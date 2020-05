Mielenterveys

Jalkapallomaajoukkueen puolustaja Katarina Naumanen oli vuosi sitten elämänsä kunnossa. Sitten tahti kiihtyi ja lepääminen unohtui. Lopulta ”kaikki hajosi”. Hän haluaa kertoa tarinansa, jotta muutkin uskaltaisivat kertoa vaikeuksistaan.

Julkaistu: 2:00

Jalkapallomaajoukkueen puolustaja Katarina Naumanen, 24, haluaa kertoa tarinansa, jotta yhä useampi urheilija uskaltaisi puhua ongelmistaan.

Hän on loppuunpalanut urheilija, joka ylirasitustilansa takia kärsii myös ahdistuksen ja masennuksen oireista.

”Olen yrittänyt löytää samanlaista myös mielenterveysongelmia kokevaa rasitustilaa potevaa jalkapalloilijaa, mutta niitä on tosi vaikea löytää. Tiedän, että muutamia on, mutta he eivät halua jakaa asiaa. Uskon, että ongelma on yleisempi, mutta siitä ollaan hiljaa”, Katarina Naumanen sanoo.

Hänelle aiheesta puhuminen ei ole helppoa, mutta sen tärkeyden takia hän haluaa kertoa oman tarinansa. Hän kokee murtavansa omalta osaltaan urheilumaailman tabua.

”Jäin treenien jälkeen aina lattialle istumaan ja itkemään.”

Helmikuussa, hiihtolomaviikon omatoimisen harjoitusviikon aikana hänelle tuli seinä vastaan. Naumanen oli käymässä isänsä kotipaikkakunnalla Pohjois-Karjalassa ja harjoitteli Joensuu Areenalla. Harjoittelu vaan ei tuntunut hänestä missään vaiheessa hyvältä. Hänestä tuntui, että keho ei liikkunut, painoja hän ei saanut ylös ja hypyt jäivät vajaiksi.

”Jäin treenien jälkeen aina lattialle istumaan ja itkemään. Purin kaverilleni asiaa, että ei tämä voi mennä näin, että en yhtäkkiä vain jaksa. Treenaamisesta ei tullut hyvää tai huonoa oloa. Se tuntui vain harmaalta sumulta, joka meni ohi. Treenit olivat vain rasteja ruudukossa”, Naumanen sanoo.

Hän sanoo, että viikon puolessavälissä ”kaikki hajosi”. Palattuaan takaisin kotiinsa Espooseen hän tajusi, että tilanteeseen pitäisi saada muutos. Opiskelijana hänen oli helpointa soittaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n lääkärille ja saada siten nopeasti apua.

”Purin mieltäni, itkin ja valitin. Oli helppo sanoa ulkopuoliselle, miten asiat ovat oikeasti, että väsymystila on niin suuri, että en vain enää pysty ja halua mennä kentälle”, Naumanen sanoo.

YTHS:n lääkäri oli sitä mieltä, että oli aika pysähtyä, kertoo Naumanen. Sen jälkeen hän soitti seurajoukkueensa, Kansallisessa liigassa pelaavan FC Hongan päävalmentajalle Rosa Lappi-Seppälälle ja sitten maajoukkueen päävalmentajalle Anna Signeulille.

Naumanen oli siirtynyt talven aikana KuPSista Honkaan, ja Lappi-Seppälälle uuden pelaajan tilanne tuli yllätyksenä.

”Sanoin Katarinalle olevani iloinen siitä, että hän uskalsi avoimesti kertoa tilanteestaan. Minulle valmentajana kilpaurheilussa olennaisinta on se, että ihminen voi hyvin. Sanoin, että menemme hänen ehdoillaan, jotta hän voi hyvin. Ei voi pelaajasta repiä irti asioita, jos hän ei voi hyvin henkisesti tai fyysisesti. Sanoin, että menemme päivä kerrallaan”, Lappi-Seppälä sanoo.

Naumanen oli saanut kutsun maajoukkueleirille Kyprokselle, ja siksi hänen oli soitettava myös maajoukkueen päävalmentajalle. Naumasen mukaan Signeul sanoi hänelle, että olisi hyvä pitää taukoa.

