Viisi pelaajaa Espanjan jalkapallon kahdelta ylimmältä sarjatasolta on saanut koronavirustartunnan, Espanjan pääsarja La Liga kertoi sunnuntaina.

Espanjan pääsarjan La Ligan ja toiseksi ylimmän sarjan Segundan pelaajat saivat viime viikolla luvan jatkaa yksilöllistä harjoittelua seurojen harjoituskeskuksissa.

Lupa oli alku sille, että kiistanalaiset harjoitusohjelmat saadaan käyntiin tarkoituksena jatkaa kilpailullisia pelejä kesäkuun puolessavälissä.

La Ligan mukaan tartuntoja kantavien pelaajien löytäminen testeissä on osa suunnitelmaa.

Tartunnan saaneet pelaajat, joita ei ole nimetty, joutuvat nyt kotikaranteeniin ja heidät testataan uudelleen ”lähipäivinä”. Tartunnan saaneet pelaajat saavat osallistua seurojen harjoitusohjelmiin vasta sen jälkeen, kun he ovat antaneet kaksi perättäistä negatiivista testinäytettä.

La Ligan tiedotteen mukaan viiden pelaajan tartunnat olivat oireettomia ja sairauden loppuvaiheessa.

”La Ligan ohjeiden ja terveysministeriön suositusten mukaan testien päämääränä oli nimenomaan jäljittää oireettomia tartuntoja, jotka voisivat levitä. Tällä tavalla voimme taata kaikkien turvallisuuden työturvallisuussääntöjen mukaisesti”, liigan tiedote sanoi.

La Ligan harjoitussuunnitelman mukaan pelaajat osallistuvat ensin yksilöharjoituksiin ennen kuin siirtyvät pienryhmäharjoituksiin ja lopulta koko joukkueen harjoituksiin.

Barcelona aloitti ensimmäiset harjoitukset perjantaina. Real Madrid aloittaa harjoitukset maanantaina.

Lääketieteellinen ohjeistus harjoituksista on tarkka. Pelaajat saapuvat harjoituksiin harjoitusasuihin pukeutuneena määrättyinä aikoina, jotta kontakti muihin pelaajiin vältetään.

Pelaajilta vaaditaan kasvomaskien ja hansikkaiden käyttämistä, ja heidän lämpötilansa mitataan ennen kuin he pääsevät harjoitustiloihin. Harjoitusten päätteeksi he saavat kassin, jossa on puhdas harjoitusasu seuraavaa päivää varten. Pelaajat peseytyvät kotona.

La Liga ei ole virallisesti julkistanut kilpailullisten otteluiden alkamispäivää. Viime viikolla Leganesin päävalmentaja Javier Aguirre sanoi, että otteluiden on ehdotettu alkavan 20. kesäkuuta.

Päivämäärä sopisi Espanjan hallituksen epidemian jälkihoitosuunnitelmaan, jonka mukaan ulkoilmatapahtumat sallitaan jälkihoitosuunnitelman neljännessä ja viimeisessä vaiheessa, mikäli tapahtumaan osallistuu alle 400 ihmistä.

Jalkapallo-otteluita pelataan todennäköisesti kuukausia suljettujen ovien takana.

La Ligan puheenjohtaja Javier Tebas sanoi, että pääsarjan keskeyttäminen pysyvästi ei ole mahdollista, sillä se maksaisi seuroille arviolta miljardia euroa.

Espanjan kolmas ja neljäs sarjataso on keskeytetty kuluvan kauden osalta pysyvästi, kertoi Espanjan jalkapalloliitto keskiviikkona. Sarjanousut ratkaistaan pudotuspeliotteluilla ja sarjoista ei putoa yksikään seura.

Lähde: AFP.