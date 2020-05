Jääkiekon KHL-seura Helsingin Jokerit ja Julius Junttila ovat sopineet hyökkääjän siirtymisestä helsinkiläisseuraan kahden vuoden sopimuksella, Jokerit kertoo tiedotteessaan.

Junttila saapuu Jokereihin pelattuaan viime kauden Oulun Kärpissä.

”Junttila on äärimmäisen nopea pelaaja, jonka kyvyt ovat tulleet mainiosti esille niin Kärpissä kuin Leijonissa viime kaudella. Hän oli yksi Liigan tehokkaimpia pelaajia täysin kentällisin pelattaessa ja on ollut joukkueilleen arvokas monipuolisuutensa ansiosta, esimerkiksi alivoimalla”, kertoo Jokereiden omistaja Jari Kurri tiedotteessa.

Junttila, 28, teki viime kaudella Kärpissä 43 ottelussa tehopisteet 19+21=40 ja oli joukkueensa neljänneksi tehokkain pelaaja.

Junttila on pelannut Kärpissä Liigaa yhdeksällä kaudella. Hän on tehnyt 391 runkosarjaottelussa tehopisteet 113+135=248 ja 79 playoff-kamppailussa tehot 20+22=42. Junttila on kolminkertainen Suomen mestari. Kaudella 2017–18 hänet valittiin sekä runkosarjan että pudotuspelien parhaaksi pelaajaksi.

Hyökkääjä on pelannut urallaan aiemmin muun muassa Ruotsin kiekkoliigassa ja KHL:ssä Sibir Novosibirskissa.