaliskuun puolessavälissä hallitus rajoitti julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja sulki määräyksellään kuntien urheilutilat. Hallitus suositteli, että tartuntojen vähentämiseksi ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa, vältetään.

”Kaikki lähiharjoittelua jatkavat urheilijat ovat allekirjoittaneet suostumuksensa, että he harjoittelevat omalla vastuullaan.”

OVO Team kilpailee joukkuevoimistelussa MM-tasolla. Kuva vuodelta 2017. Kuva: Anna Matilda Valli / HS

Kysymys kuuluu: miksi OVO otti harjoittelussa riskin vastoin yleisiä suosituksia?

”Meidän kansainvälisiin arvokisoihin tähtäävät huippu-urheilijat jatkavat tällä hetkellä lähiharjoittelua. Pidimme ensin siinä kaksi viikkoa taukoa, kun mietimme, miten harjoittelun pystyisi järjestämään”, Karoliina Kaijasilta-Jarvenpää sanoo.

Lähiharjoittelussa on edustusjoukkueen OVO Teamin ja OVO Junior Teamin urheilijoita, yhteensä kaksikymmentä voimistelijaa, ja lisäksi muutamia rytmisen voimistelun huippuja.

Harjoituksissa on ollut yhtä aikaa vain yhdeksän urheilijaa ja valmentaja. Se tarkoittaa, että samat urheilijat eivät pääse aina samaan aikaan lähiharjoituksiin, koska ryhmän koko on rajoitettu yhdeksään urheilijaan.

”Näillä nyt lähiharjoittelussa harjoittelevilla urheilijoilla on paljon omatoimisia harjoituksia, joita he tekevät yksin, ja sitten on etäharjoittelua.”

”Lajiharjoituksia on luonnollisesti vaikea toteuttaa kotona tai ulkona. Sellaisia harjoituksia he pystyvät tekemään salilla, kun on riittävän hyvä iso oma urheilusali, jossa voi sirotella enintään yhdeksän urheilijaa [laajalle alueelle] ja pystyy noudattamaan riittäviä turvavälejä”, Kaijasilta-Jarvenpää sanoo.

Kaikki eivät kuitenkaan ole mukana vapaaehtoisuuteen perustuvassa lähiharjoittelussa.

”Kaikki lähiharjoittelua jatkavat urheilijat ovat allekirjoittaneet suostumuksensa, että he harjoittelevat omalla vastuullaan. Meillä on myös täysi-ikäisiä urheilijoita. Olemme kaikkien kanssa keskustelleet asiasta. Osalla voi olla henkilökohtaisia syitä, miksi he eivät voi osallistua”, Kaijasilta-Järvenpää sanoo.

Suostumusta pyydettiin, koska OVO:n hallitus ei voi suositella tällä hetkellä lähiharjoittelua yhdellekään seuran urheilijalle. Kaijasilta-Järvenpään mukaan olennaista on, että seuralla on tarjota urheilijoille Espoon Kilossa oma voimistelusali, jota huiput nyt käyttävät.

”Urheilukentillä ja skeittipuistoissa näkee nyt paljon nuoria. Sinne en päästäisi omia lapsiani. He ovat olleet visusti kotona. Nyt heillä ei ole mitään asiaa omatoimiharjoitteluun, jossa ei pidetä kontrollia eikä huolta välimatkoista.”

”Ketään ei ole jätetty ilman treenimahdollisuutta. Etäharjoittelua on joka päivä.”

OVO Junior Team MM-kisojen finaalissa 2017. Kuva: Anna Matilda Valli / HS

Harjoittelu korona-aikana on arka asia, eikä siksi ole ihme, että OVO on järjestänyt lähiharjoituksia kaikessa hiljaisuudessa, eikä ole kertonut niistä esimerkiksi sosiaalisen median tileillään.

”Voimisteluliitto ja Espoon kaupunki ovat olleet tietoisia. Se on ollut tärkeätä, että tätä on tehty matalalla profiililla, koska meidän huippu-urheilijamme ovat monen nuoren urheilijan esikuvia. Lähiharjoittelun ei pidä antaa muille mielikuvaa siitä, että me kannustaisimme siihen tällaisessa vaikeassa tilanteessa.”

Millaisen mallin se sitten antaa nuorille urheilijoille ja mikä on seuran viesti heille , kun huiput kuitenkin pääsevät harjoittelemaan ryhmässä?

”Ketään ei ole jätetty ilman treenimahdollisuutta. Etäharjoittelua on joka päivä. Seurassamme kaikki tietävät sen, mikä ero on MM-tasolla tai kilpatasolla.”

Kaijasilta-Järvenpään mukaan seuran huippu-urheilijoille olisi terveydellinen riski olla harjoittelematta nyt, kun ensimmäiset karsintakilpailut ovat tämän hetken tiedon mukaan elokuussa. Jos intensiivinen harjoittelu aloitettaisiin vasta kesällä, voisi loukkaantumisten riski kasvaa. Muut eivät tule jäämään samalla tavalla jälkeen etäharjoituksissa.

OVO:n lähiharjoituksissa on noudatettu THL:n ohjeistuksia.

Urheilijat välttävät julkisten liikennevälineiden käyttöä ja muita sosiaalisia kontakteja treenien ulkopuolella, harjoituksissa pidetään turvavälejä ja puhtaudesta ja desinfioinnista huolehditaan.