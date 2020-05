Naisille tietä tasoittava Jasmin Pärkkä kuuluu elektronisen urheilun liiketoiminnan edelläkävijöihin. Silti kukaan penkkiurheilija ei tunne häntä.

Julkaistu: 2:00

Merellinen Mikonkari on alue, johon Jasmin Pärkkä palaa kerta toisensa jälkeen Raahessa vieraillessaan.

”Meri on aina ollut minulle rakas ympäristö ja asia, jota kaipaan kotiseudultani eniten”, 25-vuotias Pärkkä perustelee.

Jatkossa visiitit Perämeren rannikolle voivat olla Pärkälle vielä nykyistä merkittävämpi henkireikä, sillä elektronisen urheilun ympärillä pyörivä bisnes voi kasvaessaan imaista Kajaanissa asuvan naisen yhä tiiviimmin maailmalle.

Eräänlaisena edelläkävijänä häntä voidaan pitää jo nyt.

Pärkkä on koko maailman mittakaavassa ensimmäisiä naisia, jotka opiskelevat kilpapelaamisen liiketoimintaa korkeakoulutasolla. Hän aloitti esports business -opintonsa Kajaanin ammattikorkeakoulussa syksyllä 2018.

”Se alkoi samaan aikaan kuin Briteissä alkoi vastaava koulutus. Tietääkseni nämä kaksi ovat ainoat paikat, missä tätä alaa voi opiskella – tai ainakin olivat viime vuonna”, Pärkkä sanoo.

Globaali koulutusohjelma näkyy Kajaanissa kirjavana kansallisuuksien joukkona. Pärkän opiskelukaverit ovat tulleet Suomeen Singaporesta, Kanadasta ja ympäri Eurooppaa.

20 aloittaneen opiskelijan joukossa oli Pärkän lisäksi vain kaksi muuta naista, eli sukupuolijakauma on vielä kärjistyneempi kuin muuten e-urheilun parissa.

”Se varmasti tasoittuu, kun koulutuksen asema kasvaa. Nyt sinne hakivat ihmiset, joilla oli mahdollisimman suuri kiinnostus alalle ja jotka uskaltavat lähteä tähän mukaan”, Pärkkä uskoo.

Omaa uskallustaan Pärkän ei tarvinnut miettiä. Hän ehti opiskella lukion jälkeen ensin liiketaloutta Turussa ja sitten vuoden englantia yliopistossa Ruotsissa ennen nykyisiä opintojaan.

”Tämä on todella vakavasti otettava ala, joka kerää todella paljon katsojia. Opiskelu on erittäin järkevää, koska harvalla, tuskin kenelläkään, on vielä juuri tähän alaan räätälöityä koulutusta.”

Raahesta kotoisin oleva Jasmin Pärkkä elää unelmaansa StarCraft II -tapahtumissa ympäri maailmaa. Kuva: ANTTI J. LEINONEN

Peliala pitää Pärkkää tiukasti otteessaan myös opintojen ulkopuolella. Hän on työskennellyt kilpapeliorganisaatio Encen riveissä kahden vuoden ajan.

Nykyiseen asemaansa sisältöä tuottavaksi content manageriksi Pärkkä ylennettiin viime syksynä, jolloin hänen edeltäjänsä Andrew Donnell vetäytyi tehtävästä työkiireiden vuoksi.

”Olin jo aiemmin tehnyt aika lailla samoja hommia, mutta pienemmässä skaalassa. Kun päädyin Encelle, näin jo sen isona asiana, että pääsin töihin Suomen menestyneimpään kilpapeliorganisaatioon”, Pärkkä kertoo.

Sitä ennen hän työskenteli yhdessä ruotsalaisessa ja yhdessä sveitsiläisessä tiimissä.

”Oli tosi mukavaa päästä suomalaisen organisaation riveihin.”

Encellä on tällä hetkellä joukkueet neljässä lajissa eli Counter-Strike: Global Offensivessa, StarCraft II:ssa, PlayerUnknown’s Battlegroundsissa sekä League of Legendsissä.

Organisaation tunnetuimmat pelaajat ovat Aleksi Jalli (CS:GO) ja Joona Sotala (StarCraft II).

Pärkkä kiinnostui elektronisesta urheilusta juuri Sotalan leipälajin StarCraft II:n kautta. Rakkaus reaaliaikaiseen strategiapeliin roihahti Helsingissä järjestetyssä Assembly-tapahtumassa elokuussa 2012.

”Sitä ennen olin ollut koko ikäni kiinnostunut pelaamisesta, mutta se on ollut enemmän kasuaalipuolta ja viihdepelejä”, Pärkkä kertoo.

”Assemblyillä oli StarCraft II:n maailmanlaajuinen turnaus, joka sytytti kiinnostuksen ja rakkauden lajiin. Kokemus oli niin erityinen, että halusin vain lisää.”

Nyt Pärkkä elää unelmaansa StarCraft II -tapahtumissa ympäri maailmaa.

