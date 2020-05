Koripallotähti Michael Jordan sai vuonna 1990 otsaansa leiman, jonka mukaan hänellä rahan ansaitseminen menee periaatteiden edelle.

Kyse oli Jordanin lausahduksesta: ”Republikaanitkin ostavat lenkkareita.” Netflixin The Last Dance -dokumenttisarjan viidennessä jaksossa asia nostetaan esille. Jakso julkaistiin maanantaina. The Last Dance kertoo Chicago Bullsin kaudesta 1997–1998, mutta kautta taustoitetaan runsaasti takaumilla.

Chicago Bullsin tähtipelaaja Jordan sanoi lauseen kesken vaalien, jossa hänen kotiosavaltiostaan Pohjois-Carolinasta olivat senaattiin ehdolla demokraattien Harvey Gantt ja republikaanien Jesse Helms. Grant olisi ollut ensimmäinen afroamerikkalainen senaattori Pohjois-Carolainasta. Helms oli tunnettu rasistisista kommenteistaan.

Jordania pyydettiin tukemaan Ganttia, mutta hän kieltäytyi. Kun Jordanilta kysyttiin syytä kieltäytymiselle, hän totesi kuuluisan lauseensa.

Jordan toteaa nyt The Last Dance -dokumentissa, että hän ymmärtää kommentin kuulostavan itsekkäältä, mutta hänen mukaansa se oli pelkkä vitsi.

”Mielestäni lausahdus ei kaipaa oikaisua, koska sanoin sen leikilläni bussissa Horace Grantin ja Scottie Pippenin [Chicago Bullsin pelaajia] seurassa. Se oli irrotettu asiayhteydestä. Äitini pyysi tukemaan Ganttia, mutta sanoin: ’Äiti, en aio puhua jonkun puolesta, jota en tunne, mutta aion lähettää avustuksen hänen tuekseen.’ Näin myös tein.”

Jordan toteaa dokumentissa myös sen, että hän arvostaa Muhammad Alia, joka otti kantaa kannattamiensa asioiden puolesta.

”Mutta en kokenut itseäni aktivistina. Olin korinpallon pelaaja. En ollut poliitikko, kun pelasin. Olin keskittynyt ammattiini. Oliko se itsekästä? Luultavasti.”

Dokumentissa haastateltiin myös Yhdysvaltojen entistä presidenttiä Barack Obamaa, joka kertoi olleensa tuolloin pettynyt Jordanin lausahdukseen.

”Toisaalta hän oli vasta selvittämässä sitä, miten hän selviää imagosta, joka hänen ympärilleen oli rakennettu.”

Myöhemmin Jordan on ottanut kantaa moniin asioihin. Hän on muun muassa puolustanut amerikkalaisen jalkapallon pelaajien polvistumisia Yhdysvaltojen kansallislaulun aikana. Polvistumisilla on protestoitu Yhdysvaltojen sosiaalista eriarvoisuutta ja poliisien väkivaltaa afroamerikkalaisia kohtaan.