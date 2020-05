Ilveksessä jalkapalloliigaa pelannut Tariq Kazi muutti vuodenvaihteessa Bangladeshiin. Ura jatkuu paikallisen suurseuran Bashundhara Kingsin riveissä. Kazi ehti päästä sisään uuden joukkueen kuvioihin, kunnes koronapandemia katkaisi pelit myös Aasiassa.

”Liigaa pelattiin seitsemän kierrosta ennen keskeytystä. Itse pelasin vammojen takia vain pari peliä. Nyt olen Tampereella”, Kazi kertoo.

Hänen isänsä on kotoisin Bangladeshista. Kazilla on maassa sukulaisia, joista on ollut paljon iloa ja apua alkuvaiheessa. Myös pelikaverit ovat helpottaneet suomalaisen sopeutumista.

”Ihmiset ovat erittäin ystävällisiä ja avoimia. Valitettavasti koronatilanne maassa on huono. Sairastuneiden määrä kasvaa kovaa tahtia, ja tarpeellisia hoitovälineitä sekä lääkäreitä on rajoitetusti.”

Toistaiseksi hienoimmaksi hetkeksi Kazi, 19, nimeää ensimmäisen kotiottelun. Kingsin pelaajat elävät ja harjoittelevat pääkaupunki Dhakassa, mutta ottelut pelataan 400 kilometrin päässä Nilphamarissa.

”Ekassa pelissä stadion oli täynnä ihmisiä ja seremoniat olivat isot. Kentälle tuotiin ennen peliä norsu, mikä oli ilmeisesti joku onnentoivotus.”