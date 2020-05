Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru on jättänyt urheiluasioista vastaavalle ministerille Hanna Kososelle (kesk) kirjallisen kysymyksen koskien yleisötapahtumien henkilöylärajaa.

Ministeri Kosonen kertoi viime torstaina HS:n haastattelussa 500 henkilön olevan ehdoton yläraja yleisötilaisuuksissa kesäkuun alusta alkaen, kun hallitus alkaa purkamaan koronavirusepidemian takia asettamiaan rajoituksia.

Kiuru kysyy, voisiko 500 henkilön ylärajasta mahdollisesti joustaa tapauskohtaisesti, jos esimerkiksi jalkapallostadionin kapasiteetti antaa mahdollisuuden suuremman yleisömäärän sijoitteluun väljästi terveydelliset näkökohdat huomioiden.

Pesäpallon pääsarjat ovat käynnistämässä kauttaan kesäkuun ja jalkapallon Veikkausliiga heinäkuussa.

Kun 500 henkilöstä vähennetään pelaajat, toimitsijat ja stadionin henkilökunta, pystyttäisiin otteluun ottamaan vain noin 400 katsojaa. Useimmat jalkapallon liigaseurat ovat myyneet pelkästään kausikortteja huomattavasti enemmän kuin heillä on mahdollista ottaa katsojia otteluihinsa.

”Yleisömäärillä ja lipunmyynnillä on tärkeä rooli seurojen varainhankinnassa. 500 henkilön ehdoton raja tapahtumaa kohden on taloudellisesti raskas isku. On myös riski, että jo ostettuja kausilippuja joudutaan maksamaan asiakkaille takaisin”, Kiuru toteaa kysymyksessään.

HJK:n ja HIFK:n kotiareenalle Helsingin Töölöön mahtuu esimerkiksi yli 10 000 katsojaa ja Tampereen Ilves voi pelata ottelunsa Ratinassa, jonka kapasiteetti on liki 17 000 katsojaa.

Myös monien muiden seurojen stadionien kapasiteetti ylittää jopa kymmenkertaisesti 500 henkilön väkimäärän. Tällaisilla stadioneilla on myös useita eri katsomoita, joissa on omat sisäänkäynnit.

Kiuru arvelee, että tällaisilla stadioneilla henkilömäärä voisi olla suurempi kuin Kososen kertoma 500 ilman että tapahtumaan saapuvien terveys vaarantuu. Kiuru ei ota kantaa ylärajaan, vaan jättää sen asiantuntijoiden arvioitavaksi tapauskohtaisesti.

”Lippujen myynti voidaan organisoida vain ennakkomyyntinä tapahtuvaksi. Istumapaikat voidaan tarvittaessa numeroida viranomaisten ohjeistamalla tavalla. Saapuminen ja poistuminen katsomoihin voidaan porrastaa erillisiin aikaikkunoihin, jolloin turvavälien säilyttäminen mahdollistuu”, Kiuru listaa keinoja, joilla suuremman yleisömäärän turvallisuus voidaan taata tapahtumassa