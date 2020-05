Yhteiskunta lähes seisoo, mutta jääkiekon KHL-seura Jokerit palkkaa koko ajan lisää pelaajia.

Laitahyökkääjä Iiro Pakarinen tuli vuoroon uuden viikon alkajaisiksi. Pakarinen teki Jokerien kanssa kolmen vuoden sopimuksen.

Pakarinen on suoraviivainen pelaaja, joka edusti KHL:ssä Metallurg Magnitogorskia toissa kaudella ja päättyneen talven hän pelasi Kazakstanissa Barys Nur-Sultanissa.

Mansikkapaikka Suonenjoelta kotoisen oleva Pakarinen nousi Liigaan KalPan kautta. Kaksi talvea Helsingin IFK:ssa jalostivat hänet kohti NHL:ää, mutta ura Edmontonissa jäi aavistuksen vajaaksi.

Pakarinen pelasi neljällä kaudella Oilersissa 134 ottelua. Ei mikään vähäinen määrä, muttei ihan läpimurtokaan.

”Hän on vahva kamppailemaan ja omaa hyvän laukauksen”, Jokerien omistaja Jari Kurri sanoi seuran tiedotteessa.

IFK-vuosina Pakarinen jalostui myös Leijonien MM-kisapelaajaksi.

Yksi uran huippuhetkistä oli epäilemättä voittomaali MM-kisojen puolivälierässä Kanadaa vastaan kolme minuuttia ennen ottelun loppua. Suomi pudotti Kanadan Minskin MM-kisoissa 2014 ja eteni loppuotteluun, jossa tuli tappio Venäjälle. Pakarinen teki kisoissa yhteensä kolme maalia.

”Olo on tosi onnellinen ja etuoikeutettu, että pääsee Jokereihin pelaamaan. Hieno seura, jolla on hienot perinteet, ja joukkue on varmasti vahva ensi kaudellakin”, Pakarinen sanoi.

Jokerien palkkaustalkoot alkoivat viime viikolla, kun maalivahti Anders Lindbäck liittyi mukaan. Sen jälkeen tulivat keskushyökkääjä Jordan Schroeder, puolustaja Jakub Krejčík ja hyökkääjä Julius Junttila toistensa perään.

Selkeästi miinuspuolelle menee puolustaja Mikko Lehtosen lähtö NHL:ään, mutta siirtyminen Pohjois-Amerikkaan oli odotettu erinomaisen kauden jälkeen.