Maailman menestyneimpiin tennispelaajiin lukeutuva Rafael Nadal suhtautuu hyvin pessimistisesti siihen, että vuoden 2020 aikana voitaisiin vielä pelata tenniksen huipputurnauksia.

”Olen kääntänyt katseeni ensi tammikuun Australian avoimiin enemmän kuin siihen mitä tapahtuu tänä vuonna. Näen, että vuosi 2020 on käytännössä menetetty”, espanjalainen Nadal sanoi El Paisin haastattelussa AFP:n mukaan.

Tämän vuoden grand slam -turnauksista Ranskan avoimet on siirretty syyskuun lopulle. Heinäkuun Wimbledonin turnaus peruttiin kokonaan koronapandemian takia. Peruutus oli ensimmäinen toisen maailmansodan jälkeen.

”Toivon pääseväni pelaamaan mahdollisimman pian, mutta jos ajattelen loogisesti, me olemme kontakteissa hotellien, lentokenttien ja muiden paikkojen kanssa”, Nadal sanoi espanjalaislehti ABC:n haastattelussa tiistaina.

Maailmanlistalla nyt toisena olevalla Nadalilla on 19 grand slam -voittoa, ja niistä 12 on tullut Ranskasta.

”Jos saisin kyvyn taata, että tammikuussa 2021 uusi kausi alkaisi kuten ennenkin, allekirjoittaisin sen nyt silmät suljettuina.”

Nadal on 33-vuotias ja väistämättä uransa ehtoopuolella. Ennen kuin lähes kaikki urheilu pysähtyi maaliskuussa, Nadal tähtäsi uransa 20. arvovoittoon ja nousuun 38-vuotiaan Roger Federerin rinnalle voittojen määrässä.

”Minulla on sellainen tunne, ja sanon tämän surullisena, että hukkaamme vuoden elämästämme. 33- tai 34-vuotiaana vuosi on paljon arvokkaampi kuin kaksikymppisenä, jolloin on paljon vuosia edessä”, Nadal synkisteli ABC:lle.