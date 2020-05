Ruotsin urheilua ravisteli alkuvuodesta useat dopingtapaukset. Suurinta kohua aiheutui MM-kultaa ja olympiapronssia saavuttaneen Jenny Franssonin käry.

32-vuotias Fransson on vakuuttanut joutuneensa sabotaasin uhriksi.

Nyt hän on saanut tuekseen tunnetun fyysikon, 67-vuotiaan Mats Larssonin, joka on vakuuttunut Franssonin syyttömyydestä ja aikoo myös todistaa sen, kertoo Expressen. Larssonilla on kaksi teoriaa, jotka hänen mukaansa voivat vapauttaa Franssonin epäilyistä, kun painijan suullinen kuuleminen suoritetaan 26. toukokuuta.

Ensimmäinen teoria on se, että Franssonin näytteen tutkinut dopinglaboratorio ei ole noudattanut kaikkia Maailman antidopingtoimiston Wadan vaatimuksia.

”Tämä on mielipiteeni ja tulemme sisällyttämään sen lausuntoomme”, Larsson sanoo.

Larssonin mukaan laboratorion datan voi haastaa, jos pystyy osoittamaan sen tekemät poikkeukset kansainvälisiin standardeihin. Kaiken kaikkiaan Larsson ei pidä testituloksia luotettavina.

Toinen teoria on erikoisempi. Larssonin mukaan Franssonin normaali steroiditaso on niin matala, että hän voi saada steroideja lähteestä, jota ei vielä tunneta.

”Minulla on ystävä ja kolleega Ukrainassa, naispuolinen kemisti, joka on alkanut tutkia steroidien eri lähteitä. Hän on löytänyt kiinalaisia artikkeleita, joiden mukaan synteettisiä steroideja saattaa olla kalassa ja vedessä. Yritämme nyt tutkia tätä asiaa”, Larsson toteaa.

Larsson myöntää, että dopingkäryn kumoaminen on vaikeaa, mutta hän on onnistunut siinä aikaisemminkin. Vuonna 2011 Larsson sai kumottua voimanostaja Kim Mikkelsenin kahden vuoden kilpailukiellon boldenonin käytöstä.

Larsson sai Ruotsin urheilukomission lähettämään näytteen tutkittavaksi Saksaan, ja tulos oli, että Mikkelsen kuuluu niihin harvoihin ihmisiin, jotka itse tuottavat boldenonia.