TV-urheilu

Teleoperaattori ja mediayhtiö Telia järjestelee mediatoimintansa uusiksi ja keskittää laajentuneen tv-tuotantonsa Pohjoismaissa ja Baltiassa uuteen TV/Media-liiketoimintayksikköön.

Yksikköön kuuluvat kuuluvat Telia TV, MTV ja C More Suomessa sekä ruotsalainen TV4 ja C More.

Suomalaisen urheilun osalta muutos tarkoittaa, että jääkiekon Liigan tv-tuotanto siirtyy MTV:lle ja osaksi yhtiön urheilutarjontaa.

Jokainen Liiga-ottelu näkyy ensi kaudella Telia tv:n lisäksi C Morella.

Näin ympyrän sulkeutuu, sillä MTV oli jääkiekon SM-liigan tv-kumppani 80-luvun lopulta vuoteen 2005 asti.

Tavaramerkkinä kommentaattoreilla, kuten Pentti Lindegrenillä, Mika Saukkosella ja Timo Jutilalla oli oranssit pikkutakit.

Sen jälkeen Liiga on ollut Urho-tv:llä ja Sanoma-konsernilla, mutta palaa taas MTV:n tuotantoon.

Telia hankki Liigan tv-oikeudet kuuden vuoden sopimuksella kaudesta 2018–2019 eteenpäin. Sopimuksen arvon kaudessa arviolta jopa 23 miljoonaa euroa.

Kesällä 2018 Telia ilmoitti ostavansa ruotsalaisen Bonnierin tv-liiketoiminnot, johon Suomen MTV:kin kuului. Jo viime kaudella MTV näytti maksutta Liigan otteluita.

”MTV:llä on vuosikymmenien kokemus eri urheilulajien televisioinnista ja tuottamisesta. Nyt kun MTV osana Telia Companya ottaa Liigan tv-tuotannosta vastuun, kiekkoviihteen katselukokemus paranee entisestään”, Telia Finlandin toimitusjohtaja Heli Partanen sanoo tiedotteessa.

Liigasta tulee MTV:n ja C Moren urheiluohjelmien ykköstuote etenkin kun Viasat hankki formula ykkösten Suomen mediaoikeudet vuodesta 2022 eteenpäin.

Telian Liiga-lähetyksiä varten rakentama etätuotantokokonaisuus ja tekninen kalusto säilyvät edelleen Liigan televisiotuotannon perustana, samoin Bitwisen ja Liigan kanssa yhdessä kehitetty Wisehockey-älykiekkojärjestelmä.

”Telia on nostanut Liigan katselukokemuksen uudelle tasolle ja tuonut edelläkävijänä uusia tapoja koko Suomen rakastaman urheilulajin seuraamiseen. On mahtavaa, että pääsemme nyt valjastamaan koko tv- ja mediaosaamisemme Liiga-näkyvyyden ja -ilmiön kasvattamiseksi”, MTV Oy:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen sanoo.

”Tavoitteemme on, että Liigasta tulee yhä suurempi – koko kansan puheenaihe.”