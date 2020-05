Englannin Valioliiga on ollut tauolla maaliskuun puolivälistä. Kuva: Phil Noble / reuters

Koronaviruspandemian keskeyttämien jalkapallokausien jatkamiselle keksitään jatkuvasti uusia ideoita. Nyt Englannin jalkapalloilijoiden ammattiliiton (PFA)toimitusjohtaja Gordon Taylor ehdottaa, että otteluaika voisi olla lyhyempi kuin 90 minuuttia.

Englannin Valioliiga on ollut keskeytyksissä maaliskuun puolivälistä lähtien. Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on ehdottanut, että vaihtopelaajien määrää voitaisiin lisätä kolmesta viiteen, jotta tiiviissä pelitahdissa pelaajat saisivat enemmän lepoaikaa. Myös otteluiden pelaamista 8–10 neutraalilla stadionilla on ehdotettu,

Taylor kertoi uudesta ehdotuksesta BBC:n radio-ohjelmassa.

”Emme tiedä tulevaisuudesta, mutta ehdotuksista tiedämme: mahdollisuudesta useampiin vaihtopelaajiin, ottelut eivät olisi täyttä 45 minuuttia molemmilla puoliajoilla ja puolueettomat stadionit”, Taylor totesi.

Taylor kertoi myös, että pelaajat ovat huolestuneita turvallisuudestaan, jos kausi jatkuu.

”He eivät ole tyhmiä. Heidän täytyy saada varmuus, että pelaaminen on turvallista ja että se on heidän valinta.”

Valioliigassa on ehdotettu kauden jatkamista 8. kesäkuuta, mutta Taylorin mukaan se on mahdollista aikaisintaan kesäkuun puolivälissä.

Valioliigassa on pelaamatta vielä 92 ottelua.