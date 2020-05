Kuopiolainen pitkän linjan hiihtomies Mika Venäläinen kertoo epäonnistumisen pelosta, menestyksen tuomista onnen kyynelistä, Niskasen kovasanaisesta palautteesta, kaveruudesta – sekä väärästä lajivalinnastaan.

Julkaistu:

”Olen naimisissa hiihdon kanssa”, kuuluu naurunsekainen toteamus.

”Toivottavasti rouva ei kuullut tuota”, arvostettu hiihtomies Mika Venäläinen sanoo virnuilun sävyttämällä äänellä puhelinhaastattelussa ja painottaa, että mainittu naimisissa olo on ”ihan hyvä asia”.

Virallisesti kuopiolainen Venäläinen on naimisissa entisen maajoukkuehiihtäjän Kati Venäläisen kanssa.

Nyt Mika Venäläisen hiihtoelämään on tulossa merkittävä muutos.

Hän on ollut viime vuodet yksi Suomen hiihtomaajoukkueen kokeneimmista ja pitkäaikaisimmista suksihuoltajista ja äärimmäisen vastuullisessa roolissa.

Venäläinen on ollut kaudesta 2014–2015 lähtien Iivo Niskasen henkilökohtainen suksihuoltaja ja luottomies. Vaikka suksihuolto on mitä suurimmassa määrin tiimityötä, Venäläinen on ollut se, joka tuntee parhaiten Niskasen suksikaluston ja joka on viimeistellyt Niskasen sukset kilpailukuntoon.

”Minulla on ollut kunnia olla suksihuoltajana maailman parhaalle perinteisen hiihtäjälle. Se on ehkä suurin meriitti, vaikka valinta vuoden suksihuoltajaksi osui 2017 keväälle”, Venäläinen sanoo viitaten Niskasen maailmanmestaruuteen Lahden kotikisoissa.

Nyt Venäläinen, 50, on päättänyt vetäytyä maajoukkuetehtävistä ”takavasemmalle”.

Kun hän erittelee rauhallisella tyylillään syitä ratkaisuun, se kertoo samalla, miten suksihuolto on erittäin raskasta ja vaativaa työtä, jossa maajoukkueiden huoltoryhmät kilpailevat kovaa keskenään ja jossa on läsnä suorituspaineita samalla tavalla kuin urheilijoilla.

Hiihto on tunnetusti välineurheilua. Jos sukset eivät toimi kilpailukykyisesti, hiihtäjällä ei ole mahdollisuutta menestyä.

Ja toisinpäin: kun esimerkiksi Niskanen on voittanut olympiakultaa, maailmanmestaruuden, MM-mitaleita ja maailmancupin kilpailuja, se on ollut joka kerta valtava onnistuminen myös Suomen joukkueen suksihuollolta ja erityisesti Venäläiseltä.

Venäläisen mukaan lopettamispäätös syntyi monen tekijän summana.

Mika Venäläinen onnitteli Iivo Niskasta tämän voitettua MM-kultaa 15 kilometrillä Lahdessa vuonna 2017. Kuva: Martti Kainulainen / Lehtikuva

”Päätökseen vaikutti osittain taloudellinen puoli, ja epäonnistuminen alkoi vähän niin kuin pelottaa. Tavoite jokaisessa kisassa olisi olla parempi kuin muut. Joskus onnistuttiin ja joskus epäonnistuttiin.”

Päättyneellä kaudella Venäläiselle alkoi tulla sellainen olo, että palo oli hiipumaan päin. Vaikka Niskanen muun muassa voitti kaksi mc-osakilpailua ja oli kerran kakkonen, mukaan mahtui myös epäonnistumisia suksivalinnan tai -huollon osalta.

Ne tietysti rassasivat paitsi Niskasta myös kilpailuhenkistä Venäläistä.

”Ehkä palautteen kautta tuli sellainen tunne, että tuli ikään kuin munittuakin. Joskus tulosta tuottaneet pienet nyanssit tuntuivat jäävän tällä kaudella piippuun. Ei tullut niitä omia ratkaisuja silloin, kun olisi tarvinnut”, Venäläinen sanoo.

Venäläistä alkoi vaivata se, että hän ei pitänyt itseään enää niin tärkeänä kuin aikaisemmin ja että hänellä ei ollut tarpeeksi annettavaa.

Venäläisen mielestä suksihuoltajan tärkein tehtävä on auttaa hiihtäjää menestymään.

”Nyt tuntui kokonaisuutena, että olin menestyksen esteenä.”

Venäläinen muistuttaa, että suksihuoltajan ammattitaitoon kuuluu myös kyky ottaa vastaan palautetta.

”Jos sitä ei kestä, on väärässä paikassa.”

Venäläinen myöntää saaneensa Niskaselta välillä myös kovasanaista palautetta, jonka tämä on antanut heti kisan jälkeen, kun tunteet ovat olleet pinnassa.

Pahimpien höyryjen haihduttua kaksikko on keskustellut ja analysoinut asiat halki ihan rauhallisesti ilman, että hyvään kaverisuhteeseen olisi jäänyt säröjä.

