Englannin jalkapalloliiton puheenjohtaja Greg Clarke varoittaa, että kannattajat eivät ole pääsemässä takaisin katsomoihin milloinkaan lähiaikoina. Uutistoimisto AFP:n mukaan Clarke on arvioinut lisäksi, että koronaviruspandemian hintalappu liitolle voi olla jopa 300 miljoonaa puntaa eli noin 340 miljoonaa euroa.

Jalkapalloliiton tuloihin vaikuttaa esimerkiksi se, että neljä Englannin maaottelua on jouduttu perumaan ja Englannin cup on keskeytyksissä. Liitto on jo hyväksynyt budjettiinsa 75 miljoonan punnan leikkauksen.

”Huonoimmassa tapauksessa samaa vaaditaan neljänä vuonna, jolloin vaikutus olisi 300 miljoonaa puntaa”, Clarke sanoi.

Vaikutukset yltävät liittojen ohella myös sarjojen toimintaan. Valioliiga on monen muun sarjan tapaan tauolla koronaviruksen takia. Sarjaa yritetään pelata loppuun tyhjille katsomoille, mutta on mahdollista, että yleisötapahtumia koskevat rajoitukset vaikuttavat myös ensi kauteen.

”Kun sosiaaliset rajoitukset ovat voimassa jonnekin tulevaisuuteen, koko jalkapallon ekosysteemiin on tulossa muutoksia. Esimerkiksi on vaikea nähdä fanien, jotka ovat lajille elintärkeitä, pääsevän stadioneille milloinkaan lähiaikoina”, Clarke sanoi.

Valioliigalle on kertymässä yli miljardin euron tappio, jos kautta ei pystytä pelaamaan loppuun. Tappioita kertyy esimerkiksi tv-oikeuksista.

Alemmilla sarjaportailla ensi kauden aloittaminen ilman kannattajia voi olla Valioliigaa vaikeampaa, sillä niiden tuloista merkittävä osa koostuu yleisötuloista tv-sopimuksesta tulevien summien ollessa pienempiä.