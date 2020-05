Thaimaalaisessa uima-altaassa köllöttää koronapaossa suomalaisen jääkiekon ruotsalainen legenda. HS tapasi mestarivalmentajan Hua Hinissa, josta on tullut Curt Lindströmin toinen koti. ”Se oli suurta”, hän muistelee Suomen ensimmäistä jääkiekon MM-kultaa.

Julkaistu: 2:00

Thaimaa, Hua Hin

25 vuotta. ”Ja muistan aivan kaiken!”

Curt Lindström, 79, lausahtaa sanat 36 asteen lämpötilassa Thaimaassa. Vieressä kiiltelee uima-altaan kirkas vesi.

”Aina kun mietin sitä, se on kuin eilinen.”

Lindström puhuu sunnuntai-illasta tasan 25 vuotta sitten. Ruotsalainen jääkiekkovalmentaja nosti tuolloin ilmaan jääkiekon maailmanmestaruuspokaalin kotikaupunkinsa Tukholman Globen-areenalla. Hallin yleisöstä ylivoimaisesti suurin osa oli ruotsalaisia, jotka olivat jo turnausta ennen voitostaan varmoina säveltäneet voittolaulunkin: Den Glider In.

Mutta voittaja ei ollut Ruotsi. Lindström oli johdattanut pikkuveli Suomen historiansa ensimmäiseen MM-voittoon.

Maailmanmestaruudesta alkoi unohtumaton, voitonhurmainen kausi. Varmaankin kaikkien suomalaisten yökerhojen ilta huipentui useitakin kertoja illassa Den Glider in -kappaleen yhteislauluun.

Curre muistelee tapausta viehättävän asuinalueensa istuskelukatoksessa. Hän käyttää itsekin tuota lempinimeä. Se kuulostaa suomalaiselta, mutta se on peräisin ruotsista, hyvin tyypillinen sielläkin.

Lindströmin askel ei enää ole yhtä pitkä kuin 25 vuotta sitten. Mutta olemus on ryhdikäs ja sama.

”Ostin huvilan jo ennen kuin sitä oli edes rakennettu.”

Curt Lindström jäi koronapandemian vuoksi Thaimaahan pidemmäksi aikaa kuin oli aikonut. Kuva: Vesa Mäkinen

Hua Hin on Keski-Thaimaan turistikaupunki, joka on monelle ensimmäinen kontakti Thaimaahan.

Kaupunki sijaitsee hieman yli kaksisataa kilometriä pääkaupunki Bangkokista etelään. Se ja Pattaya ovat lähimmät tunnetut rantakohteet Bangkokista tullessa. Bangkokin päälentokentältä Suvarnabhumista lähtee turistisesongin aikana molempiin tunnin välein suoria bussikuljetuksia.

Hua Hinin kaupungin infrastruktuuri on hyvässä kunnossa, ja ravintoloita on tuhansia. Talviaikaan kaupungissa asuu satoja suomalaisia ja tuhansia ruotsalaisia.

Thaimaa on muutenkin ollut ruotsalaisten suosikkilomakohde viime vuosituhannelta asti, jopa suuremmassa määrin kuin suomalaisten. Monen muun tavoin myös Lindström ihastui Hua Hiniin.

”Olin täällä ensimmäisen kerran perheeni kanssa vuonna 1995, MM-turnauksen jälkeen”, hän kertoo.

Lindström palasi kaupunkiin uudestaan silloisen naisystävänsä kanssa vasta yli kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 2007. Hänelle tarjottiin mahdollisuutta ostaa oma huvila kymmenisen kilometriä Hua Hinin keskustasta pohjoiseen. Sinne oli valmisteilla aivan uusi huvilakylä.

”Ostin huvilan jo ennen kuin sitä oli edes rakennettu”, Lindström kertoo.

Huvilan valmistuessa Lindström oli jo palannut takaisin Ruotsiin. Niihin aikoihin hän vietti Thaimaassa kaksi kuukautta vuodessa.

Nyt on toisin. Lindström viihtyy Hua Hinin huvilallaan kaksi kolmannesta vuodesta, tänä vuonna vielä pidempään. Koronaviruksen vuoksi.

”Se oli työpaikka, mutta olin hyvin onnellinen, kun sain sen.”

Curt Lindströmin huvilan seinää koristaa pohjoisthaimaalaisen taiteilijan tekemä jääkiekkoaiheinen kaiverrus. Kuva: Vesa Mäkinen

Vaikka Lindström kertoo MM-voiton tuntuvan edelleen kuin eiliseltä, mestaruus on hänelle toisaalta hyvin arkinen asia.

”Se oli työtäni”, hän sanoo.

”Olin työskennellyt Sveitsissä ja valmentanut Ruotsin maajoukkuetta. Samalla olin tavannut monia suomalaisia valmentajia ja pelaajia, [Timo] Jutilan, [Esa] Keskisen, [Raimo] Helmisen”, Lindström kertoo.

”Nämä ihmiset suosittelivat minua Suomen maajoukkueen valmentajaksi. Se oli työpaikka, mutta olin hyvin onnellinen, kun sain sen.”

