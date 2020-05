Urheiluministeri Hanna Kosonen toi tiistaina urheiluseurojen ja -liitojen päättäjille sekä tuhansille urheilijoille iloisia uutisia.

Kosonen kertoi, että Suomi ryhtyy purkamaan koronavirusepidemian takia urheilulle säätämiä rajoituksia.

Kesäkuun alusta alkaen urheilutapahtumaan voi kokoontua jopa 500 ihmistä, kunhan tilaisuuden turvallisuus ja terveellisyys voidaan varmistaa erityisjärjestelyin.

Jalkapallon Kansallinen liiga ilmoitti ensimmäisenä, että sarja alkaa kesäkuun puolivälissä, jos epidemiatilanne ei huonone.

Kesällä voidaan pelata myös alasarjoja ja järjestää vaikkapa yleisurheilukilpailuja, mutta myös jalkapallon Veikkausliigaa ja Superpesistä, jos ehdot täyttyvät.

Tämä tarkoittaisi yleisömäärän rajoittamista, katsojien väljää sijoittelua katsomoihin ja samalla myös lipputulojen pienenemistä.

Esimerkiksi HJK:n yleisökeskiarvo oli viime kaudella 5 000 ja IFK Mariehamnillakin katsojia oli keskimäärin liki 1 200 jokaisessa kotiottelussa.

Kyse on silti muustakin kuin rahasta. Koronavirusepidemian aiheuttama pakkotauko on korostanut urheilun kenties tärkeintä tehtävää, merkitysten, ilon ja viihteen tuottamista.

Oman joukkueiden harjoitukset tai suosikkijoukkueen pelien merkitys on korostunut, kun ne ovat poissa ja yhteiskunnassa on ollut muutenkin kaikki pysähtynyt.

Mitään ei tapahdu, kaikki odottavat.

Monien mielestä urheilutapahtumien järjestäminen on nykyisessä tilanteessa tarpeetonta riskinottoa, mutta urheilukilpailujen paluu on myös viesti myös siitä, että paluu kohti arkea – millainen se sitten onkaan – on alkanut.

Britannian ulkoministeri Dominic Raab totesi tiistaina, että jalkapallon Valioliigan alkaminen uudelleen nostaisi kansakunnan mielialaa.

”Ihmiset haluaisivat takaisin töihin ja lapset turvallisesti kouluun, mutta myös paluuta vanhoihin aikoihin, kuten urheiluun”, hän tiivisti.

Ihmiset tarvitsevat muutakin ajateltavaa kuin koronauutisia. Muuten pää joutuu liian koville.

Urheilupäättäjien, urheilijoiden ja myös yleisön on pidettävä samalla mielessä, että heillä on suuri vastuu muutenkin kuin toiminta yhteiskunnan viihdytysjoukkoina.

Terveysviranomaisten ohjeita on noudatettava tarkasti, jotta urheilutapahtumista, kilpailuista ja harjoituksista ei tule viruspesäkkeitä.

Urheilusarjojen paluu ei tarkoita, että koronavierusepidemia on ohitse, vaan siihen on suhtauduttava yhä samalla vakavuudella kuin aiemminkin.

Urheilijoita ei voi myöskään pakottaa kilpailemaan, jos he eivät koronaviruksen pelossa halua niin tehdä.