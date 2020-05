Suunnistus on ollut yksi harvoista liikuntalajeista, joita koronakevään aikana on voinut harrastaa normaalissa ympäristössä.

Lajin suurin ja tunnetuin tapahtuma Jukolan viesti lykkääntyi tältä vuodelta kesään 2021, mutta monien seurojen järjestämillä omatoimisilla kuntorasteilla on riittänyt väkeä.

”Näillä ensimmäisillä viikoilla on ollut todella isoa kysyntää. Myös lasten rastit ovat vetäneet hyvin porukkaa. Olen toiveikas, että tämän kevään aikana suunnistukselle on saatu uutta positiivista nostetta. Uudet harrastajat ovat löytäneet lajin. Toivon, että monelle pienemmälle ja koululaisellekin jää monipuolisempi kuva suunnistuksesta kuin sellainen koulusuunnistusmalli tylyimmillään”, sanoo Matti Kaasalainen, joka on yksi Helsingin Suunnistajien Iltarastien puuhamiehistä.

Helsingin Suunnistajat on Suomen suurin kuntorastitapahtumien järjestäjä, joka oli ensimmäisten joukossa muuttamassa viikoittaiset Iltarastinsa omatoimimuotoon koronaviruksen takia.

Kaasalainen uumoilee, että muutaman vuoden sisällä saattaa olla käsillä jopa uusi suunnistusbuumi.

”Tämän kevään aikana on saatu kylvettyä hyvä ensivaikutelma ja -tuntuma lajiin.”

Helsingin Suunnistajat järjestää edelleen myös työpaikkajoukkueille tarkoitetun Firmaliigan, mutta sekin on muokattu omatoimiseksi.

”Aikaisempina vuosina on ollut mukana 130 joukkuetta. Tänä vuonna lähti tosi ilahduttavasti 100 joukkuetta mukaan, eli meillä on melkein 500 osanottajaa, mutta ne hajaantuvat kolmeen eri maastoon 15 päivän ajalle.”

Suomen suurimpiin kuntorastitapahtumiin kuuluu myös Tampereen Iltarastit, joita järjestää alueen neljän seuran yhtymä.

Tampereella ihmisiä on käynyt omatoimirasteilla jopa yli odotusten.

”Väkeä on käynyt oikein hyvin, alkuodotuksiin nähden yllättävän hyvin. En tiedä, onko se enää yllättävää, kun näkee, miten esimerkiksi vaelluspaikkojen parkkipaikat pursuavat autoja”, sanoo Tampereen Iltarastien päävetäjiin kuuluva Jari Kymäläinen.

Tampereellakin omatoimirastit ovat kussakin maastossa viikon kerrallaan, ja karttoja voi ostaa muun muassa verkkokaupasta.

”Koulutkin ovat tykänneet. Olemme pitäneet tietyissä paikoissa rasteja pidempään, kun lähistön koulujen on täytynyt keksiä pikkuväelle puuhaa. Ollaan annettu heille lyhyiden ratojen kartat.”

Tampereen omatoimirasteille on myyty viikoittain 300–400 karttaa.

”Se ei tunnu isolta, mutta ne ovat pitkälti pdf-kopioita, joita jaetaan perheen sisällä. On ollut mielenkiintoista huomata, että tänä vuonna tällaista perheliikuntaa on ollut entistä enemmän, vaikka suunnistus on jo luonteeltaan hyvin perhekeskeistä. Nyt se on näkynyt myös kuntosuunnistuksissa.”

Kymäläisen mukaan mainittu määrä kävijöitä on huhtikuun vertailussa suunnilleen sama kuin aikaisempina vuosina.

”Toukokuusta Jukolan ohi heinäkuun alkuun on ollut perinteisesti sesonkia. Silloin on ollut parhaimmillaan yli tuhat kävijää. Veikkaan, että nytkin tämä vähän lisääntyy.”

Kymäläisen mielestä ihmiset ovat käyneet kuntorasteilla vastuullisesti.

”Kävijämäärä on jakautunut melko tasan seitsemälle päivälle. Kun olemme seuranneet parkkipaikkoja, niin siellä on joka päivä aika tasainen määrä autoja. Se on mennyt hienosti, missään ei ole ruuhkia. ”

Vaikka kesäkuun alusta lähtien voisi avautua mahdollisuus järjestää kuntorastitapahtumia perinteisellä tavalla tiettynä päivänä viikossa, Helsingin Suunnistajilla ja Tampereen Iltarasteilla ei ole aikomusta luopua omatoimimallista.

”Sovittiin juuri, että mennään tällä tyylillä kesäkuu ja heinäkuu. Katsomme sitten, onko elokuussa vähän vapaampaa”, Kymäläinen sanoo.

Helsingin Suunnistajien Kaasalaisen mukaan jarruttavia tekijöitä on ainakin kaksi: potentiaalinen liian suuri kävijämäärä (yli 500) sekä se, että rastien leimauslaitteistoon voi liittyä tartuntariski.

”Vielä ei pystytä palaamaan arkeen. Ei ole hyvä ajatus panna ihmisiä hiplaamaan samoja laitteita. Pohdimme tällä hetkellä rajoitetumpia mahdollisuuksia, eli tapahtuman pilkkomista jollakin tavalla”, Kaasalainen sanoo.

Kaasalaisen mukaan on ilmennyt ”aika kovia paineita” palauttaa suunnistuksen sosiaalinen puoli.

”Suunnistuksellinen puoli on ollut koko kevään hyvissä kantimissa, mutta vaikka on kyse yksilölajista, siinä kuitenkin liikutaan perheiden ja kavereitten joukossa. Iltarasteillakin on oma tunnelmansa.”