”Signeul sanoi, että kuulostaa siltä, että olen todella poikki. Juttelin sen jälkeen maajoukkuelääkärin [Pippa Laukka] kanssa. Kävimme tilannetta läpi ja päädyimme siihen, että minulla on varmasti fyysistä ylirasitustilaa taustalla, ja se oli mennyt liian pitkälle. On luonnollista, että se alkaa nakertaa mieltä ja tulee ahdistuksen ja masennuksen kaltaisia tunteita.”

Naumanen oli treenannut pitkään kovaa ja levännyt liian vähän. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Laukan sanat sisälsivät Naumaselle toipumisen kannalta tärkeitä huomioita.

”En varmasti olisi pystynyt pääsemään näin nopeasti eteenpäin, ellei joku olisi minulle rautalangasta vääntänyt, että tässä yhdistyvät fyysiset ja henkiset asiat.”

Mistä ylirasitustila sitten johtui? Naumasen mukaan hän oli treenannut liian kovaa, pitänyt liian vähän lepopäiviä ja harjoituksissa oli ollut liian vähän kevyttä treeniä.

Hän kertoo olleensa vuoden 2019 alussa elämänsä parhaassa kunnossa pelatessaan Norjassa. Sitten tahti vain kiihtyi. Hän halusi kehittää itseään lisää. Lopulta hänellä ei ollut enää taukoja, jolloin levätä. Urheilun ulkopuolinen elämä ei helpottanut tilannetta.

”Olen aina tehnyt urheilun ohella kaksoisuraa, joka mielestäni on hyvä juttu. En tajunnut, että jos siviilielämässä muuten tapahtuu kuormittavia asioita, niin henkinen rasitus on myös rasitusta. Olen aina ollut huono lepäämään. Fyysinen ja henkinen kuormitus aiheutti pidempään jatkuneen stressitilan, ja sitten unet ovat menneet miten sattuu. Se on todella monen asian summa.”

”Voimani loppuivat.”

Yksi tilanteeseen vaikuttaneista tekijöistä oli hänen luonteensa. Hän ei halunnut antaa periksi. Joka päivä hän teki treenit loppuun asti, lisäsi harjoituspainoja ja juoksi vähän kovempaa. Kunnianhimo syrjäytti harkinnan.

Uniongelmat olivat alkaneet keväällä 2018. Hän arvelee, että ongelmat juontavat juurensa siltä ajalta. Ensimmäisiä oireita oli sykkeiden heilahtelu vuosi tai puolitoista vuotta sitten.

Kesällä 2019 hän päätti palata Norjasta Suomeen. Hän sanoo, että olisi silloin pitänyt tajuta, että henkistä väsymystä oli liikaa. Siinä kohtaa tauko olisi ollut hänen mukaansa oikea ratkaisu.

”Myöhemmin oli sitten pakko pysähtyä, koska en yksinkertaisesti jaksanut. Voimani loppuivat.”

Treenit rupesivat hänestä maistumaan puulta, kun hän ei enää kokenut harjoituksen aiheuttamaa hyvää oloa. Se masensi häntä entisestään. Jo ennen harjoitusten alkamista hän tiesi, että se, mikä oli ennen tuottanut hyvää oloa, tuntuisi pahalta ja vaikealta. Se nakersi mieltä. Viimeisessä vaiheessa tuli pelko harjoittelua kohtaan.

”Se aiheutti henkisiä ongelmia. Tuli lamaannuksen kaltainen väsymys.”

Hän kokee suurimmaksi virheekseen sen, ettei ensin uskaltanut puhua tuntemuksistaan. Välillä hän koki hyvän olon piikkejä. Hän kokee huijanneensa itseään, ja siitä tuli huono kierre.

”Urheilumaailmassa on tabu, jos ei jaksa tai tuntuu pahalta. Henkisistä ongelmista tai masennuksen kaltaisista olotiloista ei puhuta, koska ne ovat todella arkoja aiheita. Se ruokkii sitä, että haluaa viimeiseen asti yrittää.”

”Ei se ole helppoa kuunnella ja katsoa, kun normaalisti iloinen persoona yrittää itkien kertoa, mikä on tilanne.”

Naumanen on parin vuoden ajan käyttänyt urheilupsykologi Satu Kasken palveluita. Naumanen ja Kaski sopivat, mitä psykologi voi kertoa asiakkaastaan tätä artikkelia varten.

