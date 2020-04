NHL-jääkiekkoliigan Columbus Blue Jacketsin suomalainen GM Jarmo Kekäläinen sai haluamansa, kun Blue Jackets hiljattain teki jatkosopimukset maalivahtiensa Joonas Korpisalon ja Elvis Merzlikinsin kanssa.

Korpisalo ja Merzlikins pelaavat Columbuksen maalilla ainakin kesään 2022 asti. Kaksikko onnistui hyvin jo tänä talvena.

”Maalivahdit ovat ainutlaatuisia. On paljon vaikeampaa korvata maalivahtia (kuin kenttäpelaajaa), joten haluat päästä yhteisymmärrykseen omien vahtiesi kanssa. Luotamme siihen, että tässä on se maalivahtitandemi jonka haluamme. Joten (sopimukset) olivat tärkeysjärjestyksessä korkealla”, Kekäläinen kuvaili NHL:n sivustolla.

”Meillä on sopimus kahden erittäin hyvän maalivahdin kanssa. Tandemi toimi hyvin tänä vuonna, ja oli iso osa menestystämme. Ja tulee olemaan iso osa myös tulevaa menestystämme.”

Korpisalo kärsi kauden aikana polvivaivasta, mutta hän kirjautti mainiot tilastot: 19 voittoa, päästettyjen maalien keskiarvo 2,60 ja torjuntaprosentti 92,0. Latvialainen Merzlikins puolestaan pelasi uudenvuodenaattoon asti ilman voittoa, mutta tämän vuoden puolella hän ehti voittaa 13 peliä, piti päästettyjen maalien keskiarvon alle kahden ja torjui 93,5-prosenttisesti.

Kahden tasaisen vahdin kanssa tasapainottelu peliajan kanssa voi käydä vaikeaksi. Merzlikins ja Korpisalo eivät kuitenkaan stressaa minuuteista.

”Olemme hyvät ystävät, ja yritämme auttaa toisiamme antamalla vinkkejä (paremmasta maalivahtipelistä). Totta kai tiedän, että tämä on bisnestä ja maaleja on vain yksi, toinen vahti ei pelaa. Mutta loppujen lopuksi yritämme vain tehdä työn niin hyvin kuin voimme ja auttaa joukkuetta voittamaan”, Merzlikins mietti.

Porin Ässien kasvatti Korpisalo ehti jo viime vuosina tottua kovaan kilpailuasetelmaan huippumies Sergei Bobrovskin kanssa. Korpisalonkin mukaan asiaa auttaa ystävyys latvialaisen kanssa.

”Joka päivä harjoituksissa on oltava parempi kuin toinen toisessa päässä kaukaloa. Pärjäämme, sillä olemme hyvät ystävät. Tunnemme toisemme jo pitkältä ajalta, olimme huonetovereita seuran kehitysleirillä (2014). Aika on ollut hauskaa, eikä sillä ole väliä, kuka pelaa. Tuemme toisiamme. Jos Elvis pelaa hyvin, silloin minun on vain pelattava paremmin. Ja tuo kehittää maalivahtina”, Korpisalo sanoi.

”On luksusta, että meillä on kaksi todella lahjakasta nuorta maalivahtia, jotka kilpailevat peliajasta ja siivittävät toinen toistaan parempaan”, Kekäläinen sanoi.