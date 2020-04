Koululaiset palaavat hallituksen keskiviikkona ilmoittaman päätöksen mukaisesti lähiopetukseen 14. toukokuuta alkaen, mutta koulujen liikuntasalien iltakäyttö ei avaudu harrastajille tehdyn päätöksen myötä.

Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen kertoo, että kokoontumisrajoitukset koskevat yhä iltakäyttöä

”Nyt linjattiin koulun alkamisen osalta, mutta ei muiden palveluiden osalta. Emme tee tässä vaiheessa päätöksiä asiasta”, Loikkanen sanoo.

Koronaviruksen takia asetetuista kokoontumisrajoituksista ja muista rajoituksista on tarkoitus saada lisätietoa sunnuntaina. Jo nyt on selvää, että yli 500 ihmisen yleisötapahtumia ei järjestetä Suomessa ennen elokuuta, mutta rajoitukset saattavat olla tiukempiakin. Tällä hetkellä voimassa olevat rajoitukset kestävät 13. toukokuuta asti.

”Liikuntasaliin voi mahtua yhtä aikaa 40–50 henkilöä. Jos rajoitukset ovat voimassa, näen hyvin haasteelliseksi sen, että voisimme lähteä avaamaan täysin rajoituksetta.”

Loikkasen mukaan linjauksia odotetaan kaikissa asioissa. Helsinki on jo valmistellut ja pohjustanut yhdessä pääkaupunkiseudun kaupunkien sekä muiden suurten kaupunkien kanssa sitä, voisivatko tekonurmikentät, nurmikentät, yleisurheilukentät ja muut ulkoliikuntapaikat avautua ohjattuun seuratoimintaan.

”Se on ensimmäinen vaihe, koska se on todennäköistä, että ulkotiloissa liikkuminen on turvallisempaa kuin sisätiloissa”, Loikkanen sanoo.

Ohjeistusta mietitään tarkemmin sen jälkeen, kun tiedetään millaisia rajoitukset ovat.

”Todennäköisesti kentille tulisi rajaukset, montako voi harjoitella yhtä aikaa. Asiaa valmistellaan yhdessä seurojen ja lajiliittojen kanssa. Ulkokenttien avaamisen näen lähitulevaisuudessa mahdollisena asiana, joka voisi toteutua sisäliikuntatiloja aikaisemmin. Mutta päätökset tehdään kaupungilla keskitetysti, ja riskejä ja hyötyjä puntaroidaan.”