Kaski sanoo, että urheilijoille tyypillinen sisäinen vaativuus on kaksiteräinen miekka. Riskinä on, että mikään ei riitä. Kasken mukaan urheilijan identiteetti kytkeytyy sisäiseen vaativuuteen.

”Olemme työstäneet hänen kanssaan niitä kysymyksiä, kuka hän on, mitä hän haluaa elämältään ja mitä muuta hän on kuin urheilija”, Satu Kaski sanoo.

Olivatko urheilijan leimalliset piirteet altistavia tekijöitä sille, että hän voisi ajautua ylikuntoon?

”Kyllä, juuri näin. Ne ovat isoja riskitekijöitä. On myös muita tekijöitä, jotka voivat altistaa ylikunnolle”, Kaski sanoo.

Kaski on samaa mieltä Naumasen kanssa, että urheilijoiden on vaikeaa puhua uupumisesta. Kaski sanoo, että siihen vaikuttaa pelko leimautumisesta.

”Stigman pelko on iso. Sen takia on arvokasta, että aktiiviurheilijat uskaltavat puhua ja toisaalta inhimillistä ja ymmärrettävää, että eivät uskalla kuin ehkä vasta uran jälkeen.”

Urheilijoiden mielenterveysongelmien olemassaolo tulee ilmi esimerkiksi jalkapallon kansainvälisen pelaajayhdistyksen FIFPron tutkimuksissa ja kyselyissä. Vuonna 2015 tehdyn tutkimuksen mukaan 19 prosenttia tutkimukseen osallistuneista 121 suomalaisesta huippujalkapalloilijasta kärsi masennuksen tai pelon oireista.

Koronaviruspandemian aikaan FIFPro teetti uuden kyselyn, jonka mukaan 20 prosenttia suomalaisista ammattijalkapalloilijoista vastasi kokeneensa kohtalaisia tai vakavia masennuksen oireita koronaviruksen aiheuttaman eristäytymisen aikana. 58 prosenttia suomalaispelaajista oli huolissaan tulevaisuudestaan ammattijalkapalloilijana.

Urheilupsykologi Satu Kasken mukaan pelaajien tueksi tarvitaan lisää ennakoivaa terveydenhuoltoa, matalan kynnyksen palveluita ja tarttumista pieniin asioihin.

”Se on tutkittua [tietoa], että avun hakeminen on vaikeata.”

Naumanen sai terveydentilansa takia sairauslomaa huhtikuun loppuun.

”Minulla oli ahdistuneisuushäiriön kaltaisia oireita, jotka johtuivat siitä, että mieli ja keho olivat niin väsyneitä, että en pystynyt enää jäsentämään todellisuutta järkevällä tavalla.”

Häntä pelotti mennä kertomaan joukkueelle tilanteesta. Hongan päävalmentaja Rosa Lappi-Seppälä sanoo arvostaneensa ja tukeneensa Naumasen päätöstä mutta ettei hän painostanut kertomaan tilanteesta. Joukkueelle kertominen oli Naumasen oma valinta.

Naumanen meni joukkueen palaveripäivään Esport Arenalle kertomaan asiasta.

”Ei se ole helppoa kuunnella ja katsoa, kun normaalisti iloinen persoona yrittää itkien kertoa, mikä on tilanne.”

Hänen mukaansa tärkeintä oli empaattinen vastaanotto.

Lappi-Seppälän mukaan huoneessa tuli ensin hiljaista. Sitten moni muukin pelaaja rupesi avautumaan ja kertomaan omista tunteistaan.

”Yksi jos toinenkin sanoi, että ihanaa, kun toit tuon julki ja olet rohkea. Osa kävi halaamassa häntä. Se oli liikuttava tilanne.”

Valmentaja oli sopinut pelaajan kanssa etukäteen, miten toimitaan.

”Hänkään ei halunnut jäädä vellomaan siihen tilanteeseen. Jatkoin sitten testitulosten arvioinnilla, vaikka se minusta valmentajana tuntuikin typerältä”, Lappi-Seppälä sanoo.

”Ei tarvitse jaksaa, jos se vie minua huonoon henkiseen suuntaan.”

Koronaviruspandemian takia tehdyt rajoitukset eivät ole helpottaneet Naumasen olotilaa. Toipumista ei helpota, että eristäytymisen takia hän ei voi nähdä urheilun ulkopuolisen elämän kavereita ja saada muuta ajateltavaa. Hän kokee myös kuormitusta siitä, että eristäytymisen takia tukirakenteita on vähemmän saatavilla.

