Britannian pyöräilytähti, kiritykki Mark Cavendish ja hänen entinen joukkuekaverinsa Luke Rowe tekivät erikoisen kuntopyöräilytempauksen vapunpäivänä 1. toukokuuta: he viettivät kuntopyörän satulassa yli kymmenen tuntia ”kiipeämällä” 8 848 metriä siten, että säädöt olivat samat kuin olisi kavunnut maailman korkeimmalle vuorelle Mount Everestille.

”Juuri valloitettu Everest tai virtuaali-Everest, miksi tätä nyt kutsutaankaan”, 34-vuotias Cavendish kertoi Twitterissä.

Tarkalleen aikaa kului 10 tuntia, 37 minuuttia ja 32 sekuntia. Matkan pituudeksi virtuaalisesti tuli 211 kilometriä. Kyse oli yhdestä uudesta urheilutähtien tempauksesta, joita on tehty koronaviruspandemian takia.

”Saimme idean, kun tiesimme sään olevan huonon. Hattu päästä niille, jotka ovat suorittaneet sen [kiipeämisen] millä tahansa keinolla. Se on armotonta.”

Cavendish on voittanut Ranskan ympäriajossa kaikkiaan 30 etappia. Hän on enää neljän etappivoiton päässä Eddy Merckxin ennätyksestä. Cavendish on voittanut myös muun muassa maantieajon maailmanmestaruuden.

Maaliskuussa Cavendish kertoi sairastaneensa masennusta kahden vuoden ajan.

”Olen taistellut aika kovasti masennuksen kanssa. Se diagnosoitiin elokuussa 2018”, Cavendish sanoi The Timesille.

Cavendish kertoi kieltäytyneensä masennuslääkkeistä. Niiden sijaan hän haki apua terapiasta. Nyt Cavendish sanoo olevansa ”valoisalla puolella”.

Cavendishin lisäksi muun muassa italialainen Giulio Ciccone ”kiipesi” kuntopyörällään yli 10 000 metriä parvekkeellaan.

Entinen Ranskan ympäriajon voittaja Geraint Thomas hankki Britannian terveyshuollolle noin 350 000 euroa 36 tunnin sisäpyöräilyllään: Walesilainen teki kolmena päivänä 12 tunnin pyöräilyn autotallissaan.

Kovimman suorituksen on kuitenkin tehnyt toisen maailmansodan veteraani Tom Moore, joka on hankkinut omalla tempauksellaan yli 30 miljoonaa puntaa Britannian terveyshuollolle koronaviruskampanjassaan. Moore on tehnyt kierroksia puutarhassaan rollaattorin avulla. Moore täytti viime torstaina 100 vuotta.