”Kun ollaan tunteella mukana, se myös joskus purkautuu tunteella.”

Venäläisen maajoukkueuran viimeiseksi kilpailuksi jäi Holmenkollenin 50 kilometrin klassikkokilpailu, jossa Niskanen koki kauden suurimman pettymyksensä.

Mika ja Kati Venäläinen on toiminut Suomen maajoukkueen suksihuoltajina Pyeongchangin olympialaisissa. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Lupaavan alun jälkeen Niskanen menetti mahdollisuudet voittoon, kun suksienvaihdon jälkeen tuoreen suksiparin pito ei ollutkaan kohdallaan.

”Toisessa parissa oli eri pitovoide, ja se toimi huonommin kuin ensimmäinen. Ajatus oli testin perusteella, että keli kostuu koko ajan enemmän. Se oli huollon ja huoltajan virhe ihan puhtaasti”, Venäläinen tiivistää.

Maajoukkueessa Venäläinen on ollut keikkatöissä. Niitä varten hän saanut vapaata Kuopion kaupungilta, jossa hän vastaa ulkoliikuntapaikkojen, muun muassa latujen, huollosta ja kunnosta.

Venäläinen näkee, että suksihuoltajan työ reissaamisineen ei ole perheellisen ihmisen juttu.

”Jos luoja olisi suonut lapsia, en olisi ikinä lähtenyt huoltohommaan mukaan. Meillä ei ole kuin kaksi koiraa, ja niitäkin tuntui välillä olevan vaikea jättää kotiin”, Venäläinen sanoo ja myöntää viihtyvänsä nykyään yhä paremmin kotioloissa.

Reissaamista ja poissaoloja kotoa on helpottanut se, että Kati Venäläinen on toiminut viime vuodet maajoukkueen suksitestaajana esimerkiksi arvokisoissa.

Myös Kati Venäläinen aikoo lopettaa maajoukkuekeikat.

Ennen Iivo ja Kerttu Niskasta Venäläinen toimi kaudella 2010–2011 Aino-Kaisa Saarisen ja Sami Jauhojärven suksihuoltajana.

Tuolloin Oslon MM-kisoissa Saarinen saavutti uransa viimeisen henkilökohtaisen arvokisamitalin, pronssia 10 kilometrillä (p).

”Totta kai niitä menestyksen hetkiä on mukava muistella. Onnen kyyneleitä on vuodatettu ja myös surun kyyneleitä ja kaikkea siltä väliltä. On ollut hienoa toimia hienojen urheilijoiden kanssa. Olen saanut tosi paljon tältä hommalta, eikä sitä kaikkea pysty edes sanoin kuvaamaan”, Venäläinen sanoo.

Venäläinen myöntää, että häntä ruokkii suksihuoltajana menestys.

”Jos olisi vaikka mahdollisuus lähteä Japanin joukkueeseen, niin en lähtisi. Kyllä ne Iivon muutamat palkintopallisijat olivat tänä kautenakin tosi tärkeitä.”

Niskasta Venäläinen kehuu ammattilaiseksi myös suksiin liittyvissä asioissa.

”Kyllä siitä paneutumisesta ja testaamisesta voisivat muut ottaa mallia.”

Hiihtoliiton huoltorekka paransi suksihuoltajien työoloja kertaheitolla. Kuva: Kalle Parkkinen

Venäläinen sanoo pitävänsä Niskasta hyvänä kaverinaan. Tähän on vaikuttanut sekin, että molemmat asuvat Kuopiossa.

”Kokonaisuutena suhde on aika läheinen. Koen Iivon kaverina ja huippuammattilaisena kaikin puolin. Kun epäonnistumisia tulee ja toinen vihaa epäonnistumista, on ihan selvää, että tulee palautetta. Itsestä se tuntuu pahalta sillä hetkellä ja urheilijasta vähän jälkikäteen, että tuli annettua liian rajua palautetta. Välillä se on tullut ihan aiheesta.”

Maajoukkuehuoltoon Venäläinen tuli ensimmäisen kerran vuonna 1997.

Pitkästä urasta tuli yllättävällä tavalla konkreettinen muistutus, kun Ylellä oli maaliskuun lopulla urheilun nostalgiaviikonloppu.

Venäläinen bongasi itsensä Ramsaun vuoden 1999 MM-hiihtojen lähetyksestä juoksemassa 50 kilometrin voittoon edenneen Mika Myllylän rinnalla huutamassa ”jotain juotto-ohjeita”.

Ne olivat Venäläisen ensimmäiset arvokisat suksihuoltajana. Kaikkiaan arvokisoja on kertynyt kymmenkunta. Kahteen otteeseen hän on ollut välillä muutaman vuoden jakson sivussa maajoukkueesta.

Juniorihiihtäjänä Venäläinen saavutti 14-vuotiaiden sarjassa Hopeasompa-viestimitalin, mutta aikuisissa ura jäi kansalliselle tasolle.

”Olin juniorina varmaankin lahjakas, mutta kyllä minä olen tehnyt virheen lajivalinnassa jäämällä hiihtoon. Jalkapallo olisi ollut ehkä minun lajini”, sanoo Venäläinen, joka on pelannut pitkään jalkapalloa alasarjoissa.

