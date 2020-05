Ruotsalainen Anders Lindbäck pelaa ensi kaudella Jokerien maalilla jääkiekon KHL:ssä. Helsinkiläisseura kertoi hankinnasta tiistaina verkkosivuillaan.

Jokerien gm:n Jari Kurrin mukaan 32-vuotiaan Lindbäckin nimi on ollut esillä useampana vuonna, kun maalivahtiasioita on mietitty. Sopimus on yhden kauden mittainen.

”Olemme seuranneet häntä pitkään ja on hienoa saada hänet vihdoin riveihimme. Hän on isokokoinen mutta silti hyvin liikkuva maalivahti, joka pelasi hyvän viime kauden KHL:ssä”, Kurri sanoi tiedotteessa.

Lindbäck on pelannut Suomessa aiemmin NHL:n työsulkukaudella 2012–13, jolloin hän edusti Tampereen Ilvestä.

”Ihailin viime kaudella suuresti tyyliä, jolla Jokerit pelasi, ja olen varma, että meillä on kasassa äärimmäisen vahva joukkue myös tulevalla kaudella”, Lindbäck sanoi.

Viime kaudella Lindbäck edusti Torpedo Nižni Novgorodia. Hän pelasi 36 ottelua, joissa torjuntaprosentti oli 92,3 ja päästettyjen maalien keskiarvo 2,39. NHL-pelejä Lindbäck on pelannut urallaan 130.