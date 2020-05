Sorsasalon ravirata Kuopiossa voi saada näyttävästi julkisuutta maanantaina 1. kesäkuuta.

Hippoksen kilpailukalenterin mukaan se on ensimmäinen paikka, jossa ravit voidaan nykyohjeistuksen mukaan aloittaa uudestaan. Kilpailutoiminta keskeytyi 18. maaliskuuta.

”Edelleenkään en spekuloi päivillä, mutta sanon, että viimeistään 1. kesäkuuta ajetaan. Tunnelmat ovat toiveikkaat. Itse odotin, että hallituksen tieto olisi ollut toisenlainen ja että olisi päästy liikkeelle aiemmin”, Suomen Hippos ry:n puheenjohtaja Juha Rehula sanoo.

Kun ravit kesäkuussa alkavat, kilpailuja on käytännössä jokaisena päivänä.

Kuopion jälkeen ravikaravaani suuntaa samalla viikolla Tampereelle, Forssaan, Seinäjoelle, Poriin, Ylivieskaan, Jyväskylään, Kajaaniin ja Lappeenrantaan. Perjantaina ja sunnuntaina ajetaan kahdet ravit päivässä.

Rehula muistuttaa, että turvarajoitukset ja -määräykset ovat edelleen voimassa. Aluehallintovirastolta (Avi) tullee Rehulan mukaan ehtoja ennen kuin raveihin voidaan ottaa ilmoittautumisia vastaan.

Esimerkiksi Suomen pääradalla Vermossa on jo varmistettu, että ryhmät ovat tallialueella erillään toisistaan. Ravit käydään ilman yleisöä.

Ruotsissa ravit ovat jatkuneet koronavirusepidemiasta huolimatta koko kevään ilman taukoja.

Rehula kertoo saaneensa asiasta paljon kriittistä palautetta, miksei Suomi toimi samalla tavalla kuin Ruotsi.

Osa raviväestä pelkäsi, että koko elinkeino loppuu Suomessa.

”Ruotsilla on erilainen kansallinen strategia kuin meillä. Me olemme valinneet toisen tien, joka on ajallisesti pitempi kuin Ruotsissa”, Rehula sanoo.

Tanskassa ravien järjestäjät saivat jo luvan aloittaa kilpailemisen, mutta poliisi kielsi kilpailemisen ilmeisen turvariskin takia. Sääntöjä ei ollut noudatettu, kuten piti.

”En tiedä yksityiskohtia, mutta kaino toive on, ettei Suomessa tarvitse lukea uutista että ohjeita ei ole noudatettu”, sanoo Rehula, joka toimii myös Pukkilan vs. kunnanjohtajana.