Hiihtäjäsuuruus Juha Miedon patsas piti paljastaa viime viikon lauantaina, mutta koronaviruksen takia se siirtyy syksyyn.

Kuvanveistäjä Pekka Jylhän suunnittelema veistos sijoitetaan Miedon kotipaikkakunnan Kurikan keskustaan 27. syyskuuta.

Samana päivänä Kurikassa käydään keväästä siirtyneet maastojuoksun SM-kisat.

”Ei haitannut, että paljastus siirtyi. Tosin olisihan se ollut mukavaa, että ihmiset olisivat voineet kesän aikana pysähtyä sitä katsomaan”, sanoo Mieto, joka täytti viime marraskuussa 70 vuotta.

Patsas on valmis, ja se on tuotu Kurikkaan. Hintaa sille kertyi noin 130 000 euroa, joka on rahoitettu kokonaan yksityisillä lahjoituksilla ja kansalaiskeräyksellä.

”Helpotti, ettei minusta tullut kusitolppaa, jos patsaaseen olisi käytetty veronmaksajien varoja. Niin ei onneksi käynyt”, Mieto sanoo.

Kansalaiskeräys jatkuu vielä vuoden loppuun, ja ylimääräiset rahat käytetään paikkakunnan urheiluseuran Kurikan Ryhdin nuorisotyöhön.

”Ryhtikin saa hyvän potin. Saan olla rehellisesti kiitollinen, että minulla on suuria ystäviä. Arvostus on ollut aikamoista”, Mieto sanoo.

Yksi hankkeen puuhamiehistä on Kurikassa syntynyt Nokian entinen pääjohtaja Jorma Ollila, joka on ollut myös patsaan suunnittelutyöryhmän puheenjohtajana.

Korona-aikaa Mieto on viettänyt karanteenissa kotonaan metsätöitä tehden. Lähimpään naapuriin on puoli kilometriä.

”Kylillä en ole ole käynyt. Terves olen ollut ja mennä porskuttelen”, Mieto naurahtaa.