Keskiviikkona Karibianmeren saarivaltioon Antigua ja Barbudaan rantautunut 72-vuotias brittimies Graham Walters kirjasi nimensä historiaan. Hänestä tuli vanhin Atlantin valtameren yli yksin soutanut ihminen.

Leicesteriläinen Walters lähti Kanarialta hieman yli kolme kuukautta sitten vaneriveneellään, jonka hän rakensi kotipihallaan. Vene on palvellut soutajaa hyvin, sillä Walters on sillä soutanut Atlantin yli nyt jo kolme kertaa. Kaikkiaan mies on tehnyt raa'an 5 000 kilometrin urakan jo viidesti. Nyt saa kuitenkin riittää, sekä hänelle että veneelle.

”Rakensin veneen 22 vuotta sitten. Se on ollut muassani kolme kertaa yli Atlantin, joten se alkaa tulla vanhaksi. Kuten minäkin. Ajattelin, miksipä en olisi vanhin Atlantin yli vanhalla veneellä soutanut ihminen”, Walters myhäili päästyään perille.

Walters meni naimisiin vain kuukausi ennen soutumatkan alkua, mutta vaimo Jeanin näkeminen saa vielä odottaa. Waltersin on pysyttävä Antigualla, kunnes koronaviruspandemian tuomat matkustusrajoitukset poistuvat. Mutta kunhan kotiin pääsee, kolme kuukautta pussiaterioilla ja suklaalla pärjännyt Walters aikoo palkita itsensä perienglantilaisittain paahtopaistilla ja Yorkshire puddingilla. Ja lasilla punaviiniä.

Waltersin soutu oli myös hyväntekeväisyystempaus. Soudun aikana tuettiin yli 3 000 eurolla sodassa haavoittuneita brittejä.