Hiihtäjänä venäläinen on Puijo Hiihtoseuran kasvatti. Muutama vuosi sitten hän ryhtyi vastuuvalmentajana elvyttämään PHS:n junioritoimintaa, ja nyt mukana harjoituksissa on kolmisenkymmentä junnua.

Pari vuotta sitten Venäläinen koki aikamoisen yllätyksen, kun Niskanen ilmoitti siirtyvänsä hyvän kaverinsa, maajoukkuemies Perttu Hyvärisen kanssa edustamaan PHS:ää.

Kuopion urheiluakatemian valmentaja Venäläinen on ollut vuodesta 2004 lähtien, ja matkan varrella hän on valmentanut myös vaimoaan ja maajoukkuehiihtäjä Kirsi Perälää sekä yhdistetyn olympiavoittajaa Jaakko Tallusta tämän uran kahdella viimeisellä kaudella.

Kotimaan kisoissa, esimerkiksi SM-kisoissa ja Suomen cupissa, Venäläinen aikoo jatkaa suksihuoltajana vuonna 1996 alkanutta taukoamatonta uraansa Fischerin tallissa.

”Se menee vuosi kerrallaan. Puijon juniorien kanssa pyrin touhuamaan myös näissä suksiasioissa aktiivisemmin”, Venäläinen sanoo.

Iivo Niskanen ja Mika Venäläinen tutkivat suksia Muonion Oloksella lokakuussa 2017. Kuva: Jesse Väänänen

Iivo Niskaselle Mika Venäläinen on ollut yksi harvoista ihmisistä, joille hän voi puhua tunteella

Iivo Niskaselle suksihuoltaja Mika Venäläisen lopettamispäätös ei tullut yllätyksenä.

”Useampana keväänä ja kauden edetessäkin on käyty keskustelua jatkosta. En olisi pannut pahakseni, jos Mika olisi halunnut jatkaa. Mutta eihän tuo mikään eläkevirka ole. Jos sitä tekee täysillä, varmaan omat rajat alkaa olla katsottu”, Niskanen sanoo.

Niskanen luonnehtii Venäläistä jämptiksi ammattilaiseksi.

”Kokenut, tunnollinen, tarkka, kilpailuhenkinen. Systemaattisuus ja järjestelmällisyys ovat ehdottomasti Mikan vahvuuksia.”

Niskanen sanoo, että Venäläinen on ollut hänelle niin läheinen ihminen, oman perheen ja valmentaja Olli Ohtosen rinnalla, että hänelle on voinut puhua asioita tunteella.

”Tuntemattomalle ihmiselle ei uskaltaisi näyttää tunteita samalla tavalla.”

Kirkkaimpana esimerkkinä oman suksihuollon huippuonnistumisesta Niskanen nostaa valmistautumisen 50 kilometrin kisaan, joka toi olympiavoiton vuonna 2018.

Silloin hän ja Venäläinen testasivat suksia lähes viikon ajan joka päivä ennen h-hetkeä, koska kisojen väljä aikataulu antoi siihen mahdollisuuden.

”Tuloskin näytti, että onnistuttiin voittamaan kisa myös huoltokopilla. Kunto oli ihan tapissaan ja itseluottamuskin. Ehkä se on jäänyt absoluuttisesti mieleen, milloin suksien eteen tehty työ on ollut parasta.”

Parin viime vuoden ajan Venäläinen on vuorotellut Niskasen suksihuoltajan paikalla itse kouluttamansa Vesa Mäkirannan kanssa.

”Molemmilla on sen verran hyvät työt, että on iso homma houkutella miehiä koko talveksi liiton hommiin”, Niskanen sanoi.

Mäkiranta on rakennuskonserni Peabin tuotannon controller Suomessa eikä osaa sanoa vielä mitään jatkomahdollisuuksistaan tehdä keikkatöitä, joita hän kuvaa itselleen henkireiäksi siviilityön rinnalla.

Viime talvena hän työskenteli viisi kisaviikonloppua maajoukkueessa.

”Mika on opettanut minulle kaiken voitelusta. Arvostan häntä suuresti”, entinen kansallisen tason hiihtäjä Mäkiranta sanoo.

Niskanen ei pysty vielä sanomaan, kuka hänen suksihuoltajansa on ensi kaudella.

Maajoukkueen huoltoryhmän kokoonpano on auki. Huoltopäällikönkään nimi ei ole tiedossa.

Maajoukkueen valmennusjohdossakin tapahtui iso muutos, kun Hiihtoliitossa pitkään eri tehtävissä ollut Matti Haavisto päätti palata poliisin virkaansa.

Viime kauden neljästä valmentajasta kolme jatkaa, ja Teemu Pasanen nousi miesten päävalmentajan tehtävästä koko maajoukkueen päävalmentajaksi.

Mika Venäläinen testasi suomalaishiihtäjien suksia Ramsaun MM-kisoissa vuonna 1999. Kuva: Soile Kallio / Lehtikuva