Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF on julkaissut eri maiden kaikkien tähdistökentällisiä satavuotisjuhliensa kunniaksi. Sunnuntaina oli Suomen Leijonamiehistön vuoro.

Maalivahdiksi valikoitui Nashville Predatorsia seurajoukkueessa edustava Pekka Rinne, joka on pelannut neljät MM-kisat (2009, 2010, 2014 ja 2015).

Puolustajiksi valittiin pitkät NHL-urat tehneet Teppo Numminen ja Kimmo Timonen.

Hyökkääjät ovat Jari Kurri, Teemu Selänne ja Saku Koivu.

Vaikka valinnan, ei tosin ehkä kovin vakavailmeisen tai virallisen, teki IIHF, Koivu on näistä kuudesta pelaajasta ainoa, joka on ollut voittamassa Suomelle MM-kultaa (vuonna 1995). Muita mitaleita toki muillakin tähdistöön yltäneillä on.

Erityismaininnan saivat lisäksi maalivahti Miikka Kiprusoff, puolustaja Petteri Nummelin (MM-kulta 1995) sekä hyökkääjät Raimo Helminen (MM-kulta 1995), Jere Lehtinen (MM-kulta 1995), Ville Peltonen (MM-kulta 1995) ja Mikael Granlund (MM-kulta 2011).