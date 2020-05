Mari Eder on kiertänyt pitkään maailmancupia, ja ura jatkuu. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Suomalainen ampumahiihto on uuden edessä, kun tositoimet alkavat. Uransa päättäneen Kaisa Mäkäräisen tilalle kaivataan soihdunkantajaa, ja perjantaina julkistetussa A-maajoukkueessa manttelia sovitellaan Mäkäräisen aisaparina vuosikaudet olleelle Mari Ederille.

”Ainakin toistaiseksi Marin ura jatkuu, hän suuntaa katsetta tulevaan kauteen”, päävalmentaja Jonne Kähkönen kommentoi.

”Kaisan jättämää aukkoa ei pysty saman tien täyttämään. Se vaatii todella paljon töitä, mutta kyllä meillä on hyvä joukkue.”

Maajoukkuejulkistuksen isoin yllätys oli Tero Seppälän puuttuminen miesten ryhmästä. Viime kaudella uransa tasaisinta ja parasta tahtia pitänyt ja parhaimmillaan eliitin tuntumaan taistellut Seppälä ei ole Kähkösen mukaan tyytymätön maajoukkuevalmennukseen, mutta miettii nyt ”harjoittelunsa kokonaisuutta” ja harkitsee vielä kuvioitaan maajoukkuepaikan suhteen.

Ederin lisäksi naisista A-maajoukkueessa ovat mukana Erika Jänkä, Venla Lehtonen, Suvi Minkkinen ja Heidi Nikkinen. Miehistä A-maajoukkueeseen kuuluvat Olli Hiidensalo, Tuukka Invenius ja Jaakko Ranta.

”Nuorista miehistä Tuukan ja Jaakon viime kausi oli huono, mutta toissa talvelta on hyviä näyttöjä ja uskon, että joskus on otettava askel taakse, jotta voi ottaa loikan eteenpäin. Venlallakin viime kausi oli vaikea, mutta en anna sen häiritä, potentiaalia on. Ja Erika oli jo viime kaudella piristys joukkueeseen”, Kähkönen kuvailee nuorison tilannetta.

Valmennusryhmien leiriohjelma alkaa mahdollisimman pian koronarajoitusten lievennyttyä. Yksi tähtäin tuleville kuukausille olisivat kesä-MM:t elokuussa Saksassa, mutta Kähkösen mukaan kisoja tuskin päästään järjestämään.

”Kotiharjoittelun kautta mennään (kohti ensi kautta).”

Kähkösen tueksi maajoukkuevalmennukseen nousee joensuulainen Aku Moilanen, joka toimii tällä hetkellä nuorten olympiavalmentajana. Maajoukkueessa etenkin ampumapuolta luotsannut Juha Papinsaari ei jatka.

”Aku on nuori valmentaja, jolla on vahva lajitausta ja joka pystyy tekemään lajin jokaista osa-aluetta. Hänellä on annettavaa niin ammuntaan kuin hiihtotekniikkaankin ja fyysiseen harjoitteluun”, Kähkönen kehui aikoinaan Suomea IBU-cupissa ja nuorten MM-kisoissa edustanutta 28-vuotiasta Moilasta.

Papinsaaren osalta Kähkönen toivoo, että tämän ”kokemusta ja tietämystä voitaisiin pitää jollain tavalla mukana”. Ja tulevaisuudessa vastaavaa osaamista voisi tuoda myös Suomen kaikkien aikojen ampumahiihtäjä.

”Kaisa Mäkäräisen mukana olo valmennuksessa on ollut mielessä jo viimeisen parin vuoden aikana. Ollaan tässä (kauden jälkeen) soiteltu ja mietitty, mikä kiinnostaa ja missä hänellä voisi olla käyttöä. Hyvin alustavasti vain, mutta kyllä siihen on kiinnostusta. Nyt Kaisa kuitenkin vielä vetää vähän henkeä”, Kähkönen sanoo.