Jalkapallon Englannin Valioliigaan ja sen seuroihin on tulvinut rahaa ympäri maailmaa jo vuosia tai oikeammin vuosikymmeniä. Järjettömän suuret tv-sopimukset ja ökyomistajat ovat taanneet sen, että pienimmätkin seurat hankkivat pelaajia kymmenillä miljoonilla punnilla.

Seurojen omistajia on joka lähtöön, muun muassa yhdysvaltalaisia (Manchester United, Liverpool ja Arsenal), venäläisiä (Chelsea) ja arabiemiraatteja (Manchester City). Niin sanotuista top6-seuroista vain Tottenham on englantilaisomistuksessa, mutta sielläkin omistajayhtiö on rekisteröity Bahamasaarille.

Kun Roman Abramovich osti Chelsean, siitä nousi jonkinlainen haloo. Sheikki Mansourin ostettua Manchester Cityn, älämölöä oli jo hieman enemmän. Amerikkalaisten dollarihymylle ovat irvistelleet lähinnä seurojen innokkaimmat kannattajat.

Meneekö raja Saudi-Arabiassa?

Saudi-Arabian Public Invest Fund (PIF) on ostamassa valioliigaseura Newcastlen 300 miljoonalla punnalla (345 miljoonalla eurolla). Myyjänä on seuran pitkäaikainen omistaja, urheilukauppaketju Sports Directin omistaja Mike Ashley, joka on aiemminkin kaupannut seuraa, mutta lopulta hän on aina perunut kaupat. Ashleysta ei tunnu pitävän juuri kukaan – vähiten seuran kannattajat.

Nyt kauppa näyttäisi toteutuvan. Ashley on jo vastaanottanut noin 20 miljoonan euron takuusumman.

Vaikka kauppa toteutuisi, se vaatii vielä Valioliigan hyväksynnän. Tähän asti siellä on oltu hyvin hiljaa.

Sen sijaan saarivaltion rajojen ulkopuolella arvostelua on ollut huomattavasti enemmän. Ensimmäisenä kätensä nosti pystyyn beIN-tv-yhtiö. Qatarilaisomisteinen firma ei hyvällä katso, että Saudi-Arabia saisi näkyvyyttä. Qatar ja Saudi-Arabia eivät ole väleissä keskenään.

Miksi Valioliigan pitäisi olla kiinnostunut Qatarista, jossa on omat ongelmansa ihmisoikeuksissa, jotka liittyvät myös vuoden 2022 jalkapallon MM-kisoihin, joita Qatar isännöi? Siksi, että beIN maksaa Valioliigan tv-oikeuksista 500 miljoonaa puntaa – enemmän kuin mikään Britannian ulkopuolinen tv-yhtiö. Ja raha kiinnostaa Valioliigaa.

Arvostelijoiden joukkoon liittyi myös Hatice Cengiz, joka on Saudi-Arabian Turkin suurlähetystössä murhatun toimittajan Jamal Khashoggin morsian. Cengitzin mielestä kauppa pilaisi Valioliigan maineen ja tekisi liigasta osasyyllisen murhaan kertoo Guardian.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty on todennut, että Valioliiga tekee hölmöyden, jos se hyväksyy kaupan.

Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman kuvattuna 9. huhtikuuta 2020. Kuva: Charles Platiau / reuters

Miksi Saudi-Arabian kruununprinssi Muhammad bin Salman, joka on PIF:n hallituksen puheenjohtaja ja Saudi-Arabian todellinen johtaja, haluaa ostaa Koillis-Englannissa sijaitsevan seuran?

Kyse on yhdestä uudesta keinosta puhdistaa ihmisoikeusrikoksista syytetyn Saudi-Arabian mainetta. Urheilu on tähän klassinen tapa. Saudi-Arabiassa on jo muun muassa oteltu nyrkkeilyn raskaansarjan MM-ottelu (Anthony Joshua–Andy Ruiz) ja ajettu Dakar-aavikkoralli. Maan sisällä on myös uudistuksia tehty, kuten sallittu autolla ajaminen naisille.

Miten Newcastlen kannattajat suhtautuvat kauppaan? Suurin osa hyväksyy sen. He ovat niin kyllästyneitä seuran nykymenoon, että kaikki muutokset kelpaavat. Kun Manchester Cityn omistajaksi tuli sheikki rahoineen, Oasis-yhtyeen nokkamies Noel Gallagher tiivisti seuran fanina hyväksyvät tunnelmat: ”Olisihan se kiva välillä voittaa jotain.”

Newcastlessa lienee nyt hyvin samanlaiset tunnelmat. Isolla stadionilla pelaava seura on välillä pudonnutkin Valioliigasta, mutta pääosin se kamppaillee sijoista ynnä muut. Koronaviruksen keskeyttämällä kaudella sijoitus on tällä hetkellä 13:s.

Haaveita on varmasti paljon ja toiveita jatkaa siitä, mihin Alan Shearerin ajan Newcastle jäi: 1990-luvulla seura oli parhaimmillaan toisena Valioliigassa ja vielä 2000-luvullakin kolmas (kaudella 2002–2003).

Alan Shearerin käsi pystyssä -maalituuletus tuli tutuksi Newcastlen paidassa 1990-luvulla. Kuva: REUTERS

Rahalla jalkapallossa toiveet usein toteutuvat ja kruununprinssin firmalla sitä on. Manchester Cityn omistaja vaikuttaa käytettyjen autojen kauppiaalta verrattuna kruununprinssin biljardeihin.

Jos kauppa toteutuu, muutaman vuoden sisällä Newcastle on varmasti aika erilainen joukkue kuin nyt, mutta Manchester Cityn saama kielto europeleihin voi hiukan jarruttaa älyttömimpiä pelaajaostoja. Jotenkin pitäisi pystyä osoittamaan, että tuottojakin on.

Joka tapauksessa ollaan lähellä tilannetta, että Englannin Valioliigassa onkin pian seitsemän suurta. Mitä muuta tästä seuraa, jää nähtäväksi.