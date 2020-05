STT:n tänään perjantaina julkaiseman selvityksen mukaan tammikuussa helikopterionnettomuudessa kuolleen koripallotähti Kobe Bryantin luottohenkilönä julkisuudessa esiintyvä hieroja Marko Yrjövuori ei ole ollut niin merkittävissä tehtävissä yhdysvaltalaisissa urheiluseuroissa kuin mitä hän on antanut julkisuudessa ymmärtää.

Myös ystävyyden laatu Bryantiin on STT:n mukaan epäselvä. Se ei välttämättä ole ollut niin läheistä kuin mitä Yrjövuori on antanut ymmärtää.

STT:n mukaan Yrjövuori on esiintynyt NHL-jääkiekkojoukkue Los Angeles Kingsin ja NBA-koripallojoukkue Los Angeles Lakersin athletic trainerina, joka vastasi Lakersissa biomekaniikasta, liikehallinnasta ja lihashuollosta sekä kaikesta supertähti Kobe Bryantiin liittyvästä.

Athletic trainer on korkeakoulututkinnon vaativa nimeke, eikä STT:n ole saanut selvitettyä onko Yrjövuorella tätä sertifikaattia. Yrjövuoren asema näiden joukkueiden organisaatiossa on ollut STT:n mukaan todellisuudessa alemmalla tasolla kuin mitä Yrjövuori on antanut haastatteluissa ja omaelämäkerrallisissa kirjoissa ymmärtää.

Yli kymmenen vuoden aikana Yrjövuorta on useissa eri suomalaisissa tiedotusvälineissä, myös Helsingin Sanomissa, nimitetty fysioterapeutiksi. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran mukaan Yrjövuorella ei kuitenkaan ole fysioterapeutin pätevyyttä, vaan ainoastaan hierojan pätevyys.

Yrjövuoresta kirjoitetut kirjat ja hänen julkiset esiintymisensä ovat luoneet hänen toiminnastaan kuvan, joka näyttää STT:n mukaan poikkeavan muiden asianosaisten käsityksestä. Yrjövuorella ei ollut selitystä, miksi näin on käynyt.

STT on haastatellut Yrjövuorta, mutta ei ole ensimmäisen yhteydenoton jälkeen tavoittanut Yrjövuorta kommentoimaan kaikkia selvityksen aikana esiin tulleita tietoja.

Yrjövuori muutti vuonna 2016 Yhdysvalloista takaisin Suomeen ja on sen jälkeen noussut lukuisiin urheilun alan tehtäviin. Nousun taustalla on STT:n mukaan ainakin osittain Yrjövuoren julkisuudessa kertomat seikat hänen ammatillisesta toiminnastaan. Näitä tietoja on 2010-luvulla julkaistu useissa artikkeleissa myös Helsingin Sanomissa.

Helsingin Sanomat käy läpi Yrjövuoresta julkaisemansa artikkelit ja selvittää STT:n jutun esiin nostamat epätarkkuudet.

”STT:n selvityksestä ilmenee Yrjövuoren itsestään kertomia mahdollisia epätarkkuuksia. Niitä on esiintynyt lukuisissa suomalaisissa viestimissä ja myös Helsingin Sanomissa. Osaltaan HS selvittää julkaisemiensa tietojen epätarkkuudet ja tarvittaessa oikaisee ne”, sanoo päätoimittaja Antero Mukka.