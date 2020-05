Jos nyt olisi menossa normaali Valioliigan kausi, erilaisia kauden parhaat -valintoja julkistettaisiin lähiviikkojen aikana ja pelaajayhdistys olisi jo valinnut vuoden pelaajan.

Koska koronaviruspandemia on keskeyttänyt kauden, mitään valintojakaan ei ole tehty. BBC päätti kuitenkin järjestää oman äänestyksensä jo nyt tähän mennessä pelatun kauden perusteella. Kyseessä on lukijaäänestys, johon voi osallistua BBC:n verkkosivuilla. Äänestysaikaa on keskiviikkoon kello 14:ään ja tulokset kerrotaan ensi torstaina.

BBC:n äänestyksessä on useita kategorioita, kuten vuoden pelaaja, paras maali, paras hetki ja vuoden tulokas.

Yhtenä kategoriana on myös vuoden yllättäjä ja siinä on ehdolla myös Norwichin Teemu Pukki, joka on tehnyt Valioliigassa yksitoista maalia.

Muut yhdeksän ehdokasta ovat Tammy Abraham, Dominic Calvert-Lewin, Fred, Mason Holgate, Danny Ings, John Lundstram, James Maddison, Çağlar Söyüncü ja Adama Traore.

Paras hetki -kategoriassa yhtenä ehdokkaana on Norwichin 3–2-voitto Manchester Citystä. Pukki iski Norwichin kolmannen maalin tuossa ottelussa.

Vuoden pelaajaksi on ehdolla 12 pelaajaa: Sergio Agüero, Trent Alexander-Arnold, Pierre-Emerick Aubameyang, Alisson Becker, Kevin de Bruyne, Virgil van Dijk, Jordan Henderson, Raul Jiménez, John Lundstram, Sadio Mané, Mo Salah ja Jamie Vardy.