Lindströmille sanottiin, että Suomen jääkiekkoliitto oli aikoinaan asettanut tavoitteeksi, että Suomi voittaa jääkiekon maailmanmestaruuden kymmenen vuoden aikana.

”Siihen kului 16 vuotta.”

Työtä tai ei, saavutus lämmittää edelleen Lindströmin mieltä.

”Se [jääkiekko] on nykyään ehkäpä suurin laji Suomessa. Silloin ei ehkä niin suuri kuin hiihtolajit, mutta ainakin yksi suurimmista. Se oli mahtavaa suomalaisille”, hän sanoo.

”Se, että minä, Suomen ruotsalainen valmentaja, voitan yhdessä Suomen kanssa Globenissa, se oli suurta”, Lindström kertoo HS:n videolla, joka on nähtävissä tämän jutun yhteydessä.

Hänellä on nytkin hyvin lämmin olo. Puna ja muutama hikikarpalo kasvoilla eivät kuitenkaan johdu vain lämpötilasta. Se on laskenut hieman: edellisellä viikolla Bangkokissa ja Hua Hinissa oli välillä 37 astetta lämmintä.

Lindström on juuri ajanut kotipihaan skootterillaan naisystävänsä Wannarotin, 41, kanssa – thaimaalaiset eivät yleensä käytä sukunimiään muuten kuin esimerkiksi hyvin virallisia asiakirjoja täyttäessään.

Lindströmin automaattivaihteinen Honda Click on 125-kuutioinen, eli moottorin iskutilavuus on saman suuruinen kuin normaalissa kevytmoottoripyörässä Suomessa. Ajopeli on Thaimaassa hyvin tyypillinen.

Skootterilla pariskunta hoitaa päivittäiset asiat ja kyläilyreissut. Viikoittaiset kauppareissut läheiseen supermarketiin he tekevät omalla autolla.

”Kiertelemme eri puolilla seutua katselemassa paikkoja.”

”Treenaamme, käymme altaalla. Luen paljon, vietämme kivaa elämää.”

Curt Lindstöm ja Wannarot ajelivat skootterilla Hua Hinissä. Kuva: Vesa Mäkinen

Kun Lindströmiltä kysytään, mitä hän tekee Thaimaassa saadakseen ajan kulumaan, hän yleensä kysyy takaisin, että mitä itse teette Ruotsissa tai Suomessa.

”Aivan samaa teen täällä. Okei, golfia ei ole Ruotsissa niin paljon. Eikä näin lämmin, nyt on jopa hieman liian lämmin.”

”Treenaamme, käymme altaalla. Luen paljon, vietämme kivaa elämää.”

Lindström on myös matkustellut lähimaissa useita kertoja. ”Myanmarissa, Filippiineillä, Indonesiassa, Hong Kongissa, Singaporessa”, hän luettelee.

Lastenlastensa ja lastensa lisäksi Lindström sanoo kaipaavansa vain kahta asiaa.

”Kaipaan Ruotsissa olevia ystäviäni. Ja urheilua. Haluaisin nähdä televisiosta jalkapalloa, jääkiekkoa ja golfia. Nyt ei voi katsella mitään.”

Ruotsalaisia ystäviä Lindströmillä riittää Hua Hinissakin, sillä alueella asuu noin 5 000 ruotsalaista.

”He eivät ole täällä aina samaan aikaan, mutta monilla on talojakin täällä. 40–50 heistä pelaa golfia kuten minä.”

Koronan vuoksi Lindströmin tämänvuotinen jakso Thaimaassa venyy normaalia pidemmäksi. Hän ei vielä tiedä, kuinka paljon. Lindström arvelee, että ainakin toukokuun hän olisi Thaimaassa, kun yleensä hän palaa Ruotsiin huhtikuussa.

Lindström sanoo pitävänsä vaimonsa Wannarotin kanssa tarkasti huolta siitä, että koronavirustartunta olisi mahdollisimman epätodennäköinen. Seitsemän viime viikkoa pariskunta on ollut tiiviisti asunnollaan.

”Täällä on turvallista olla nyt”, Lindström sanoo viitaten Thaimaan hyvin alhaisiin tartunta- ja kuolinlukuihin.

”Ruotsissa on vielä liian vaarallista.”

”Tapasimme siellä yhtenä päivänä. Sitten tapasimme uudestaan.”

Curt Lindström ja Wannarot, joka käyttää thaimaalaiseen tapaan vain etunimeään. Kuva: Vesa Mäkinen

Kumppaninsa Wannarotin Lindström tapasi hieman yli kymmenen vuotta sitten. Wannarot oli ravintolapäällikkönä ruotsalaisessa hotellissa, jossa Lindströmillä oli tapana käydä ystäviensä kanssa drinkeillä golfkierroksen jälkeen.

”Tapasimme siellä yhtenä päivänä. Sitten tapasimme uudestaan.”

Wannarot oli sitä ennen työskennellyt pääkaupunki Bangkokissa kosmetiikkaliikkeessä seitsemän vuotta.

Nykyään pariskunta viettää vuosittain kahdeksan kuukautta Thaimaassa ja neljä Ruotsissa.

”Kesällä ei missään voi olla parempaa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Se on fantastista.”