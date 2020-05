Rahalla ei pitäisi pystyä ostamaan kaikkea, sanoo murhatun toimittajan Jamal Khashoggin kihlattu Hatice Cengiz Saudi-Arabian valtion varallisuusrahaston pyrkimyksestä ostaa enemmistöosuus Valioliiga-seura Newcastle Unitedista.

Saudi-Arabian varallisuusrahasto, jota johtaa kruununprinssi Mohammed bin Salman, aikoo mediatietojen mukaan ostaa 80 prosentin enemmistöosuuden Valioliiga-seura Newcastle Unitedista, mikäli Valioliiga hyväksyy kaupan.

Harkittavana oleva kauppa on arvostelijoiden mielestä kyseenalainen. Washington Postin toimittaja ja Yhdysvaltain kansalainen Khashoggi murhattiin vuonna 2018 hänen vierailtuaan Saudi-Arabian Istanbulin konsulaatissa saadakseen tarvittavat asiakirjat häitä varten.

Turkin viranomaisten mukaan viidentoista miehen ryhmä murhasi Khashoggin konsulaatissa ja hävitti ruumiin jäännökset.

Khashoggin leskeksi jäänyt kihlattu Cengiz on vaatinut Valioliigaa estämään Newcastle Unitedin enemmistöosuuden myynnin investointirahastolle, ja nyt hän kyseenalaistaa myös Valioliigan ja Newcastlen johtajien moraalin.

”Moraalisten arvojen pitäisi hallita”, Cengiz sanoi BBC:lle sunnuntaina.

Hän sanoi osoittavansa viestinsä Newcastle Unitedin johdolle ja päättäjille.

”Meidän pitäisi harkita eettisiä arvoja, ei vain taloudellisia tai poliittisia arvoja. Rahalla ei pitäisi voida ostaa kaikkea maailmassa. Siksi kruununprinssille annettava viesti [kaupan toteutumisella] on erittäin tärkeä. Englantilaisessa jalkapallossa ei pitäisi olla sijaa ihmisille, joita uskottavasti syytetään kauheuksista ja murhasta.”

Saudiarabialainen tuomioistuin tuomitsi joulukuussa viisi ihmistä kuolemaan Khashoggin murhasta, määräsi pitkät vankeustuomiot kolmelle muulle ja vapautti jäljellejääneet epäillyt syytteistä.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International tuomitsi oikeudenkäynnin lopputuloksen ”valkopesuna”.

Kaksi tutkinnan kohteena ollutta epäiltyä päätekijää, jotka kumpikin kuuluvat kruununprinssin lähipiiriin, vapautettiin syytteistä.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA ja Yhdistyneiden kansakuntien erikoislähettiläs ovat sanoneet kruununprinssin liittyvän murhaan. Kuningaskunta on kiivaasti kiistänyt väitteen.

Cengizin mielestä kaupan estämisessä ei ole kyse vain murhasta vaan ihmisoikeuksista.

”Emme halua kaupan toteutuvan. Emme puhu vain murhasta vaan yrityksistä vaalia ihmiskunnan toivoa tulevaisuudesta, pitää ihmisoikeuksia elossa, tukea oikeutta ja aloittaa Lähi-Idän muutos”, Cengiz sanoi.

”Puhutaan, että tässä olisi kyse vain jonkin asian ostamisesta. Mutta on myös laajempi kokonaisuus. Saudi-Arabia haluaa näyttää uudistuneet kasvonsa maailmalle. Mutta on myös toinen puoli kasvoista. Se on jotain muuta, mitä on haluttu näyttää maailmalle. Siksi haluamme pysäyttää kaupan.”

Valioliigan pitää päättää, että täyttääkö ostotarjous Valioliigan omistajilta ja johtajilta vaaditut vaatimukset.

Britannian kulttuuriministeri Oliver Dowden sanoi parlamentin ylähuoneen urheilukomitealle viime viikolla, että kaupan toteutuminen on ennemminkin Valioliigan kuin hallituksen asia.

Lähde: AFP.