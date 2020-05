Tommi Mäkisen johtamalla Toyotan rallipajalla on paiskittu ahkerasti töitä, vaikka koronarajoitukset ovat muokanneet arkea tuntuvasti. Kisat ovat olleet kevään ajan jäähyllä, ja rallin MM-sarja jatkuu mahdollisesti vasta heinäkuussa Keniassa.

”Työt ovat vähentyneet vähän joka osa-alueella. Meillä on kuitenkin ollut vielä täysi miehitys Tallinnan päässä rakentamassa autoja”, Mäkinen kertoo STT:n haastattelussa.

”Puuppolassa meillä on osa porukasta paikalla, mutta esimerkiksi suunnittelupuoli on kesälomilla. Kaikki ihmiset on kuitenkin pidetty palkkalistoilla”, Mäkinen kertoi.

Mäkisen rallimiehistö uusiutui täysin viime kauden jälkeen. Moninkertaisen mestarin Sebastien Ogierin kyvyt olivat tiedossa, mutta moni epäili, mitä Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans saavat aikaiseksi. Ajetut kolme kisaa ovat osoittaneet, että Puuppolan paronilla on loistava kuskikolmikko tallissaan.

Ogier on vihjannut, että koronan takia hän saattaisikin jatkaa vielä yhden vuoden MM-sarjassa.

”Kaikki pojat ovat onnistuneet huikean hyvin. Tällä porukalla voisi jatkaa toisenkin vuoden. En pistäisi sen suhteen yhtään pahitteeksi, mutta ei tässä mitään sopimusuutisia ole tässä vaiheessa”, Mäkinen naurahtaa.

Kansainvälinen autoliitto FIA kielsi talleilta testaamisen toukokuun loppuun asti, jottei mikään tiimi saisi suurempien resurssien ansiosta etulyöntiasemaa loppukauteen. Toyotalla voimavaroja riittää, mutta tiimin oli keväällä määrä testata lähinnä ensi kauden uutta GR Yaris -mallia. Sen Mäkisen tiimi tuo MM-sarjaan markkinoilta poistuvan ”tavis-Yariksen” tilalle.

”Ei siinä ole oikeastaan käynyt kuinkaan testikiellon takia. Suunnitelmat ovat aikataulussa, eikä ole paniikkia, jos kesäkuussa päästään taas liikkeelle”, Mäkinen toteaa.

Seuraavan puolentoista vuoden aikana Mäkisen tallilla riittää kuitenkin kiirettä. GR Yariksen lisäksi tiimin täytyy suunnitella kauden 2022 autoa.

Sesongiksi 2022 MM-sarja vaihtaa hybriditeknologiaan. FIA on venkoillut sääntöjen kanssa pitkään, eikä kokonaisuus ole vieläkään täysin valmis. Se on kuitenkin tiedossa, että tallit saavat hybridiyksiköt ja akut käsiinsä ensi tammikuussa. Siitä on vuosi aikaa saada uusi kalusto viivalle.

”Aikataulu on realistinen”, jos voimme aloittaa työt hyvin pian. FIA:n pitää saada nuijittua säännöt kuntoon.

”Kova pyristys se uuden auton rakentaminen silti on. Puolessa vuodessa suunnittelee uusiksi tarvittavat osat, mutta se vaatii paljon väkeä töihin”, Mäkinen kuvaa.

FIA haluaa vähentää rallitallien kuluja palauttamalla tekniikkaa osin ajassa taaksepäin, vaikka hybriditeknologia tuleekin autoihin. Muun muassa autojen joustovaraa vähennetään, manuaalinen vaihdekeppi tulee takaisin ja aerodynamiikka poistetaan. Mäkisen mukaan säästöt ovat kyseenalaisia.

”Jos otetaan suunnittelu ja kaikki testaaminen huomioon, en tiedä, kuinka monta vuotta pitää mennä eteenpäin ennen kuin uudistukset alkavat oikeasti näkyä säästöinä. Uusien osien tekeminen vaatii äärettömän paljon kallista testiaikaa”, Mäkinen summaa.

”Kyllä me pystymme tekemään auton säännöillä kuin säännöillä. Heti ryhdytään töihin, kunhan varmaksi tiedetään, millaista autoa pitää rakentaa. Sen suhteen olen epäileväinen”, että WRC-auton hintaa saataisiin näillä FIA:n muutoksilla yhtään alaspäin.