Rasmus Kuparin polven eturistiside vaurioitui nuorten MM-turnauksessa. Nyt se on leikattu, ja nuorukainen kuntoutuu kotonaan Kotkassa. Kuva: Juha Metso

Pitkäkestoinen kuntoutus jatkuu syksyyn asti, mutta kotkalaislupauksen pitäisi olla kunnossa, kun uusi NHL-kausi alkaa.

Julkaistu: 2:00

Kotka.

Kiekkolupaus Rasmus Kupari, 20, muistaa hyvin tammikuisen lentonsa Los Angelesiin.

Luvassa oli 11-tuntinen matka bisnesluokassa, ensimmäistä kertaa elämässä. Luksukseen oli syynsä. Los Angeles Kings halusi taata ykköskierroksen varaukselleen mukavat olot ja mahdollisuuden saada jalat suoriksi.

Seuraavat viikot siitä eteenpäin olisivat kaikkea muuta kuin kiekkoilijan unelma-aikaa. Edessä odotti vaativa leikkaus. Hajonnut polvi piti korjata ja kuntoutustakin oli tiedossa noin kahdeksan kuukautta.

Los Angelesin lentokentällä Kupari sai kamppailla kyynärsauvojen, ison matkalaukun, lätkäkassin ja kipeän polven kanssa.

”Jotenkin siitä selvittiin”, hän sanoo nyt Kotkassa kotinsa terassilla kevään lämpimimpänä päivänä.

”Kyllä siinä hetki meni, kun tajusi, että tulee pitkä aika ilman jääkiekkoa.”

Rasmus Kupari Kuva: Juha Metso

Perillä Kingsin fysio-osaston ykkösmies Chris Kingsley oli vastassa, vei kotiin, auttoi kauppa-asioissa ja lääkärikäynneillä.

Uudet magneettikuvat vahvistivat saman kuin Suomessa. Polven eturistiside oli hajalla, leikkaus tulossa ja jääkiekko jäisi tauolle – pitkäksi aikaa.

”Uusi tilanne, kun kausi oli ohi. Kyllä siinä hetki meni, kun tajusi, että tulee pitkä aika ilman jääkiekkoa. Alkuun oli vähän mieli maassa.”

Kupari ja tyttöystävä Jasmiina Turunen saivat Los Angelesissa lohtua toisistaan. Perhekin kävi katsomassa ja rohkaisemassa.

Kuparin odotukset olivat korkealla viime joulukuussa. 20-vuotiaiden MM-joukkue puolusti maailmanmestaruutta Tšekissä, ja Kupari oli joukkueen ykkössentteri.

Päävalmentaja Raimo Helminen rakensi hyökkäyksen kärjen Kuparin ympärille.

Kings oli varannut Kuparin vuotta aikaisemmin, kesällä 2018 ensimmäisellä kierroksella. Kupari allekirjoitti heti tulokassopimuksen Los Angelesiin, sai vajaan sadantuhannen euron allekirjoituspalkkion, mutta pelasi seuraavan kauden vielä Oulun Kärpissä. Kausi päättyi hopeaan.

Nuorten MM-turnaukseen tullessaan Kuparilla oli takanaan Kingsin harjoitusleiri ja pelejä AHL:n puolella Ontario Reignissä. Edellisen vuoden näytöt 20-vuotiaiden MM-joukkueen ykköskentän keskushyökkääjänä antoivat odottaa paljon Tšekin kisoilta.

Kuparin turnaus loppui yhteen otteluun. Tapaninpäivän kohtaaminen rakasta Ruotsia vastaan oli ohi ennen kuin kolmas erä ehti puoliväliin. Philip Brobergin melko harmittoman näköinen taklaus osui vasempaan polveen. Peli, turnaus ja kausi päättyivät yhtä aikaa.

”Ei se rumakaan taklaus ollut, mutta olin huonossa asennossa. Siltä se tuntui, että eka kontakti tuli polveen, ja olisiko taipunut yli, kun putosin jäähän.”

”Tähän on tullut sellaista valoa, että olen jaksanut.”

Rasmus Kupari juhli Suomen maalia nuorten MM-kisoissa 2019. Kuva: Jonathan Hayward / Zuma

Kingsin henkilökunta urheilutoimenjohtaja Rob Blakea ja puheenjohtaja Luc Robitaillea myöten osasi lohduttaa ja kannustaa Kuparia.

