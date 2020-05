Watfordin pelaajat juhlivat helmikuussa maalia sarjajohtaja Liverpoolia vastaan. Valioliiga on palamaassa koronaviruksen aiheuttamalta tauolta kesäkuussa. Kuva: David Klein / Reuters

Britannian hallitus on hyväksymässä jalkapallon Valioliiga-kauden pelaamisen loppuun, kertoo Daily Telegraph -lehti.

Pääministeri Boris Johnsonin odotetaan kertovan jo tänään, millä ehdoilla ammattiurheilua voidaan jatkaa lähikuukausina.

Lehden tietojen mukaan Valioliigan jäljellä olevat 92 ottelua pelataan neutraaleilla kentillä. Sarja on tarkoitus käynnistää uudestaan kesäkuun alkupuolella, todennäköisesti 12. kesäkuuta.

Liigajohto on saanut hallituslähteistä ilmoituksen, että viranomaiset tekevät parhaillaan tarkennettuja suunnitelmia ammattilaisurheilun jatkamisen ehdoista maan nykyisessä koronavirustilanteessa.

Lehden tietojen mukaan yksityiskohtainen suunnitelma julkistetaan tiistaina.

Valioliigaseurat pyrkivät sopimaan sarjakauden jatkamisen ehdoista kokouksessaan tämän päivänä aikana.

Britannian koronatilanne on edelleen vaikea. Worldometer-sivuston mukaan maan 66,7 miljoonan asukkaan väestössä on todettu yli 219 000 koronatartuntaa. Virukseen kuolleita on rekisteröity 31 885.

Formula 1:n MM-sarjan ja tallien johtajat kaipaavat nopeasti lisätietoja Britannian hallituksen kaavailemasta ulkomailta saapuvien matkustajien eristyksestä.

Britanniaan matkustamista ei ole toistaiseksi rajoitettu, mutta pääministeri Boris Johnson kertoi eristyssuunnitelmista sunnuntai-illan puheessaan.

Johnson kertoi, että matkustusmääräyksiä kiristetään ”pian”. Formula-piireissä uskotaan, että karanteenikäytäntöön siirrytään touko–kesäkuun vaihteessa.

Karanteeni askarruttaa formula-väkeä, koska Silverstonessa on tarkoitus ajaa MM-sarjan kilpailu 19. heinäkuuta ja mahdollisesti toinen kilpailu viikkoa myöhemmin, kertoo englantilainen Autosport nettisivuillaan.

Kahden viikon karanteeni uhkaa suunnitelmaa, koska Itävallan Spielbergissä pyritään järjestämään kilpailut 5. ja 12. heinäkuuta.

”Odotamme asiasta lisätietoja ja olemme yhteydessä hallitukseen”, MM-sarjan tiedottaja kertoi Autosportille.

Pakollinen eristys on tarkoitus toteuttaa niin, että Britanniaan saapuvat ihmiset vetäytyvät ennalta ilmoittamaansa osoitteeseen kahdeksi viikoksi.

MM-sarja ja kilpatallit toivovat, että ne voivat välttää mahdolliset eristysmääräykset kattavalla virustestiohjelmalla.

MM-sarjan kilpailuohjelmasta on peruttu tai siirretty kymmenen kilpailua koronaviruspandemian takia. Jäljellä olevien kisojen ohjelmaa ei ole vielä vahvistettu. Näillä näkymin yleisö ja mahdollisesti myös media suljetaan tapahtumista.