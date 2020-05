Jalkapallon Veikkausliigassa pelaavien Helsingin IFK:n ja espoolaisen Hongan katseet kääntyivät muiden pääsarjaseurojen tapaan keskiviikkona heinäkuun alkuun. Veikkausliiga tiedotti, että koronavirusrajoitusten viivästämä kausi on tarkoitus aloittaa silloin ja pelata normaalin mittaisena 27 ottelun sarjana.

Helsingin IFK:ssa pelaajat harjoittelevat yhä yksin. Pienryhmäharjoitukset on urheilujohtaja Mika Lönnströmin mukaan tarkoitus aloittaa ensi viikon alussa. Joukkueharjoitukset on tarkoitus aloittaa kesäkuun alussa, mutta Lönnström sanoo, että seura aikoo noudattaa jatkossakin tarkasti terveysviranomaisten ohjeita.

Kun rajoitukset alkoivat, HIFK teki päätöksiä ryhmässä, jossa oli mukana esimerkiksi lääkäreitä, mutta myös kolme edustusjoukkueen pelaajaa.

”Pelaajilla oli sukulaispiirissä läheisiä, jotka on riskiryhmässä. Päädyimme siihen, että menemme aina terveys ensin ja sen mukaan mitä ohjeita viranomaisilta tulee”, Lönnström sanoi.

”Kaikki tiedämme, että suojaimilla ja säännöillä on vaikutusta, mutta pallopeleissä kyse on siitä, että siellä lentää eritteet. Kyllä se askarruttaa pelaajia.”

Hongassa on palattu pienryhmäharjoituksiin ja joukkueharjoitukset alkavat kesäkuussa. Päävalmentaja Vesa Vasara sanoo odottavansa, että harjoitteluun saadaan selkeä ohjeistus myös siinä vaiheessa.

”Tällä hetkellä harjoituksissa on korkeintaan kymmenen henkeä yhdellä puoliskolla eikä esimerkiksi pusketa palloa”, Vasara sanoo.

Vesa Vasara Kuva: Reijo Hietanen

Hongan kalenterissa on kesäkuulle jo yksi harjoituspeli ja kaksi Suomen cupin peliä, joista jälkimmäinen sillä edellytyksellä, että joukkue voittaa ensimmäisen. Vasara sanoo uskovansa, että uusien ohjeistusten mukaisesti ne voidaan pelata.

HIFK:n Lönnström sanoo vielä odottavansa, millainen suhtautuminen harjoituspeleihin tulee. Hänestä asiasta ei ole vielä kristallinkirkasta linjausta. Lönnström pitää tärkeänä, että mahdollisuus kauteen valmistaviin peleihin on myös Suomen cupista pudonneilla joukkueilla, joihin HIFK kuuluu.

Lönnström uskoo, että painetta on siihen suuntaan, että muutama valmistava peli voidaan pelata. Hänen vastauksissaan toistuu toive selkeistä ohjeistuksista, jotka eivät aiheuta uusia kysymyksiä.

”Jalkapalloporukka on sellaista, että kaikki nähdään jalkapallon suunnasta. Nyt kannattaisi puhallella ja miettiä, miten viedään asioita pitkällä tähtäimellä eteenpäin. Olisi kiva saada ohjeistus myös siitä, mitä tehdään, jos koronatartunta tulisi joukkueeseen. Mitä se tarkoittaa tiettyyn aikaan kaudesta tai juuri ennen kauden alkua”, Lönnström sanoo.

Lönnström sanoo kiertäneensä Suomea muutama viikko sitten. Hän kiinnitti huomiota erityisesti siihen, miten kentältä poistuttiin pukukoppeihin pienryhmäharjoituksissa. Etäisyyksistä lipsuttiin. Se on eräs asia, joka kaipaa hänestä huomiota. Lönnström pitää vaihtoehtona, että pelaajat poistuisivat harjoitusten ohella myös peleistä suoraan koteihinsa peseytymään.

”On tosi iso riski, jos pelaajat alkavat olla yhteisissä tiloissa. Mennään enemmän vanhaan suuntaan, että pelaajat kohtaavat vain kentällä. Se on tavoite, mikä pitää olla”, Lönnström sanoo.

Myös se, millaiseen kuntoon pelaajat pääsevät sarjan alkuun mennessä on Lönnströmistä toissijaista nykytilanteessa. Hänen mukaansa seuran pitää miettiä yhteiskuntaa.

”Tehdään kaikki mitä pystytään. Tärkeintä on se, että pelaajat on pelikykyisiä. Terveydellä ei leikitä. Jos on niin, että tiputaan tai ei voiteta mestaruutta tai peli on huonon näköistä, sitten se on niin. Tässä tilanteessa pienyrittäjät ja muut ovat joutuneet kovaan paikkaan. Urheilu on samassa tilanteessa, mennään sen mukaan mitä pystytään. Ei ole oikein, että urheilussa tehdään oikaisuja”, Lönnström sanoo.

Hongan Vasara muistuttaa, että urheilussa harvoin kaikki ovat huippukunnossa.

”Nyt oltu seitsemän viikkoa henkilökohtaisilla ohjeilla ja ohjeistuksilla. Joku tekee silloin hyvin, joku vähän heikommin. Ongelma tulee siitä, että ei ole valmennuksen läsnäollessa saatu tehdä töitä. Pitää olla valmis, kun sarja alkaa. Tilanne on sama kaikille”, Vasara sanoo.

Pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja sanoo, että oireista pitää uskaltaa puhua

Jalkapallon pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Markus Juhola sanoo uskovansa, että pelaajia ja pelaajien terveysasiaa on kuunneltu riittävästi, kun päätöstä Veikkausliigan aloittamisesta on tehty.

Turvallisuusohjeistusta yritetään Juholan mukaan pitää mahdollisimman selvänä. Juhola kiittelee pelaajayhdistyksen hallitukseen kuuluvaa Paula Auvista Twitterissä tehdystä keskustelunavauksesta, jossa Auvinen toivoi pelaajille selviä ohjeita siitä, milloin harjoitukset ja pelit on syytä jättää väliin.

Juhola on luottavainen, että ohjeista tulee selkeät ja seurojen omat lääkärit ovat mukana valvomassa niiden noudattamista.

”Pelaajien henkilökohtainen vastuu omasta olotilasta tulee tärkeäksi. Pitää myös itse tunnistaa oireet ja jos tuntuu, että ei kunnossa, pitää uskaltaa avoimesti puhua ja hakeutua tarkastamaan terveytensä.”