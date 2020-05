Philippe Coutinho on tällä kaudella pelannut 8,5 miljoonan euron lainasopimuksella Bayern Münchenissä. Kuva: Kai Pfaffenbach / reuters

Jalkapallon Espanjan liigan jättiläisen FC Barcelonan myyntibudjetissa on 70 miljoonan euron aukko, ja se pitäisi täyttää 30. kesäkuuta mennessä, kertoo espanjalainen urheilulehti Marca. Barcelonan talousarviokausi alkaa 1. heinäkuuta ja päättyy 30. kesäkuuta.

Barcelona kertoi aiemmin kauden aikana, että sen pitää myydä pelaajiaan 124 miljoonalla eurolla, jotta budjettitasapaino säilyy. Summa kuulostaa suurelta, mutta normaalina kautena se on suunnilleen sellainen, jolla FC Barcelona myy pelaajiaan. Koronaviruspandemian keskeyttämällä kaudella tilanne on kuitenkin toinen.

Barcelona on siis onnistunut kaventamaan vajetta 54 miljoonalla eurolla. Viime kesänä myytiin Malcom ja Palencia sekä tammikuussa liuta pelaajia joko myytiin tai tehtiin myyntisopimus, joka toteutuu kesällä.

Lisäksi 8,5 miljoonaa euroa tuli siitä, kun brasilialainen Philippe Coutinho lainattiin Bayern Müncheniin.

Jäljellä on yhä 70 miljoonan euron reikä. Se menisi umpeen pelkästään Coutinhon myynnillä, mutta Bayern ei aio käyttää osto-optiotaan: 120 miljoonaa euroa on liikaa. Marcan mukaan Coutinho voisi mennä jonnekin kaupaksi 80 miljoonalla eurolla, mutta espanjalaislähteiden mukaan Barcelona ei ole innokas myymään pelaajaa alle 100 miljoonalla eurolla. Muun muassa Chelsea on ollut kiinnostunut brasilialaisesta.

Barcelona maksoi Coutinhosta Liverpoolille tammikuussa 2018 160 miljoonaa euroa eikä summaa ole vielä maksettu läheskään kokonaan. Business Insiderin mukaan viime lokakuussa maksamatta oli noin 100 miljoonaa euroa.

Coutinhon lisäksi kaupan ovat Marcan mukaan Rafinha ja Todibo. Heistä saisi yhteensä noin 40 miljoonaa euroa.

Mikäli Coutinho ei mene kaupaksi, Barcelona saattaa joutua myymään jonkun pelaajan, joka kuuluu päävalmentaja Quique Setiénin pelisuunnitelmiin. Tällaisia ovat esimerkiksi Arturo Vidal, Ivan Rakitic ja Samuel Umtiti.