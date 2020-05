Formula 1 -kauden pitäisi alkaa kahdella peräkkäisellä kilpailulla Itävallassa 5. ja 12. heinäkuuta.

Formula 1:n moottoriurheilunjohtaja Ross Brawn sanoi lauantaina BBC:lle, että ajajat ja huoltohenkilöstö yritetään pitää mahdollisimman erillään toisistaan. Kausi alkaa ilman yleisöä.

”Teemme kaikkemme, että toimimme turvallisessa ympäristössä”, Brawn sanoi.

Brawnin mukaan kauden aloittaminen koronaviruksen takia on ”massiivinen looginen haaste”.

”Valitettavasti kausi alkaa ilman faneja. Se on sääli, mutta uskon he voivat nauttia kisoista televisiosta tai muista välineistä. Meillä on edessämme erittäin mielenkiintoinen kausi.”

Kahden peräkkäisen F1-kisan järjestäminen heinäkuussa ensin Itävallassa ja sitten Britanniassa helpottaa tapahtuminen järjestämistä ja vähentää matkustusta.

”Yksi iso logistinen haaste on, että kaikki varikolla tarvittavat ihmiset saadaan testattua”, Brawn sanoi.

”On myös melko vaikeaa oikeat kilpailut, joissa voimme hallita ympäristöä riittävän hyvin.”

Vielä on epäselvää, mihin kausi suuntautuu seuraavaksi Euroopassa Itävallan (Red Bull Ring) ja Silverstonen kisojen jälkeen.

Espanja ja Unkari ovat mahdollisia seuraavia paikkoja. Hungaroringin järjestävät ilmoittivat perjantaina, että Unkarin osakilpailua ei voida pitää ilman yleisöä.

Unkari kielsi torstaina yli 500 ihmisen tapahtumat elokuun puoliväliin asti. Brawn toivoo, että Unkarin GP voitaisiin ajaa syyskuussa.