”Matkustelen Serralin [Sotala] mukana työn puolesta. Ja ihan huvinkin puolesta – vaikka en olisi tässä duunissa, yrittäisin päästä noihin tapahtumiin”, hän kertoo.

Pärkälle rakkain tapahtuma on vuosittain Saksassa järjestettävä HomeStory Cup, joka on tehnyt vaikutuksen erityisesti yhteisöllisyydellään.

”Siellä ei nosteta pelaajia ylhäälle lavalle, vaan se on enemmänkin koti, niin kuin nimikin kertoo. Pelaajat juttelevat fanien kanssa, ja kaikki ovat yhdessä samassa tilassa. Meininki on erittäin rento ja hauska.”

Joona Sotala on Starcraft II:n maailmanmestari. Taustalla Sotalan palkintohylly vuonna 2018. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Urheilua seuraavalle massalle Pärkkä on vielä tuntematon taustavaikuttaja, mutta tilanne voi hyvinkin olla toinen jo lähivuosina, kun kilpapelaaminen valtaa alaa perinteisiltä lajeilta.

Oman lajinsa eteen Pärkkä on tehnyt paljon. Hän on ollut rakentamassa tapahtumia ympäri maata ja perustamassa StarCraft II:n naispelaajille tarkoitettua The Banshees -yhteisöä.

”Yritämme innostaa muita naisia pelaamaan ja luoda turvallisen ja hyvän ympäristön, josta voisi lähteä muihinkin turnauksiin ja tekemään kaikkea.”

Vuokatti-Ruka-urheiluakatemian esports-linjan projektipäällikkönä toimiessaan Pärkkä puhui opiskelijoille muun muassa henkilöbrändäyksestä.

”En ole kuitenkaan uskaltanut ajatella, että olisin vielä esikuva kenellekään. Kun näen monia menestyksekkäämpiä naisia, jotka ovat esikuviani, en osaa rinnastaa näkökulmaani niin”, hän sanoo.

”Mutta koen ainakin tehneeni työtä sen eteen, että muilla naisilla olisi hyvä olla skenessä”, Pärkkä jatkaa.

Huipputason pelaajina ei naisia juuri näe, mutta tapahtuma- ja organisaatiopuolella tilanne on toinen. Alalla toimivista naisista Pärkkä nostaa esimerkeiksi maailmalta Sue Leen ja kotimaasta Susanna Lepolan sekä Miisa Nuorgamin.

”Ja meillä on Encessä urheilupsykologi Mia Stellberg. On erittäin iso voimavara tiimille, että saamme hänen kaltaisensa naisen auttamaan meitä”, hän lisää.

Rajanveto e-urheilun ja perinteisen urheilun välillä on monille vaikeaa. Ääripäissä mielipiteet ovat vahvoja, ja siksi Ence pyrkii tyynnyttämään keskustelussa vellovia laineita.

”Puhumme pääosin kilpapelaamisesta emmekä e-urheilusta, jotta ei tule juuri tätä niin sanottua turhaa vastakkainasettelua”, Pärkkä sanoo.

Hän näkee lajin olevan sekä urheilu- että viihdebisnestä.

”Kilpapelaaminen vaatii samoja elementtejä kuin urheilu. Siellä on taito todella korkealla, ja se vaatii reaktionopeutta, harjoittelua sekä hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Sen ympärillä pyörii viihde, ja työni kuuluu siihen viihdepuoleen, koska en itse pelaa.”

Encen Counter-Strike Global Offensive harjoitteli vuonna 2018 Vierumäen urheiluopistolla Heinolassa. Kuva: Mikko Hannula

Arvostus elektronista urheilua kohtaan on Pärkän mukaan kasvanut niiden parin vuoden aikana, kun hän on työskennellyt Encessä.

”Sen huomaa esimerkiksi siitä, että kilpapelaajia on kutsuttu Linnan juhliin ja Pornaisten kunta lahjoitti Sotalalle tontin. Tunnustuksia, joita on jaettu perinteiselle urheilulle, on ruvettu jakamaan esportsille”, Pärkkä iloitsee.

Alan kasvunäkymiä Pärkkä pitää hyvänä. Hän uskoo, että toistaiseksi on vasta raapaistu pintaa.

”Olemme nähneet pieniä pilkahduksia siitä, kuinka suurta tämä voi olla. Areenoita myydään loppuun, ja lähetykset keräävät kerrallaan tuhansia katsojia”, Pärkkä sanoo.

”Kun tietoisuus kasvaa ja nähdään, että tämä on hyvää bisnestä, ala tulee vaan kasvamaan tästä.”

Pärkkä korostaa haluavansa välttää vastakkainasettelua, kun hän kertoo näkevänsä nuorten samaistuvan helpommin kilpapelaamiseen kuin perinteiseen urheiluun.

”He pystyvät harjoittelemaan niin, että pääsevät ehkä huipputasolle pelaamaan maailman huippuja vastaan omalta kotitietokoneeltaan.”