Sami-Matti Trogenilla on käytössään Williamsin kustantama ajosimulaattori. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Lohjalainen Sami-Matti Trogen, 17, on menestynyt rallicrossissa sekä oikeilla autoilla että simulaattorikisoissa. Nyt hän kuuluu Williamsin e-urheilutiimiin.

Julkaistu: 2:00

Lohjalainen, Mäkelänrinteen urheilulukiota käyvä 17-vuotias autourheilulupaus Sami-Matti Trogen ajoi viime syksynä vahvaa kautta rallicrossin iRacingin MM-sarjassa eli simulaattoreilla ajettavassa kilpailusarjassa.

Trogen johti sarjaa kauden puolivälissä. Sitten hän sai sähköpostia formula ykkösten Williams-tallin e-urheilujoukkueelta.

”Kysyivät, kiinnostaisiko tulla tiimiin mukaan”, Trogen kertoo puhelimitse.

Lopulta Trogen myös juhli maailmanmestaruutta ja aloitti neuvottelut Williamsin kanssa.

”Pari kuukautta neuvotteluja kävimme. Tammikuussa päätimme, että siirryn sinne. Olen nyt Williamsin iRacing-kuski. Tämä on ensimmäinen vuosi, kun ajan ammattimaisesti.”

Williamsin iRacing-joukkueessa on kuusi kuljettajaa. Lisäksi Williamsin e-urheilujoukkueeseen kuuluu virtuaalisen F1-sarjan joukkue. Trogen korostaa, että simulaattoreilla ajettava iRacing on aivan eri asia kuin virtuaalinen F1-sarja.

”F1 on [tietokone]peli”, Trogen tiivistää.

Sami-Matti Trogenin vieressä on kuva noin viiden vuoden takaa. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Simulaattoreilla ajaminen on hyvin lähellä oikeaa ajamista. Simulaattorissa on muun muassa ratti ja polkimet kuten oikeissakin autoissa sekä autoihin tehdään säätöjä samaan tapaan kuin kilpa-autoihin renkaista lähtien.

”Autot on mallinnettu oikeista autoista ja radat laserskannattuja oikeista radoista. Kaikki tehdään mahdollisimman aidoiksi”, Trogen kertoo.

Kuinka paljon virtuaalinen kisaaminen antaa anteeksi virheitä?

”Ei yhtään. Auto menee heti hajalle, jos ajaa seinää. Lisäksi auto pitää hinata pois. Se tapahtuu yhtä nappia painamalla.”

Trogenin mukaan simultaaniajaminen on yllättävän lähellä oikeaa ajamista.

”Laji on kehittynyt todella paljon viidessä vuodessa. Onhan siinä yhä eroja, mutta varsinkin radat ovat lähellä oikeita ratoja. Autojen säätäminen on erilaista. Renkaiden saamisessa todenmukaiseksi, esimerkiksi miten se kuluu, on vielä tekemistä.”

Kun kyse on verkkoyhteyksien kautta toimivasta kilpailemisesta, ajamisen tai auton säätämisen lisäksi internetyhteys pitää olla kunnossa eikä vahinkoja voi sattua, kuten kävi virtuaalisessa triathlonkisassa australialaiselle Miranda Carfraelle, joka joutui heittämään kisan kesken puolison kompastuttua johtoihin.

”Isoissa kisoissa ei ole minulta netti katkennut, mutta tiimikavereilta on esimerkiksi jarrupoljin hajonnut.”

Williamsilla Trogen on jo ehtinyt ajaa useammankin kisan. Parhaana saavutuksena on reilun viikon takainen Nürburgringin 24 tunnin ajon kakkossija yhdessä kolmen muun Williams-kuskin kanssa.

Kaikkiaan Trogen arvioi ajavansa tänä vuonna noin 40 simulaattorikilpailussa. Hän tiedottaa muun muassa Facebook-sivuillaan tulevista kisoista. Trogen ajaa erityisesti pitkiä 3–4 tunnin kisoja sekä joukkueena 24 tunnin ajoja. Williamsilla kisat ovat aina rata-ajoja.

”Rallicrossipuolelta olen saanut jo sen, mitä halusinkin, mutta ratapuolella isojen kestävyyskisojen, kuten 24 tunnin Le Mansin, voittaminen on tavoitteena.”

Kun kisat ovat pitkiä ja osittain keskellä yötä, simulaattoriajaminenkin vaatii hyvää jaksamista.

”Kun on treenannut, niin kyllähän sen jaksaa. Esimerkiksi Nürburgringillä on 77 mutkaa yhdessä kierroksessa eli pitää keskittyä hyvin ja treenata paljon, jotta pystyy ajamaan tasaisesti eikä aja seinää päin.”