”Huomaan, että minulle olisi mielenterveyden kannalta tärkeätä nähdä koulukavereita, jotka eivät liity futikseen. Kun ei ole sitä mahdollisuutta, aiheutuu sitä stressiä ja huolta, pystynkö palautumaan pelikuntoon näissä olosuhteissa.”

Nyt Naumanen osaa jo paremmin vain olla. Hän on uudessa kodissaan keksinyt kaikenlaista tekemistä, mikä ei liity kouluun tai työhön.

Naumanen hakee tasapainoa levon ja treenin välillä. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Naumasella on uusi perheenjäsen, koiranpentu, joka on tuonut myös muuta ajateltavaa ja piristystä. Hän sanoo edelleen painivansa sen kanssa, miten levätä niin, että siitä ei tule huonoa omatuntoa.

”Mitä enemmän ajattelen harjoittelua, sitä enemmän se lisää painetta siitä, että minun pitäisi pystyä olemaan harjoittelukunnossa ja antamaan kaikkeni. Pitäisi osata päästää irti. Ei tarvitse jaksaa, jos se vie minua huonoon henkiseen suuntaan.”

Vain unohtamalla jalkapallon voi hän päästä takaisin jalkapallon pariin.

Jalkapalloilijoiden taloudellinen epävarmuustilanne lisää ahdistusta

Jalkapalloilijoiden mielenterveyskysely koronaviruspandemian aikana ei tarjonnut suurta yllätystä, kertoo Jalkapallon pelaajayhdistyksen JPY:n yhteyspäällikkö Panu Autio. Kyselyn tulokset vahvistavat sitä näkemystä, että koronaviruspandemia on kova paikka jalkapalloilijoille ja ihmisille yleensäkin.

”Kysely kertoo siitä, että ylipäätään jalkapallo työnä ja alana on epävarma laji. Työsuhteet ovat lyhyitä. On paljon tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa uran jatkumiseen lyhyelläkin aikavälillä”, Panu Autio sanoo.

Aution mukaan jalkapalloilijat tiedostavat hyvin ongelmat, ja siksi heillä on usein muitakin suunnitelmia.

Miten yleisiä mielenterveyden vaikeudet ovat jalkapallossa?

”Tutkimuksista tiedämme, että vaikeuksia on paljon. Ehkä viime vuosina olemme onnistuneet yhteiskuntana ja jalkapalloyhteisönä purkamaan sitä stigmaa. Pelaajat ovat uskaltaneet puhua enemmän, mikä auttaa muita uskaltamaan puhumaan ja löytämään apua varhaisemmassa vaiheessa.”

Aution näkemyksen mukaan jalkapalloilijoiden saama apu henkisiin vaivoihin ei ole vielä riittävällä tasolla.

”Seurakentästä huomaa sen, että aika harvalla seuralla on tähän asiaan koulutettuja tai erikoistuneita työntekijöitä. Joukkueissa fysioterapeuteilla saattaa olla myös rooli, joka on terapeuttinen. Loukkaantumiset ovat yksi kipupiste pelaajille. Niiden aikana myös pää on koville”, Autio sanoo.

Aution mukaan urheilijoiden hyvinvoinnissa turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen on avainasemassa.

”Vaikka pukukopissa ollaan kilpailuasetelmassa, pitäisi pystyä näyttämään myös heikkouksia. Sellaisen ilmapiirin luominen ei ole helppoa. Uskon vahvasti siihen, että mitä paremmin ihmiset voivat, sitä parempi on tulos pelikentällä.”

Koronaviruspandemian aikana on noussut esiin myös jalkapalloilijoiden ja urheilijoiden työttömyysturva. Taloudellinen epävarmuus lisää ahdistusta.

”Se [työttömyysturva] on asia, josta pelaajayhdistys on puhunut pitkään. Nyt se on lyönyt silmille karummalla tavalla kuin koskaan ennen. Kyse on myös siitä, miten urheilua arvostetaan ammattina. Arvostus ja taloudellinen turva vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin”, Autio sanoo.

Urheilijoiden työttömyysturva on muita työntekijöitä heikompi. Urheilijat eivät voi kuulua työttömyyskassaan.