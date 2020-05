Saksan kahden korkeimman sarjatason joukkueiden jäseniltä on löydetty kymmenen koronavirustartuntaa, tiedottaa maan jalkapalloliitto. Pelaajia testataan, koska seurat ovat palaamassa harjoituksiin, sillä sarjaa yritetään jatkaa toukokuun aikana.

Kaikkiaan testejä on tehty 1 724 kappaletta. Niitä on otettu niin pelaajilta kuin valmentajilta, fysioterapeuteilta ja muulta henkilökunnaltakin.

Liitto puhuu nyt tehtyjen testien osalta testauksen ensimmäisestä aallosta. Toinen aalto on valmistumassa myöhemmin tällä viikolla.

Esimerkiksi CBC:n julkaisi maanantaina uutistoimisto AP:n jutun jossa kerrotaan, että vain neljästä tapauksesta on tiedotettu julkisesti. Kolme näistä on ollut FC Kölnin joukkueessa ja yksi Stuttgartissa. Näissä joukkueissa positiivisen testituloksen saanut pelaaja on tartunnan toteamisen jälkeen pidetty erossa muusta joukkueesta ja asetettu 14 päivän karanteeniin.

Kölnin belgialainen keskikenttäpelaaja Birger Verstraete kritisoi seuraansa kotimaansa televisiossa koronavirustapausten hoidosta. Köln aikoi jatkaa harjoittelua normaalisti kolmesta tartunnan saaneesta huolimatta vedoten siihen, että muut eivät olleet kontaktissa heidän kanssaan. Joukkue on harjoitellut pienryhmissä. Tartunnan saaneista kaksi on mediatietojen mukaan pelaajia ja yksi fysioterapeutti.

Goal.com-verkkosivujen mukaan Verstraete sanoi olleensa sekä kuntosalilla samanaikaisesti toisen pelaajan kanssa että fysioterapeutin hoidettavana viikkojen ajan.

”Tällä hetkellä jalkapallo ei tunnu kovin tärkeältä asialta, koska virus tulee lähelle. Olen nähnyt kuvia tehohoidosta ja nyt virus näyttäisi olevan lähellämme. Tuntuu oudolta, että kaikki jatkuu kuin ennenkin”, Verstraete sanoi.

Verstraeten tyttöystävä on riskiryhmäläinen sydänvaivojensa takia.

”Virus näyttää jälleen, että se pitää ottaa vakavasti. Bundesliigan tekemiset eivät ole minusta kiinni, mutta voin sanoa, että pääni ei ole mukana jalkapallossa”, Verstaete sanoi.

Pian Verstraeten lausunnon jälkeen Köln ilmoitti, että joukkue jatkaa kauteen karanteenin kaltaisissa oloissa harjoitusleirillä heti, jos poliitikoilta tulee lupa kauden jatkamiseen. Pelaaja itse pahoitteli sitä, että antoi haastattelun tunteellisesti ja ilmaisi itseään epäselvästi. Köln kertoi jo omalta osaltaan toisesta testiaallosta ja sanoi, että siinä uusia tartuntoja ei löytynyt.

Verstraete kertoi myös, että hänen tyttöystävänsä on palannut toistaiseksi Belgiaan.

AP:n mukaan Bundesliigan seuroja on sittemmin ohjeistettu sähköpostilla olemaan jakamatta tietoja tartunnan saaneista joukkueen jäsenistä medialle. Kauden jatkamisesta tyhjille katsomoille odotetaan päätöstä keskiviikkona.