Monet sanoivat, että tällainen kokemus voi kasvattaa, mutta Kupari ajatteli aluksi, että näinköhän.

”Nopeasti ymmärsin, ettei ole mitään hyötyä, jos jää vain voivottelemaan. Käänsin katseet eteenpäin. Kyllä sen olen tajunnut ja koettanut kääntää positiiviseksi.”

Nyt Kupari kuntouttaa polveaan kotonaan tarkkojen ohjeiden mukaan ja käy pari kolme kertaa viikossa harjoittelemassa Marko Yrjövuoren valvonnassa.

Kings kysyi Yrjövuorta apuun Kuparin kuntoutukseen. Treeniyhteistyö alkoi heti, kun Kuparin karanteeni Suomeen palattua oli ohitse.

”Kovalla innolla olen tehnyt ja haluan, että jalka parantuu mahdollisimman nopeasti. Tähän on tullut sellaista valoa, että olen jaksanut.”

”Käyn täällä kikkailemassa pari kolme kertaa viikossa.”

Kuparin perheen autotalli on valjastettu jääkiekkoilulle. Kuva: Juha Metso

Kotkan Titaaneista on pitkä matka Los Angelesin Kingsin kokoonpanoon. Viime syksynä NHL-seuran ovi jäi avaamatta, mutta Kupari yrittää uudestaan, kunhan saa polvensa kuntoon.

NHL-kauden lykkääntyminen marras-joulukuulle sopisi hyvin. Tulisi lisää aikaa voimistaa jalkaa, ja miksei koko kroppaa.

Kotkassa ovat jalkapallon ja koripallon juuret paljon syvemmällä kuin jääkiekon. Laji periytyi Rasmuksen isältä Markolta vanhimmalle pojalle. Pikkuveli Henrik pelaa jalkapalloa ja se selittää Manchester United -aiheiset kuvat perheen autotallin seinällä.

Muuten autotalli on valjastettu jääkiekolle. On laukaisualusta, täysikokoinen maali ja siinä vähän verkkoja ympärillä mahdollisia ohilaukauksia varten. Penkkipunnerrustankokin odottaa kutsuvana.

”Käyn täällä kikkailemassa pari kolme kertaa viikossa.”

NHL:ssä pelaava Los Angeles Kings varasi Rasmus Kuparin ensimmäisellä kierroksella vuonna 2018. Kuva: Jerome Miron / USA TODAY Sports

Ensimmäinen kausi Kingsin organisaatiossa kertoi kilpailun kovuuden. Yhdestä tai kahdesta vapaasta paikasta kilpailee liuta pelaajia.

”NHL-paikkaa lähdin tavoittelemaan, mutta en silloin tiennyt kuinka raakaa touhua se on. Ison työn alla on, että sinne pääsee. Nyt tiedän enemmän ja osaan valmistautua paremmin seuraavaan kauteen.”

Ykköskierroksen varauksena Kupari on erityisen arvokas Kingsille. 2010-luvun alusta lähtien Kupari on vasta neljäs hyökkääjä, jonka seura on varannut ensimmäisellä kierroksella.

Ruotsalainen Adrian Kempe pelaa säännöllisesti joukkueessa, Gabriel Vilardi nousi tällä kaudella mukaan ja Kuparin jälkeen varattu Alex Turcotte ottanee paikan ensi kaudella.

Kupari tietää, että ykköskierroksen varauksena hän saattaisi saada näyttöpaikan jossain vaiheessa, mutta mitään takeita yhtään enemmästä ei ole.

”Pitää pelata hyvin ja näyttää, että on ansainnut paikan. Sitä tavoitellaan ja siihen tähdätään, että tulisi ensimmäiset matsit ylhäällä.”

”Kyllä siellä on monta pelaajaa, jotka pelipaikkaa hamuavat. Pitää vain olla parempi ja ottaa se.”

Vaikka Kuparin nuorten MM-turnaus jäi viime talvena kesken, ovat uran parhaat muistot 20-vuotiaiden kisoista Vancouverista vuotta aiemmin.

”Puolivälierä Kanadaa vastaan oli yksi ikimuistoisimpia pelejä, joissa olen itse pelannut.”

Suomi kaatoi isäntämaan jatkoajalla puolustaja Toni Utusen maalilla piinaavan jännittävässä ottelussa.

Eikä se jäänyt siihen. Nuoret Leijonat kukisti Sveitsin välierissä näytöstyyliin ja Yhdysvallat loppuottelussa Kaapo Kakon osumalla.