Kun Trogen on mukana tunnetussa ja isossa tallissa, kysymys kuuluu, millaisen taloudellisen hyödyn hän saa.

”Vähän jotain saa”, Trogen tyytyy toteamaan.

Sen sijaan laitehyöty on merkittävä: kun Trogen siirtyi Williamsille, Williams kuskasi Lohjalle vähintään 15 000 euroa maksavan simulaattorin kolmine näyttöineen.

Kaiken kaikkiaan useissa formulatalleissa panostetaan vahvasti elektroniseen urheiluun. Näin tehdään myös Williamsilla. Kisoja on paljon ja korona-aikana kiinnostus on noussut, koska oikeilla radoilla ei ajeta. Lisäksi useat F1-kuskit ovat myös mukana iRacingin rata-autokisoissa.

”Kisoja järjestetään lyhyelläkin varoitusajalla, kun järjestäjät haluavat mukaan esimerkiksi Max Verstappenin [Redbullin F1-kuski] ja Lando Norrisin [McLaren-kuski]”, Trogen kertoo.

”Verstappen on nopea. Norris on välillä nopea, mutta hän hiukan liikaa leikkii.”

Kuinka arvelet pärjääväsi esimerkiksi Verstappenin kanssa?

”En tiedä, ajaisinko hirveästi kovempaa, mutta en mä sille jäisikään, kun olen ajanut näitä [simulaattorikisoja] niin paljon.”

Palkintohyllyyn on kertynyt jo mukavasti pokaaleja. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Nyt korona-aikana Trogen ajaa pelkästään simulaattorikisoja, mutta tavoitteita on myös oikeilla kilpa-autoilla. Trogen on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt kisaamaan jo paljon. Ensimmäisen kisansa hän ajoi 10-vuotiaana.

Hänen päälajinsa oli pitkään rallicross, jossa hän kuului muun muassa AKK:n (Suomen autourheiluliitto) akatemiakuljettajiin jo 15-vuotiaana. Viime vuonna Trogen sijoittui viidenneksi rallicrossin MM-sarjan RX-luokassa.

Urapolku oli viemässä Trogenia rallicrossin kuninkuusluokkaan, mutta tehdastallien vetäydyttyä WRX-luokassa olisi pitänyt ajaa omalla kustannuksella. Rahaa on toki aiemminkin lajin parissa kulunut.

”Varsinkin alkuaikoina meni paljon rahaa. Sponsoreita on kuitenkin ollut alusta asti mukana.”

Rallicross sai nyt jäädä, ja Trogen kokeili alkuvuodesta perinteistä rallia SM3-luokassa: Tunturirallissa sijoitus oli viides, mutta sen jälkeen tuli keskeytyksiä.

”En nähnyt rallia mun juttuna”, Trogen sanoo.

Sami-Matti Trogen testasi maaliskuussa BMW:n M6 GT3-autoa. Kuva: Toni Lönroos

Hyvien suhteiden avulla Trogen pääsikin 13. maaliskuuta testaamaan gt-autoa Ranskaan eli autoa, joilla ajetaan vakioautojen ratakisoja. Testit sujuivat niin hyvin, että uusi tavoite löytyi.

”Tarkoitus olisi ajaa VLN-sarjaa [Saksassa ajettava GT-autojen sarja].”

Koronaviruspandemia on myös lykännyt tämän sarjan aloittamista, mutta GT-ajoissa, joita simulaattorikisatkin ovat, on nyt muutenkin tulevaisuuden suunnitelmat.

”GT-autoissa haluisin päästä tilanteeseen, että ei tarvitsisi tehdä mitään muuta kuin ajaa. Kestävyyskisat, kuten Le Mans tai myös DTM-ajot ovat tavoitteina. Siellä [DTM:ssä] ei ole kauheasti ollut suomalaisia.”

Kun rata-autoilusta puhutaan, nousee esille myös formulat. Trogen on ehtinyt ajaa myös F4-autoja, mutta lajissa kustannukset ovat nousseet pilviin.

”Yritin mennä sinne [F4:ään]. Testit sujuivat, mutta sinne menee ihan heittämällä 300 000 euroa kaudessa. Siis pelkästään F4:ään. Se on ihan älytöntä”, Trogen sanoo.

”Ihan kartingista lähtien pitää olla ihan helvetin nopea, jotta pääsisi johonkin junioriohjelmaa.”

Ranskan testien tuomisena Trogenilla oli myös, kyllä, koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti.

”Minulla se oli aika lievä. Viikko siinä meni. Aika omituinen oli, ikinä ei ole ollut sellaista.”