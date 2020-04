New England Patriotsin uusi pelaaja poistattaa äärioikeistoon viittaavan tatuoinnin – ”Oli häpeällistä, että minulla oli sellainen tietämättäni”

Viime viikolla yliopistourheilija Justin Rohrwasser, 23, juhli yhdessä perheensä kanssa sitä, että New England Patriots varasi hänet NFL:n varaustilaisuudessa.

Ilo vaihtui pian hämmennykseen, kun Rohrwasser avasi Twitterin ja näki, mitä reaktioita hänen varauksensa oli herättänyt siellä.

”Näin, että joku oli lähettänyt kuvan minusta ja tatuoinnistani ja yhdistänyt sen kamaliin tapauksiin – tietenkin Charlottesvilleen ja muihin”, Rohrwasser kertoi bostonilaiselle tv-kanavalle.

Twitter-käyttäjä oli huomannut, että Rohrwasserilla oli Three Percenters -ryhmä logo tatutoituna käteen. Ryhmä ajaa aseoikeuksia, ja sitä on kuvailtu äärioikeistolaiseksi. Ryhmän kokoa ei tiedetä, sillä kuka tahansa voi sanoa kuuluvansa liikkeeseen. Liikkeen perustajaksi kutsuttu mies on väittänyt, että liikkeessä olisi mukana jopa kolme miljoonaa ihmistä. Yhdellä Yhdysvalloissa perustetulla Facebook-ryhmällä on 12 000 jäsentä.

Rohrwasser sanoi aluksi, että hän peittäisi tatuoinnin, mutta tv-haastattelussa hän vakuutti poistattavansa sen.

”Heti, kun lauantaina tajusin, mihin tatuointi liittyy, halusin sen pois kehostani. Oli häpeällistä, että minulla oli se tietämättäni.”

Rohrwasser sanoi ottaneensa tatuoinnin, koska luuli sen viittaavan armeijaan ja patrioottisuuteen.

”Siitä sanottiin, että se viittaa prosenttiosuuteen siirtolaisista, jotka nousivat Britanniaa vastaan. Tulen armeijaperheestä, ja tatuointi puhutteli minua. Olen ylpeä amerikkalainen.”

Äärioikeistoon viittaava tatuointi ei ole luottamusta herättävä asia NFL-liigassa, jossa 68 prosenttia pelaajista on mustia amerikkalaisia.

”Olen pahoillani siitä, että ystävieni ja perheeni pitää puolustaa minua. Opin tästä. En ole tällainen. Toivottavasti kaikki ymmärtävät sen.”

Patriots varasi Rohrwasserin varaustilaisuudessa, ja hänestä on tulossa joukkueen pitkäaikaisen potkaisijan Stephen Gostkowskin korvaaja.

Lähteet: The Guardian, Chicago Tribune.